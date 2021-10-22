大玩特玩萬聖節｜25歲陳嘉慧俏護士好吸睛 TVB新晉力捧小花極速上位

無綫周日推出《大玩特玩萬聖節》慶祝萬聖節，當中有新一代上位小花陳嘉慧、羅毓儀及李芷晴，當中25歲的陳嘉慧（Erica）曾在《明星運動會》大騷身材成功搶鏡，在《大玩特玩萬聖節》中大玩制服誘惑，同樣吸睛﹗

文：東方新地｜《大玩特玩萬聖節》官方圖片、[email protected]