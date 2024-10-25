35歲大馬視后孖緋聞男友蜜遊西貢被捕獲 陳瀅po1相意外洩蜜
劉佩玥周志文西貢甜蜜拍拖
早前有網民在社交平台po出1張背影照，並配文「猜猜我在西貢又遇到哪些TVB明星？又去西貢散下心，又遇到TVB明星，看背影誰能猜到他們是誰？」雖然並未在文中開估，不過就在評論區透露相中人正是劉佩玥及周志文。
網民除咗留言猜測之外，對於2人原來情未斷十分驚訝：「一看就知道是Moon與周志文」、「這麼多年都沒看到他們互動，還以為分手了」、「女方事業發展得不錯，但男方好像差一點」、「原來他們還在一起，很甜蜜啊」、「甚麼時候才公開呢」
劉佩玥周志文齊現身賀陳瀅牛一
劉佩玥與周志文甜蜜西貢約會被偶遇後，有眼利嘅網民就指2人當日應該係一同出席陳瀅嘅生日船上party。皆因周志文於被偶遇及與陳瀅嘅合照中，都係以同款嘅粉紅色波衫示人。雖然周志文同劉佩玥並未同框，但係陳瀅事後曬出嘅即影即有中就分別搵到2熱嘅身影，合照中更見到最近傳好事近嘅陳曉華同朱敏瀚，似乎齊齊以情侶檔現身賀陳瀅牛一！
劉佩玥趁520隔空傳情認愛 頭號兵周志文有反應
35歲無綫小花劉佩玥（Moon），被封「無綫娘娘」多年，先後收過7位「兵仔」，包括伍允龍、翟威廉、黃子恆等，不過近年劉佩玥修心養性，與「巨聲幫」大孖周志文玩地下情，更曾被本刊於2022年撞破收工即變裝匆匆駕車去到周志文位於藍田平田邨的公屋寓所，上門與情郎短聚兩小時。劉佩玥仲趁520(發音似普通話我愛你)在社交網公開示愛，頭號兵周志文有反應畀心心，地下情終浮面！
劉佩玥 周志文緋聞傳足6年
劉佩玥身為無綫發電機之一，出道以來緋聞男友都唔少，不過劉佩玥對於被封「無綫娘娘」這個稱號就甚不認同，她曾回應收兵傳言，公開大呼冤枉。劉佩玥與周志文(大孖)的緋聞傳得最耐，過去6年二人玩地下情，即使被影到過從甚密又融入家中，都係唔認愛。
劉佩玥趁520認愛
劉佩玥趁520(普通話發音近乎「我愛你」)的日子，突然在社交網上載了4張黑白相，照片中的她笑得甚甜，更留言：「感謝你讓我如此溫柔，卻又如此堅韌。經歷、歲月、悠悠，感恩、甘苦、秒秒。」劉佩玥一出po，緋聞男友周志文極速留下一個愛心的Emoji，擺明對號入座，二人都有心隔空示愛，公開戀情。其實劉佩玥與周志文拍拖在圈中已非秘密，其身邊好友不時為他們掩護，而好友陳瀅和周志文的孖生弟弟周志康竟在周志文的留言下搞搞震畀心助興，似乎為他們今次高調認愛感到興奮。
劉佩玥拒認「TVB娘娘」 ：全部都流喎
劉佩玥2013年選港姐後入行。入行多年身邊不乏觀音兵，多年來一直有超多緋聞，為人熟知的緋聞男友最少有7個，包括：黃又南、何猷亨、翟威廉、伍允龍、黃子恆、黃宗澤及周志文。早前劉佩玥受訪回應傳聞，直言自己是男仔頭，對於與男性朋友多交流就變緋聞，大感無奈，更指「全部都流喎」！
劉佩玥、周志文船P撻著浮床激咀
劉佩玥與「巨聲幫」大孖周志文戀情便傳得甚囂塵上，更多次拍拖斷正， 18年二人被爆結伴去船P，更被指情不自禁在浮床上激咀，不過，當時劉佩玥受訪就否認熱吻亦拒認愛：「我唔係咁蠢，明知嗰日開Happy Live，又點會做啲咁嘅嘢，如果係拍拖，感情穩定，有感情基礎先會公開！」
合唱情歌深情對望
「劉文戀」拖足4年亦愈來愈浮面，早前劉佩玥和周志文不避嫌合唱經典動畫情歌〈 A Whole New World 〉，還將短片上載至社交網，二人在片中不時深情對望，畫面極之甜蜜有愛。有傳當年劉佩玥的好姊妹包括陳瀅及何雁詩都反對她與周志文走在一起，不過劉佩玥寧願放棄姊妹情誼都要繼續與周志文發展地下情。
曾被斷正公屋短聚
原來兩人「好朋友」關係亦一早昇華至「同居蜜友」，劉佩玥曾於將軍澳電視城出席完宣傳活動，即匆匆駕車離開，前往藍田的平田邨。先將座駕泊在屋邨的停車場，然後非常熟路地行去周志文所住的公屋大廈。戴上口罩的她，沿途更經常頭耷耷撳手機，披散頭髮遮住大半塊面，似乎深怕被屋邨街坊認到，咁為愛郎送上門屈就狹窄公屋，親密關係不言而喻。當日短聚兩小時後，兩人各有下場，劉佩玥又係一個人落樓，自己行去停車場取回座駕離開，而劉佩玥前腳一走，周志文亦施施然下樓，一身運動裝束的他，由友人駕車載到觀塘工廈的Gym房做運動。