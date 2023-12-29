「翻版林明禎」Miko憶前度心痛爆喊 剖白因1事與「好仔」男友8年情玩完
「大馬女神」Miko Wong諗起前度心痛落淚
「大馬女神」Miko Wong早前在HOYTV節目《大馬女神Miko遊澳門》在澳門吃喝玩樂，其中一集Miko就坐上位酒店其中一個著名景點，全球最高嘅八字形摩天輪。製作組在摩天輪中與Miko大玩「Miko Chat時間」，其中問到Miko有咩想同前度講，Miko一聽到問題就瞬間雙眼通紅，苦笑講出一句「你開心就好」，跟住就忍不住爆喊，突然轉Channel用普通話鬧製作組：「煩呢，不要拍我啦！」，仲話想踢製作組落摩天輪。
曾遭前度背叛 踢爆偷食男方竟然零反應
Miko早前上電台節目《公子會》時亦有大談自己情史，指自己曾經遭第一任男友背叛。Miko憶述當時發現前度另一部電話，得悉原來前度有好多女：「我睇到佢啲相、影片、Message。啲相嘅環境都係好黑暗。最嬲嗰張相係赤膊喺黑暗嘅地方囉。」最後男方更沒有為自己辯護，兩人分手收場。
因1事與「好仔」男友8年情玩完
雖然遭到第一任男友出軌背叛，但Miko都沒有因此而害怕談戀愛，反而遇上另一位「好仔」男友，更與對方拍拖8年。Miko講起二人分手原因時更忍不住心痛落淚：「嗰陣我覺得我家庭環境都唔係好好，我就覺得佢值得更加好，所以就分手。」Miko更指當時男友有提出會照顧Miko家人，叫Miko不要擔心，鼓勵她繼續讀書，但Miko就認為自己成為男友負累，因為唔想拖累對方，所以提出分手。雖然最後兩人有復合，但最後依然分手收場：「嗰陣我哋中學一齊，都愛情長跑咗一段時間，8年，但大家嘅目標同共識都唔一樣，步伐唔一樣囉，係可惜嘅。」
黃潔琪拍綜藝性感出鏡 超進取造型好吸睛
黃潔琪早前為旅遊節目《大馬女神Miko遊澳門》擔任主持，除了帶觀眾齊齊旅行外，喺節目上仲以多個性感造型出鏡，更令網民紛紛表示唔知睇邊到好！
大馬女神Miko遊澳門｜黃潔琪出鏡超有誠意 盡騷Big爆好身材！
現年29歲有「翻版林明禎」之稱的「大馬女神」黃潔琪（Miko），除咗靚樣似林明禎之外，其實身材都唔輸蝕，一樣咁有睇頭！最近Miko為HOYTV拍攝旅遊節目《大馬女神Miko遊澳門》，Miko喺節目入面造型多多，仲大騷好身材，超級有誠意！
Miko造型超吸睛 誠意爆棚出鏡
Miko在《大馬女神Miko遊澳門》中有不少造型，雖然節目只播到第二集，但在預告以及節目片頭已經睇到唔少性感造型，特別係泳裝同做gym嘅造型，真係睇到網民嘩嘩聲！亦有唔少人大讚黃潔琪：「個個造型都好有誠意」、「睇節目嘅時候望邊到好」、「事業心好重」、「旅遊節目就係要呢啲，咁先有睇頭！」
https://www.youtube.com/watch?si=DE8ZRCP86FvmFJZT&v=bwUlspS1Q-k&feature=youtu.be
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