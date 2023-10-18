33歲林明禎貼身長裙盡顯完美身材 全靠6招保持fit爆狀態
林明禎貼身長裙盡顯不科學完美身材
林明禎IG最新一輯貼身長裙相完美展示不科學身材！明禎bb一張黑白側面相明顯突顯出佢凹凸有致的身材，蜜桃臀練得非常好，s型線條小蠻腰無一點肚腩仔！網民都留言大讚女神，更有網民指要用明禎bb呢張相嚟做wallpaper鼓勵自己：「這曲線也太美太誘人了，在減肥的我要拿來做wallpaper!」、「那個蜜桃」、「全世界最完美的女人」、「好壞」、「亮眼呈現，很吸睛」、「小蠻腰」、「身材完美」。
林明禎身材｜6招瘦身大法：22吋螞蟻腰＋34E身材＋不重過45Kg
林明禎擁有絕佳身材，腰圍長年都保持在22吋，同時擁有豐滿上圍。身高160cm，但是體重卻經常保持在45kg以下，手腳都顯得非常纖幼，肌肉線條非常緊實，擁有人魚線和腹肌，是不少女生心目中的理想身材！要達到如此理想的身材比例，當然平日也要下不少功夫，林明禎瘦身除了靠聰明的飲食方法之外，也經常保持適量運動，以下為大家公開林明禎瘦身6招秘訣！
林明禎瘦身公開6招秘訣：瘦身不瘦胸、體重不反彈兼去水腫！
林明禎瘦身第一招：牛油果減肥法
林明禎瘦身不瘦胸的秘訣，就是牛油果！不少女星減肥都愛吃牛油果，這款超級食物一向都被認為是減肥恩物，營養非常豐富，有大量水溶性膳食纖維，能將為胃中的糖和脂肪變為啫喱狀，增加身體燃脂力，更容易產生飽肚感，可以去水腫，同時有助抗衰老、預防癌症及心血管疾病，保護腸道健康。
林明禎瘦身第二招：在6時前進食晚餐
城市人大多數晚上8時後才吃晚餐，但原來對於減肥人士來說，絕對不能太夜才吃晚餐。林明禎盡量也會在晚上6時前吃晚餐，之後就不再進食，讓胃部能夠有足夠的時間消化食物。晚餐則以含有不同豐富營養的食材，如菜、豆類和水果為主，以達到瘦身效果。
林明禎瘦身第三招：戒掉油炸類零食和含糖飲料
不少女生都愛吃零食和甜品減壓，尤其是油炸類零食和含糖飲料，但這些都是減肥大忌。不過叫大家全部戒掉也是不太可能的，林明禎推介以含有豐富的營養價值的堅果零食，來代替油炸類零食，對減肥的人來說更適合！
林明禎瘦身第四招：運動前必飲黑咖啡
林明禎喜歡在運動前的30分鐘，喝一杯黑咖啡，就能幫助促進新陳代謝，對於排水排毒也有效果，能令瘦身更快見效。
林明禎瘦身第五招：運動爆汗燃脂秘訣
不少女生做運動時都喜歡穿背心，甚至只穿一件運動內衣，讓排汗時感到更透氣舒適。林明禎剛剛好相反，她運動時更喜歡穿上有袖運動衣物，有時更會穿上外套，目的是讓自己透過排汗來促進新陳代謝，這樣的做法有助加速瘦身減磅效果。
林明禎減肥第六招：運動後按摩胸部
林明禎擁豐滿上圍，原來她喜歡做一些擴胸的運動，令胸型更好看。而每次做完運動後，她都會在洗澡時按摩胸部，把胸部向上推的動作，能避免胸部下垂，而且可以促進胸部附近的血液循環，保持完美胸型。
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