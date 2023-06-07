大頭綠衣鬥殭屍︱鄭秀文自爆有重睇 舊劇評分完勝《一舞傾城》

近日深夜時分重播30年前舊劇《大頭綠衣鬥殭屍》除了有影后鄭秀文Sammi做女主角之外，仲有錢小豪、楚原、黎耀祥等人坐鎮，陣容十分鼎盛。不少網民都大讚劇情緊湊，劇集受歡迎程度更遠超黃金時段的《一舞傾城》，就連Sammi都有重睇自己舊作！