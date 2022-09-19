林明禎

唔只林明禎來自馬來西亞 盤點11位大馬過江龍 有一位已經成為國際巨星

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近日有網民都在社交平台上討論昔日至今到香港發展的馬來西亞女藝人，不少網名都認為大馬女星不禁有姿色亦有實力。以下共11位來自馬來西亞的過江龍女星，一起來看看吧。

盤點11位來自馬來西亞的過江龍女星

1. 朱咪咪

現年67歲的朱咪咪原名為朱月美，出生於馬來西亞霹靂州怡保，並且早在13歲變跟隨二家姐到新加坡酒廊唱歌賺錢養家。直到1979年，她隻身來港發展，加入了TVB後更涉足影壇，以搞笑親民的角色一炮而紅。

林明禎 後生時的她被指酷似鄧紫棋G.E.M.，甚至有網民讚她外表清純、無添加，靚絕TVB 90後的女星。
後生時的她被指酷似鄧紫棋G.E.M.，甚至有網民讚她外表清純、無添加，靚絕TVB 90後的女星。（圖片來源：抖音截圖）
林明禎 據知朱咪咪最的商演收入可觀，曾傳言登台一次酬勞有6位數字。
據知朱咪咪最的商演收入可觀，曾傳言登台一次酬勞有6位數字。（圖片來源：新傳媒資料庫）

2. Mandy Lieu

「最強小三」Mandy Lieu是美國馬來西亞混血兒，出生於馬來西亞霹靂州怡保。當年Mandy Lieu以模特兒身份在香港出道，2014年戀上周焯華（洗米華）之後，為對方誕下三女一子，可惜兩人在2019年正式分手。有傳兩人分手後，Mandy獲贈3億「掟煲費」，與三名子女一起移居英國，過著寫意生活。

林明禎 分手後移居英國的Mandy，越洋簽署抵押文件，抵押名下一個市值1.2億元的西半山豪宅「珒然」高層單位為洗米華清債務。
分手後移居英國的Mandy，越洋簽署抵押文件，抵押名下一個市值1.2億元的西半山豪宅「珒然」高層單位為洗米華清債務。（圖片來源：[email protected]

3. 林明禎

林明禎於馬來西亞出生，於2014年在台灣網路上迅速走紅，近年亦將發展重心放於香港。樣子甜美加上唔咸唔淡的廣東話，令她深受香港網民喜愛，成為「香港廣告女神」。人氣急升的她除了接下多個廣告之外，亦有拍過多套香港電影，可見人氣的確十分高！

林明禎在張敬軒《THE NEXT 20》演唱會中擔任嘉賓之一。
林明禎在張敬軒《THE NEXT 20》演唱會中擔任嘉賓之一。（圖片來源：[email protected]

4. Gin Lee（李幸倪）

Gin Lee原名為李幸倪，生於馬來西亞柔佛州新山，於2011年在香港出道。Gin Lee曾經參加過《超級巨星2》的踢館賽，並於簽約環球唱片之後星途開始變順，不但曾經於歌神張學友合唱，更曾經連續三年獲得叱咤樂壇女歌手獎項。

林明禎 去年開始Gin Lee更開始擔任TVB《聲夢傳奇》導師
去年開始Gin Lee更開始擔任TVB《聲夢傳奇》導師（圖片來源：[email protected]

5. 楊秀惠

今年37歲的楊秀惠在2004年隻身到港參加了《國際華裔小姐競選》後加入TVB，展開演員之路。離開TVB後的楊秀惠近年專心打理美容生意，據悉短短在五年內，楊秀惠的生意營業額已經突破一億，成功轉型成女強人！

林明禎 成功轉型為女強人的楊秀惠生活富貴，經常於IG大曬名錶名牌！
成功轉型為女強人的楊秀惠生活富貴，經常於IG大曬名錶名牌！（圖片來源：[email protected]

6. 楊紫瓊

國際巨星楊紫瓊是馬來西亞著名演員，今年60歲的她在1984年於香港拍攝了她首部電影《貓頭鷹與小飛象》，於香港成功出道。隨後與洪金寶、李連杰等多位影壇巨星合作，成為香港頭號武打女星。楊紫瓊成功躋身國際影壇，近年再憑MARVEL電影《尚氣》，再次紅遍全球。

林明禎 楊紫瓊早前罕有地與法國富商男友同框合照！
楊紫瓊早前罕有地與法國富商男友同框合照！（圖片來源：[email protected]_official）

7. 廖子妤

在2012年2012年隻身來港發展的馬來西亞女星廖子妤。廖子妤多年來主力拍電影，間中亦有參演ViuTV劇集。出道10年的廖子妤，終於憑《梅艷芳》中飾演梅愛芳一角，勇奪金像獎最佳女配角。

林明禎 廖子妤在電影《梅艷芳》當中飾演家姐梅愛芳，成功勇奪金像獎最佳女配角。
廖子妤在電影《梅艷芳》當中飾演家姐梅愛芳，成功勇奪金像獎最佳女配角。（圖片來源：《梅艷芳》電影劇照）

8＋9. 2R

由黃婉君（Rosanne） 與黃婉佩（Race）組成的2R香港女子組合亦是馬來西亞出身，隨後在新加坡長大。在2002年出道後一度紅遍全港，可是兩人在2007年因為合約期滿而解散。解散後逐漸淡出娛樂圈的兩人都有好歸宿，家姐黃婉君（Rosanne）嫁給香港牙醫，黃婉佩（Race）就嫁給新加坡富商定居新加坡。

林明禎 新加坡富豪David Loh每年都為Race花心思慶生。
新加坡富豪David Loh每年都為Race花心思慶生。（圖片來源：[email protected]
林明禎 解散後逐漸淡出娛樂圈的兩姐妹都有好歸宿
解散後逐漸淡出娛樂圈的兩姐妹都有好歸宿（圖片來源：[email protected]

10. 張慧儀

當年曾經有性感女神之稱的張慧儀來自馬來西亞怡保，她曾奪得1992年馬來西亞怡保區華裔小姐冠軍。出演過多套大熱作品的張慧儀曾在2003年因為家暴問題宣佈退出香港，直至2013年才正式宣佈復出。

林明禎 2013年張慧儀回香港出演曾志偉監製的《女人俱樂部》，擔任了「許珍妮」這個角色。
2013年張慧儀回香港出演曾志偉監製的《女人俱樂部》，擔任了「許珍妮」這個角色。（圖片來源：微博@張慧儀Angie）

11. 李心潔

有「鬼后」之稱的李心潔出生於馬來西亞，一開始以歌手身份出道，隨後在香港拍攝多套鬼片電影而成名。李心潔更曾經憑2003年成名作《見鬼》獲得香港電影金像獎和台灣電影金馬獎的影后寶座。

林明禎 在2010年與香港導演彭順在馬來西亞拉埋天窗，雖然男方曾多次出軌，但兩人感情依然很好。
在2010年與香港導演彭順在馬來西亞拉埋天窗，雖然男方曾多次出軌，但兩人感情依然很好。（圖片來源：[email protected]

圖片來源：抖音@朱咪咪、[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]_official、[email protected][email protected][email protected]

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