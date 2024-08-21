大馬女神Miko濕身玩「胸襲」 密實泳裝包唔住動感身材！

30歲大馬女神黃潔琪（Miko）向來有「翻版林明禎」之稱，不過Miko的樣貌同身材都完全唔輸蝕，更因此火速收穫唔少fans！最近Miko就孖好友齊齊去馬來西亞的仙本那考潛水牌，兼且連日嚟喺社交平台大派福利，日前（20日）仲上載多張泳裝福利，大騷超犯規身材，引來唔少網民留言大讚！

