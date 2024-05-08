「大馬女神」林明禎停工惹安胎疑雲 女神急澄清晒靚腰反擊！
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近日，被譽為「大馬女神」的林明禎健康狀況似乎出了問題，日前更宣布要全面停工，更引起網民質疑安胎，搞到女神急急澄清！
林明禎健康狀況受關注 全面暫停工作
林明禎在Instagram上分享了自己在新加坡與朋友聚餐的照片，並坦承自己近期因為身體出現各種疼痛，不得不全面暫停工作。她表示，目前的康復進度大約是88%，並在貼文中提到「再次感受到健康的美好」，同時也祝福粉絲們都能保持健康。
林明禎不幸確診 但至今仍有不適感決定回馬來西亞休養
林明禎此前已經透露，從今年2月開始，她就不斷遭遇大大小小的健康問題，體驗各種痛，這種狀況持續了超過兩個月。她透露，在早前的一次工作行程中，曾到訪意大利和台灣，期間不幸確診了COVID-19。雖然目前已經康復，但她表示至今仍有不適感，特別是鼻子和肺部的不舒服。因此，她選擇回到馬來西亞的家中休養。
網民竟質疑安胎執樣！？明禎晒靚腰急忙澄清
但明禎的決定仍引起不少網民的猜測，加上明禎的一身鬆身「大肚裝」令網民懷疑明禎需要長時間的休息是因為安胎、容貌調整等？！明禎再次急澄清，自己真的是2月中了COVID後無法痊癒，發炎感染到左半面及淋巴，導致臉部刺痛，喉嚨、耳根、頭疼痛不止。感謝大家關心沒大家想像中那麼嚴重，而且強調自己沒停工很久，2星期後便回港開工了！事後，她還晒出靚腰報答粉絲！
林明禎身材明顯縮水！粉絲擔憂：好好休息
3月初，林明禎現身亞洲電影大獎時有講過，病到「雞肉 」都無埋，上圍縮咗： 「病咗一個月。（瘦咗幾多？）冇磅，但係肩膊有啲雞肉（肌肉）冇咗。（咁上圍呢？）縮咗，所以今日係保守啲。」這次她公開自己的健康狀況後，許多粉絲都表示擔憂，更指她明顯消瘦了不少！紛紛在社交媒體上留言關心她的康復情況，並希望她能夠好好休息，早日恢復健康。
圖片來源：林明禎IG、ig＠minchen333、大會提供