「翻版林明禎」Miko襲港見粉絲 全新寫真大玩黑絲女教師造型勁出色

來自馬來西亞、被譽為「翻版林明禎」的大馬女神Miko Wong（黃潔琪），網絡上人氣超強，其個人YouTube頻道達12萬多訂閱，IG更坐擁逾85萬用戶追蹤！Miko除了有24吋小蠻腰的完美身形，甜美笑容加上率真可愛的個性，讓她不單成為男士們的性感女神，連女孩們亦為之心動。