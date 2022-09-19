唔只林明禎來自馬來西亞 盤點11位大馬過江龍 有一位已經成為國際巨星
盤點11位來自馬來西亞的過江龍女星
1. 朱咪咪
現年67歲的朱咪咪原名為朱月美，出生於馬來西亞霹靂州怡保，並且早在13歲變跟隨二家姐到新加坡酒廊唱歌賺錢養家。直到1979年，她隻身來港發展，加入了TVB後更涉足影壇，以搞笑親民的角色一炮而紅。
2. Mandy Lieu
「最強小三」Mandy Lieu是美國馬來西亞混血兒，出生於馬來西亞霹靂州怡保。當年Mandy Lieu以模特兒身份在香港出道，2014年戀上周焯華（洗米華）之後，為對方誕下三女一子，可惜兩人在2019年正式分手。有傳兩人分手後，Mandy獲贈3億「掟煲費」，與三名子女一起移居英國，過著寫意生活。
3. 林明禎
林明禎於馬來西亞出生，於2014年在台灣網路上迅速走紅，近年亦將發展重心放於香港。樣子甜美加上唔咸唔淡的廣東話，令她深受香港網民喜愛，成為「香港廣告女神」。人氣急升的她除了接下多個廣告之外，亦有拍過多套香港電影，可見人氣的確十分高！
4. Gin Lee（李幸倪）
Gin Lee原名為李幸倪，生於馬來西亞柔佛州新山，於2011年在香港出道。Gin Lee曾經參加過《超級巨星2》的踢館賽，並於簽約環球唱片之後星途開始變順，不但曾經於歌神張學友合唱，更曾經連續三年獲得叱咤樂壇女歌手獎項。
5. 楊秀惠
今年37歲的楊秀惠在2004年隻身到港參加了《國際華裔小姐競選》後加入TVB，展開演員之路。離開TVB後的楊秀惠近年專心打理美容生意，據悉短短在五年內，楊秀惠的生意營業額已經突破一億，成功轉型成女強人！
6. 楊紫瓊
國際巨星楊紫瓊是馬來西亞著名演員，今年60歲的她在1984年於香港拍攝了她首部電影《貓頭鷹與小飛象》，於香港成功出道。隨後與洪金寶、李連杰等多位影壇巨星合作，成為香港頭號武打女星。楊紫瓊成功躋身國際影壇，近年再憑MARVEL電影《尚氣》，再次紅遍全球。
7. 廖子妤
在2012年2012年隻身來港發展的馬來西亞女星廖子妤。廖子妤多年來主力拍電影，間中亦有參演ViuTV劇集。出道10年的廖子妤，終於憑《梅艷芳》中飾演梅愛芳一角，勇奪金像獎最佳女配角。
8＋9. 2R
由黃婉君（Rosanne） 與黃婉佩（Race）組成的2R香港女子組合亦是馬來西亞出身，隨後在新加坡長大。在2002年出道後一度紅遍全港，可是兩人在2007年因為合約期滿而解散。解散後逐漸淡出娛樂圈的兩人都有好歸宿，家姐黃婉君（Rosanne）嫁給香港牙醫，黃婉佩（Race）就嫁給新加坡富商定居新加坡。
10. 張慧儀
當年曾經有性感女神之稱的張慧儀來自馬來西亞怡保，她曾奪得1992年馬來西亞怡保區華裔小姐冠軍。出演過多套大熱作品的張慧儀曾在2003年因為家暴問題宣佈退出香港，直至2013年才正式宣佈復出。
11. 李心潔
有「鬼后」之稱的李心潔出生於馬來西亞，一開始以歌手身份出道，隨後在香港拍攝多套鬼片電影而成名。李心潔更曾經憑2003年成名作《見鬼》獲得香港電影金像獎和台灣電影金馬獎的影后寶座。
讀者留言