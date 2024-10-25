35歲大馬視后孖緋聞男友蜜遊西貢被捕獲 陳瀅po1相意外洩蜜

35歲大馬視后劉佩玥（Moon）入行後被封「無綫娘娘」，電力十足嘅劉佩玥更被指「收兵」多位小生。不過劉佩玥就於2022年被爆出秘撻周志文，雖然2人都未有承認，但早前就有網民在西貢偶遇2人低調拍拖，令6年地下情再次浮面！

