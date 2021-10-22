5a02c208-64e6-476b-ba7d-2f3e89becd70

大玩特玩萬聖節｜25歲陳嘉慧俏護士好吸睛 TVB新晉力捧小花極速上位

最新娛聞
撰文：東方新地

無綫周日推出《大玩特玩萬聖節》慶祝萬聖節，當中有新一代上位小花陳嘉慧、羅毓儀及李芷晴，當中25歲的陳嘉慧（Erica）曾在《明星運動會》大騷身材成功搶鏡，在《大玩特玩萬聖節》中大玩制服誘惑，同樣吸睛﹗

文：東方新地｜《大玩特玩萬聖節》官方圖片、[email protected]

《開心大綜藝之暑假玩到盡》打造全新萬聖節限定綜藝節目《大玩特玩萬聖節》，周日（24日）起一連三個星期日晚上十點半於翡翠台播出。首集除了主持林盛斌（Bob）、區永權、陳庭欣，還有「玩到盡」「鐵膽」嘉賓翟威廉、楊潮凱、周志康、黃美棋、林秀怡、羅毓儀、朱智賢、杜穎珊以及新一代上位小花李芷晴及陳嘉慧﹗

《大玩特玩萬聖節》主持及嘉賓，個個以萬聖節造型亮相玩遊戲﹗（圖片來源：《大玩特玩萬聖節》截圖）
《大玩特玩萬聖節》主持及嘉賓，個個以萬聖節造型亮相玩遊戲﹗（圖片來源：《大玩特玩萬聖節》截圖）

陳嘉慧再扮護士

25歲陳嘉慧近日在《醫醫 我不想再病了》扮演護士，在《大玩特玩萬聖節》同樣以護士造型亮相，不過加上一對粉紅魚網絲襪﹗相當出位﹗ 而主持陳庭欣及林盛斌拍住上以「愛登士家庭」造型亮相，由於神態似到足，可謂技術性鍊贏一眾嘉賓。是次節目雖然只有半小時，但製作組依然出盡板斧「整蠱」一眾嘉賓，單是分組遊戲，足以令眾人花盡心思打造的萬聖節Look摧毁。

李嘉慧熱愛運動，不時晒水著﹗（圖片來源：IG@001ericackw）
李嘉慧熱愛運動，不時晒水著﹗（圖片來源：[email protected]
陳嘉慧以護士look現身《大玩特玩萬聖節》。（圖片來源：《大玩特玩萬聖節》官方圖片）
陳嘉慧以護士look現身《大玩特玩萬聖節》。（圖片來源：《大玩特玩萬聖節》官方圖片）
（圖片來源：《大玩特玩萬聖節》官方圖片）
（圖片來源：《大玩特玩萬聖節》官方圖片）
陳嘉慧玩遊戲接受刑罰，成身泡泡﹗ （圖片來源：《大玩特玩萬聖節》官方圖片）
陳嘉慧玩遊戲接受刑罰，成身泡泡﹗ （圖片來源：《大玩特玩萬聖節》官方圖片）

陳嘉慧禾稈冚珍珠

25歲的無綫新人陳嘉慧（Erica）受到監製賞識，由《Think Big天地》主持開始，近年更參演過多套電視劇，在劇集《迷網》中飾演心機「小三」彈起， 在《明星運動會》大騷身材，現實生活中嘅陳嘉慧其實係好有氣質、有內涵仲有身材㗎！

陳嘉慧最近有份參與《醫醫 我不想再病了》，都係扮演一名護士﹗（圖片來源：IG@ 001ericackw）
陳嘉慧最近有份參與《醫醫 我不想再病了》，都係扮演一名護士﹗（圖片來源：[email protected] 001ericackw）
陳嘉慧青春可人。（圖片來源：IG@001ericackw）
陳嘉慧青春可人。（圖片來源：[email protected]
陳嘉慧被指側面似唐詩詠﹗（圖片來源： IG@001ericackw）
陳嘉慧被指側面似唐詩詠﹗（圖片來源： [email protected]

陳嘉慧留學日本十年回港圓藝員夢

陳嘉慧自12歲開始跟隨在日本工作的母親到當地讀書多年，直到畢業於日本櫻美林大學後才回流香港，因此對日本相當熟悉，直到17年由日本回流香港參加第29期無綫藝員訓練班，到翌年畢業後正式加入無綫入行。陳嘉慧20年開始擔任兒童節目《 Think Big天地》主持，亦有參與《 BenSir睇樓團》、《大玩特玩》及《眼睛去旅行》等多個綜藝節目的拍攝。

陳嘉慧皮膚白滑，身材亦甚有睇頭，不過她直言覺得自己樣唔夠靚身材亦唔夠好，所以未敢參加香港小姐競選。
陳嘉慧皮膚白滑，身材亦甚有睇頭，不過她直言覺得自己樣唔夠靚身材亦唔夠好，所以未敢參加香港小姐競選。
陳嘉慧在17年由日本回流香港參加第29期無綫藝員訓練班，到翌年畢業後正式加入無綫入行。
陳嘉慧在17年由日本回流香港參加第29期無綫藝員訓練班，到翌年畢業後正式加入無綫入行。
在旅遊節目《蒲·世界》中，她就帶領觀眾遊覽日本的神奈川縣。
在旅遊節目《蒲·世界》中，她就帶領觀眾遊覽日本的神奈川縣。
陳嘉慧在節目中有各種造型，包括斯文的眼鏡娘Look。
陳嘉慧在節目中有各種造型，包括斯文的眼鏡娘Look。
陳嘉慧又化身高中生遊覽江之島，已24歲的她著上格仔短裙大晒長腿，依然充滿青春活力。
陳嘉慧又化身高中生遊覽江之島，已24歲的她著上格仔短裙大晒長腿，依然充滿青春活力。
去年陳嘉慧曾在無綫劇《 解決師 》中飾演唐詩詠的學生，亦是啦啦隊的一眾美少女成員之一，被網民大讚她外表清純出眾。
19年陳嘉慧曾在無綫劇《 解決師 》中飾演唐詩詠的學生，亦是啦啦隊的一眾美少女成員之一，被網民大讚她外表清純出眾。

24歲陳嘉慧《蒲・世界》再做學生妹 曾留學日本十年介紹貼地蒲點

陳嘉慧今年開始擔任兒童節目《 Think Big天地》主持，亦有參與《 BenSir睇樓團》、《大玩特玩》及《眼睛去旅行》等多個綜藝節目的拍攝。
陳嘉慧20年開始擔任兒童節目《 Think Big天地》主持，亦有參與《 BenSir睇樓團》、《大玩特玩》及《眼睛去旅行》等多個綜藝節目的拍攝。
陳嘉慧（左一）曾著上一身性感的吊帶短裙，和同期無綫藝員訓練班的一班畢業生一同上台表演跳 Hip Hop。
陳嘉慧（左一）曾著上一身性感的吊帶短裙，和同期無綫藝員訓練班的一班畢業生一同上台表演跳 Hip Hop。
24歲陳嘉慧《蒲・世界》再做學生妹 曾留學日本十年介紹貼地蒲點
（圖片來源：[email protected]
在日本留學多年的陳嘉慧也甚有「日本妹」感覺。
在日本留學多年的陳嘉慧也甚有「日本妹」感覺。（圖片來源：[email protected]
24歲陳嘉慧《蒲・世界》再做學生妹 曾留學日本十年介紹貼地蒲點
（圖片來源：[email protected]

讀者留言

熱門文章

 