大馬女神 miko

大馬女神Miko濕身玩「胸襲」 密實泳裝包唔住動感身材！

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30歲大馬女神黃潔琪（Miko）向來有「翻版林明禎」之稱，不過Miko的樣貌同身材都完全唔輸蝕，更因此火速收穫唔少fans！最近Miko就孖好友齊齊去馬來西亞的仙本那考潛水牌，兼且連日嚟喺社交平台大派福利，日前（20日）仲上載多張泳裝福利，大騷超犯規身材，引來唔少網民留言大讚！

Miko喪派泳裝福利超犯規

Miko日前在社交平台大方分享泳裝照，大騷長腿同澎湃上圍！就算今次的泳裝已經相對密實，不過都依然包唔住Miko的震撼身材，引來唔少網民留言激讚：「包不住了！偷偷跑出來了」「這身材簡直完美」「有樣有身材，仲要咁大方」「新照片好邪惡！太犯規了」「這麼密實的泳裝都能穿得如此性感」

大馬女神 miko Miko日前在社交平台大方派福利。（圖片來源：ig@mikowong）
Miko日前在社交平台大方派福利。（圖片來源：ig@mikowong）
大馬女神 miko 就算今次的泳裝相對密實，都依然包唔住Miko的驚人身材！（圖片來源：ig@mikowong）
就算今次的泳裝相對密實，都依然包唔住Miko的驚人身材！（圖片來源：ig@mikowong）
大馬女神 miko （圖片來源：ig@mikowong）
（圖片來源：ig@mikowong）
大馬女神 miko （圖片來源：ig@mikowong）
（圖片來源：ig@mikowong）

Miko開心曬考獲潛水牌

除咗泳裝福利之外，Miko亦分享自己考獲證書的照片，激罕以四眼造型示人的Miko仲配文表示：「終於完成了潛水執照這清單 入門潛水小白」「人嘛就是會疲憊，會黯淡 但也會因為某個瞬間重新喜歡上活著的感覺」。Miko「眼鏡娘」的造型以及勵志發言獲網民大讚：「多謝你這段文字令我想起要找新挑戰新事物，令自己再愛上自己的生活」

大馬女神 miko Miko亦分享埋自己溫習潛水知識的片段。（圖片來源：ig@mikowong）
Miko亦分享埋自己溫習潛水知識的片段。（圖片來源：ig@mikowong）
大馬女神 miko （圖片來源：ig@mikowong）
（圖片來源：ig@mikowong）
大馬女神 miko Miko興奮曬自己考獲潛水牌，激罕以「眼鏡娘」造型登場更引來唔少網民大讚！（圖片來源：ig@mikowong）
Miko興奮曬自己考獲潛水牌，激罕以「眼鏡娘」造型登場更引來唔少網民大讚！（圖片來源：ig@mikowong）
大馬女神 miko Miko亦曬出小背心造型的照片，震撼身材十分搶fo！（圖片來源：ig@mikowong）
Miko亦曬出小背心造型的照片，震撼身材十分搶fo！（圖片來源：ig@mikowong）

Miko遭好友「胸襲」玩到濕身

Miko仲曬出一段搞笑短片，片中Miko企喺船邊，隨後揸機嘅好友仲「胸襲」Miko兼推佢落海，畫面搞笑得嚟仲超動感！搞到大家紛紛留言表示太火辣：「短短的影片 我竟重播了50次」「邪惡的手手」「我要成為那隻手 不要成為朋友」「見到手指公壞壞的給讚」「太過分了，推下水就算了，还襲胸推下水！」

大馬女神 miko Miko仲分享咗1段名為「當你的朋友是水瓶座」的影片。（圖片來源：ig@mikowong）
Miko仲分享咗1段名為「當你的朋友是水瓶座」的影片。（圖片來源：ig@mikowong）
大馬女神 miko 片中Miko被好友「胸襲」兼推落海。（圖片來源：ig@mikowong）
片中Miko被好友「胸襲」兼推落海。（圖片來源：ig@mikowong）
大馬女神 miko Miko的影片吸引大批網民留言，大家更紛紛表示畫面好邪惡！（圖片來源：ig@mikowong）
Miko的影片吸引大批網民留言，大家更紛紛表示畫面好邪惡！（圖片來源：ig@mikowong）
大馬女神 miko （圖片來源：ig@mikowong）
（圖片來源：ig@mikowong）

撰文：東方新地圖片來源：ig@mikowong

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