「翻版林明禎」Miko襲港見粉絲 全新寫真大玩黑絲女教師造型勁出色
大玩濕身黑絲極誘惑
現年29歲的Miko，期待透過第二本個人寫真集《Miko・琪幻日記》記錄自己由女孩成長為輕熟女生的過程，是次寫真集走訪大馬、台灣及香港三地取景，當中不乏居家服、水着及內衣照，更有讓人心跳加速、誘惑度MAX的濕身、黑絲及爆乳LOOK，近30個不同造型，挑戰Fans們的小心臟！
既然是記錄Miko的成長，曾任Showgirl的她，重新演繹性感車模制服：「這個頭髮跟妝容就是7、8年前的我！」戶外拍攝期間，Miko不止吸引途人的注目，竟然連蟲蟲亦被Miko的身材迷倒，飛進她的nude bra裹面，讓她大呼尷尬：「有蟲飛進我的胸裏面，重點牠飛錯地方，牠飛到我的nude bra裏面黏住，你懂嗎？我覺得那蟲一定是公的！」
女教師造型同樣出色！
而另一個讓男士們引頸而待的重點造型，相信是Miko的黑絲女教師LOOK，白裇衫、短裙配黑色魚網絲襪，完美展示白滑美腿，加上若隱若現的豐滿上圍，團隊更安排她在古董車內扭來扭去擺甫士，效果極盡誘惑。
Miko表示：「為了這本寫真集，團隊同我都付出了很多，我哋試過為咗清晨嘅陽光凌晨4點出發，又試過在11度的天氣濕身，我的手指都冷到沒有知覺，還因為胃痛突然來襲有點不適，但是為了讓你們喜歡，我都可以的！」
期待與香港粉絲見面
Miko瞓身演繹多款迷人甫士冧粉絲外，宣傳工作同樣照顧不同地區的支持者，本月22及23日，她將不定時快閃書展，與香港的Fans近距離交流：「時間方面，我先賣個關子，大家記得留意我的IG，嘻！我超期待這次來香港書展見大家，當然也要吃香港的美食，好想快點來啦！」Miko透露除了來港宣傳寫真集，亦會到台灣與當地Fans見面，因此這次的訪港之旅逗留時間較短：「希望再能來香港工作，那我們就可以快點再見啦！」
將來還有什麼演唱會值得留意？
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