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「翻版林明禎」Miko憶前度心痛爆喊 剖白因1事與「好仔」男友8年情玩完

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Keith

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現年29歲大馬女神黃潔琪（Miko）被稱為「翻版林明禎」，無論身材定外貌都深受網民喜愛。Miko早前為旅遊節目《大馬女神Miko遊澳門》擔任主持，除了在節目上以多個性感造型出鏡，更在節目中大談愛情史，諗起前度喊到停唔到。

大馬女神 「大馬女神」Miko Wong早前為HOYTV拍攝旅遊節目《大馬女神Miko遊澳門》，在節目中大曬好身材。
「大馬女神」Miko Wong早前為HOYTV拍攝旅遊節目《大馬女神Miko遊澳門》，在節目中大曬好身材。（圖片來源：YouTube@好好製作）

「大馬女神」Miko Wong諗起前度心痛落淚

「大馬女神」Miko Wong早前在HOYTV節目《大馬女神Miko遊澳門》在澳門吃喝玩樂，其中一集Miko就坐上位酒店其中一個著名景點，全球最高嘅八字形摩天輪。製作組在摩天輪中與Miko大玩「Miko Chat時間」，其中問到Miko有咩想同前度講，Miko一聽到問題就瞬間雙眼通紅，苦笑講出一句「你開心就好」，跟住就忍不住爆喊，突然轉Channel用普通話鬧製作組：「煩呢，不要拍我啦！」，仲話想踢製作組落摩天輪。

大馬女神 一開始都係同製作組閒談。
一開始都係同製作組閒談。（圖片來源：YouTube@好好製作）
大馬女神 之後一提起前度就雙眼通紅。
之後一提起前度就雙眼通紅。（圖片來源：YouTube@好好製作）
大馬女神 之後仲忍唔住爆喊。
之後仲忍唔住爆喊。（圖片來源：YouTube@好好製作）

曾遭前度背叛 踢爆偷食男方竟然零反應

Miko早前上電台節目《公子會》時亦有大談自己情史，指自己曾經遭第一任男友背叛。Miko憶述當時發現前度另一部電話，得悉原來前度有好多女：「我睇到佢啲相、影片、Message。啲相嘅環境都係好黑暗。最嬲嗰張相係赤膊喺黑暗嘅地方囉。」最後男方更沒有為自己辯護，兩人分手收場。

因1事與「好仔」男友8年情玩完

雖然遭到第一任男友出軌背叛，但Miko都沒有因此而害怕談戀愛，反而遇上另一位「好仔」男友，更與對方拍拖8年。Miko講起二人分手原因時更忍不住心痛落淚：「嗰陣我覺得我家庭環境都唔係好好，我就覺得佢值得更加好，所以就分手。」Miko更指當時男友有提出會照顧Miko家人，叫Miko不要擔心，鼓勵她繼續讀書，但Miko就認為自己成為男友負累，因為唔想拖累對方，所以提出分手。雖然最後兩人有復合，但最後依然分手收場：「嗰陣我哋中學一齊，都愛情長跑咗一段時間，8年，但大家嘅目標同共識都唔一樣，步伐唔一樣囉，係可惜嘅。」

大馬女神 早前Miko Wong上《公子會》一提起前度都爆喊。
早前Miko Wong上《公子會》一提起前度都爆喊。（圖片來源：YouTube@商業電台 Hong Kong Toolbar）
大馬女神 Miko都話男方係好仔，但奈何兩人步伐、想法不一，最後都係分手收場。
Miko都話男方係好仔，但奈何兩人步伐、想法不一，最後都係分手收場。（圖片來源：YouTube@商業電台 Hong Kong Toolbar）

黃潔琪拍綜藝性感出鏡 超進取造型好吸睛

黃潔琪早前為旅遊節目《大馬女神Miko遊澳門》擔任主持，除了帶觀眾齊齊旅行外，喺節目上仲以多個性感造型出鏡，更令網民紛紛表示唔知睇邊到好！

大馬女神 miko 黃潔琪在節目上以超震撼的角度自拍。
黃潔琪在節目上以超震撼的角度自拍。（圖片來源：YouTube@好好製作）
大馬女神 miko 黃潔琪仲有以極低胸泳裝出鏡。
黃潔琪仲有以極低胸泳裝出鏡。（圖片來源：YouTube@好好製作）
大馬女神 miko 黃潔琪在節目上經常大派男友視覺福利。
黃潔琪在節目上經常大派男友視覺福利。（圖片來源：YouTube@好好製作）
大馬女神 miko 黃潔琪在節目中的每個性感造型都獲網民大讚。
黃潔琪在節目中的每個性感造型都獲網民大讚。（圖片來源：YouTube@好好製作）

大馬女神Miko遊澳門｜黃潔琪出鏡超有誠意 盡騷Big爆好身材！

現年29歲有「翻版林明禎」之稱的「大馬女神」黃潔琪（Miko），除咗靚樣似林明禎之外，其實身材都唔輸蝕，一樣咁有睇頭！最近Miko為HOYTV拍攝旅遊節目《大馬女神Miko遊澳門》，Miko喺節目入面造型多多，仲大騷好身材，超級有誠意！

大馬女神 miko 大馬女神miko遊澳門 翻版林明禎 黃潔琪最近為HOYTV拍攝旅遊節目《大馬女神Miko遊澳門》。
Miko最近為HOYTV拍攝旅遊節目《大馬女神Miko遊澳門》。（圖片來源：IG@mikowong）

Miko造型超吸睛 誠意爆棚出鏡

Miko在《大馬女神Miko遊澳門》中有不少造型，雖然節目只播到第二集，但在預告以及節目片頭已經睇到唔少性感造型，特別係泳裝同做gym嘅造型，真係睇到網民嘩嘩聲！亦有唔少人大讚黃潔琪：「個個造型都好有誠意」、「睇節目嘅時候望邊到好」、「事業心好重」、「旅遊節目就係要呢啲，咁先有睇頭！」

大馬女神 miko 大馬女神miko遊澳門 翻版林明禎 Miko先以「𠝹波袋」示人。
Miko先以「𠝹波袋」示人。（圖片來源：大會提供）
大馬女神 miko 大馬女神miko遊澳門 翻版林明禎 Miko在預告中亦有以婚紗造型示人。
Miko在預告中亦有以婚紗造型示人。（圖片來源：大會提供）
大馬女神 miko 大馬女神miko遊澳門 翻版林明禎 其實背後的露背才是服裝的重點。
其實背後的露背才是服裝的重點。（圖片來源：YouTube@HOY 免費電視77台及78台）
大馬女神 miko 大馬女神miko遊澳門 翻版林明禎 Miko在節目中也有以泳裝出鏡。
Miko在節目中也有以泳裝出鏡。（圖片來源：大會提供）
大馬女神 miko 大馬女神miko遊澳門 翻版林明禎 黃潔琪做gym的這一幕非常吸睛！
Miko做gym的這一幕非常吸睛！（圖片來源：YouTube@HOY 免費電視77台及78台）

https://www.youtube.com/watch?si=DE8ZRCP86FvmFJZT&v=bwUlspS1Q-k&feature=youtu.be

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圖片來源：YouTube@好好製作、IG@mikowong、YouTube@商業電台 Hong Kong Toolbar、YouTube@HOY 免費電視77台及78台、大會提供

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