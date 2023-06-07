大頭綠衣鬥殭屍︱鄭秀文自爆有重睇 舊劇評分完勝《一舞傾城》
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近日深夜時分重播30年前舊劇《大頭綠衣鬥殭屍》除了有影后鄭秀文Sammi做女主角之外，仲有錢小豪、楚原、黎耀祥等人坐鎮，陣容十分鼎盛。不少網民都大讚劇情緊湊，劇集受歡迎程度更遠超黃金時段的《一舞傾城》，就連Sammi都有重睇自己舊作！
鄭秀文30年前舊劇《大頭綠衣鬥殭屍》撼贏《一舞傾城》
近日於深夜時分重播的《大頭綠衣鬥殭屍》中，鄭秀文一人分飾兩角，要做溫柔嘅女鬼「飄雪」同豪爽嘅家姐「飄紅」，演出由頭帶到尾。劇情承接食住當年港產殭屍片風格，由李添勝做監製錢小豪、楚原和黎耀祥等人坐鎮，無論幕後定幕前班底都相當強勁。《大頭綠衣鬥殭屍》在內地網站豆瓣評分更高達8.1分，遠高過正在黃金時段播出的《一舞傾城》嘅5.8分！
鄭秀文自爆「豬大腸」髮型亮相演唱會
身為女主角的鄭秀文，近日亦有重溫30年前嘅自己，於社交平台發文表示很懷念當時拍電視劇嘅日子：
「演藝圈工作走過的每一步，也就是人生的每一個階段。每一步，每一個機會，都重要。以前又拍電視劇，又做音樂主持，又上節目扮鬼扮馬……所有嘢，都值得。唔知有冇人凌晨十二時睇《大頭綠衣鬥殭屍》呢？mi自己尋晚睇咗一啲，笑爆嘴。這個『豬大腸』髮型好鬆化，彈吓彈吓。應該出現響演唱會。#回想以前拍這部電視劇非常開心每個演員相處都好融洽好像一家人。」
網民大讚當時Sammi好靚女
鄭秀文拍攝《大頭綠衣鬥殭屍》當時只有20歲，臉上都仲有Baby Fat，同宜家纖瘦身形差得遠，連Sammi自己都自嘲為「肥妹的飄紅」。不過網民都留言大讚當年肉肉嘅Sammi又清秀又靚，比起宜家靚好多：「果時的鄭秀文最靚，肥肥地咪幾好睇，呢家太瘦都唔靚。」、「Baby Fat 咪幾可愛」、「真心以前靚好多。其實瘦唔代表靚」等。
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撰文：東方新地圖片來源：《大頭綠衣鬥殭屍》截圖、網民留言截圖、[email protected]_chengsauman