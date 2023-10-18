33歲林明禎貼身長裙盡顯完美身材 全靠6招保持fit爆狀態

「大馬女神」林明禎憑着甜美外表、魔鬼身材吸納大批粉絲，來港發展再拍埋《飯氣攻心》後火速成為廣告商寵兒。近日明禎bb最新一輯貼身長裙靚相，靚到不得了！今天（18日）佢發布咗當日影低嘅靚相。而明禎BB其實保持fit爆狀態，原來全靠6大秘訣！