大馬女神Miko濕身玩「胸襲」 密實泳裝包唔住動感身材！
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30歲大馬女神黃潔琪（Miko）向來有「翻版林明禎」之稱，不過Miko的樣貌同身材都完全唔輸蝕，更因此火速收穫唔少fans！最近Miko就孖好友齊齊去馬來西亞的仙本那考潛水牌，兼且連日嚟喺社交平台大派福利，日前（20日）仲上載多張泳裝福利，大騷超犯規身材，引來唔少網民留言大讚！
Miko喪派泳裝福利超犯規
Miko日前在社交平台大方分享泳裝照，大騷長腿同澎湃上圍！就算今次的泳裝已經相對密實，不過都依然包唔住Miko的震撼身材，引來唔少網民留言激讚：「包不住了！偷偷跑出來了」「這身材簡直完美」「有樣有身材，仲要咁大方」「新照片好邪惡！太犯規了」「這麼密實的泳裝都能穿得如此性感」
Miko開心曬考獲潛水牌
除咗泳裝福利之外，Miko亦分享自己考獲證書的照片，激罕以四眼造型示人的Miko仲配文表示：「終於完成了潛水執照這清單 入門潛水小白」「人嘛就是會疲憊，會黯淡 但也會因為某個瞬間重新喜歡上活著的感覺」。Miko「眼鏡娘」的造型以及勵志發言獲網民大讚：「多謝你這段文字令我想起要找新挑戰新事物，令自己再愛上自己的生活」
Miko遭好友「胸襲」玩到濕身
Miko仲曬出一段搞笑短片，片中Miko企喺船邊，隨後揸機嘅好友仲「胸襲」Miko兼推佢落海，畫面搞笑得嚟仲超動感！搞到大家紛紛留言表示太火辣：「短短的影片 我竟重播了50次」「邪惡的手手」「我要成為那隻手 不要成為朋友」「見到手指公壞壞的給讚」「太過分了，推下水就算了，还襲胸推下水！」
撰文：東方新地圖片來源：ig@mikowong