大馬女神Miko遊澳門｜黃潔琪出鏡超有誠意 盡騷Big爆好身材！

現年29歲有「翻版林明禎」之稱的「大馬女神」黃潔琪（Miko），除咗靚樣似林明禎之外，其實身材都唔輸蝕，一樣咁有睇頭！最近黃潔琪為HOYTV拍攝旅遊節目《大馬女神Miko遊澳門》，Miko喺節目入面造型多多，仲大騷好身材，超級有誠意！