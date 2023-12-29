「翻版林明禎」Miko憶前度心痛爆喊 剖白因1事與「好仔」男友8年情玩完

現年29歲大馬女神黃潔琪（Miko）被稱為「翻版林明禎」，無論身材定外貌都深受網民喜愛。Miko早前為旅遊節目《大馬女神Miko遊澳門》擔任主持，除了在節目上以多個性感造型出鏡，更在節目中大談愛情史，諗起前度喊到停唔到。