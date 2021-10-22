大玩特玩萬聖節｜25歲陳嘉慧俏護士好吸睛 TVB新晉力捧小花極速上位
無綫周日推出《大玩特玩萬聖節》慶祝萬聖節，當中有新一代上位小花陳嘉慧、羅毓儀及李芷晴，當中25歲的陳嘉慧（Erica）曾在《明星運動會》大騷身材成功搶鏡，在《大玩特玩萬聖節》中大玩制服誘惑，同樣吸睛﹗
文：東方新地｜《大玩特玩萬聖節》官方圖片、[email protected]
《開心大綜藝之暑假玩到盡》打造全新萬聖節限定綜藝節目《大玩特玩萬聖節》，周日（24日）起一連三個星期日晚上十點半於翡翠台播出。首集除了主持林盛斌（Bob）、區永權、陳庭欣，還有「玩到盡」「鐵膽」嘉賓翟威廉、楊潮凱、周志康、黃美棋、林秀怡、羅毓儀、朱智賢、杜穎珊以及新一代上位小花李芷晴及陳嘉慧﹗
陳嘉慧再扮護士
25歲陳嘉慧近日在《醫醫 我不想再病了》扮演護士，在《大玩特玩萬聖節》同樣以護士造型亮相，不過加上一對粉紅魚網絲襪﹗相當出位﹗ 而主持陳庭欣及林盛斌拍住上以「愛登士家庭」造型亮相，由於神態似到足，可謂技術性鍊贏一眾嘉賓。是次節目雖然只有半小時，但製作組依然出盡板斧「整蠱」一眾嘉賓，單是分組遊戲，足以令眾人花盡心思打造的萬聖節Look摧毁。
陳嘉慧禾稈冚珍珠
25歲的無綫新人陳嘉慧（Erica）受到監製賞識，由《Think Big天地》主持開始，近年更參演過多套電視劇，在劇集《迷網》中飾演心機「小三」彈起， 在《明星運動會》大騷身材，現實生活中嘅陳嘉慧其實係好有氣質、有內涵仲有身材㗎！
陳嘉慧留學日本十年回港圓藝員夢
陳嘉慧自12歲開始跟隨在日本工作的母親到當地讀書多年，直到畢業於日本櫻美林大學後才回流香港，因此對日本相當熟悉，直到17年由日本回流香港參加第29期無綫藝員訓練班，到翌年畢業後正式加入無綫入行。陳嘉慧20年開始擔任兒童節目《 Think Big天地》主持，亦有參與《 BenSir睇樓團》、《大玩特玩》及《眼睛去旅行》等多個綜藝節目的拍攝。