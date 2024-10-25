大馬視后 緋聞男友

35歲大馬視后孖緋聞男友蜜遊西貢被捕獲 陳瀅po1相意外洩蜜

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35歲大馬視后劉佩玥（Moon）入行後被封「無綫娘娘」，電力十足嘅劉佩玥更被指「收兵」多位小生。不過劉佩玥就於2022年被爆出秘撻周志文，雖然2人都未有承認，但早前就有網民在西貢偶遇2人低調拍拖，令6年地下情再次浮面！

劉佩玥周志文西貢甜蜜拍拖

早前有網民在社交平台po出1張背影照，並配文「猜猜我在西貢又遇到哪些TVB明星？又去西貢散下心，又遇到TVB明星，看背影誰能猜到他們是誰？」雖然並未在文中開估，不過就在評論區透露相中人正是劉佩玥及周志文。

網民除咗留言猜測之外，對於2人原來情未斷十分驚訝：「一看就知道是Moon與周志文」、「這麼多年都沒看到他們互動，還以為分手了」、「女方事業發展得不錯，但男方好像差一點」、「原來他們還在一起，很甜蜜啊」、「甚麼時候才公開呢」

大馬視后 緋聞男友 劉佩玥與周志文早前被網民偶遇於西貢低調拍拖。（圖片來源：小紅書圖片）
劉佩玥與周志文早前被網民偶遇於西貢低調拍拖。（圖片來源：小紅書圖片）
大馬視后 緋聞男友 劉佩玥與周志文戀情傳足6年！（圖片來源：ig@arryuu）
劉佩玥與周志文戀情傳足6年！（圖片來源：ig@arryuu）
大馬視后 緋聞男友 不過2人甚少互動，因此唔少網民都以為2人已經分手。（圖片來源：ig@adrianccm）
不過2人甚少互動，因此唔少網民都以為2人已經分手。（圖片來源：ig@adrianccm）

劉佩玥周志文齊現身賀陳瀅牛一

劉佩玥與周志文甜蜜西貢約會被偶遇後，有眼利嘅網民就指2人當日應該係一同出席陳瀅嘅生日船上party。皆因周志文於被偶遇及與陳瀅嘅合照中，都係以同款嘅粉紅色波衫示人。雖然周志文同劉佩玥並未同框，但係陳瀅事後曬出嘅即影即有中就分別搵到2熱嘅身影，合照中更見到最近傳好事近嘅陳曉華同朱敏瀚，似乎齊齊以情侶檔現身賀陳瀅牛一！

大馬視后 緋聞男友 劉佩玥及陳曉華日前齊齊現身陳瀅嘅生日船上party。（圖片來源：ig@missjni）
劉佩玥及陳曉華日前齊齊現身陳瀅嘅生日船上party。（圖片來源：ig@missjni）
大馬視后 緋聞男友 其實同行嘅仲有周志文，網民更發現周志文與陳瀅嘅即影即有中係身穿被偶遇時嘅同款粉紅色波衫！（圖片來源：ig@missjni）
其實同行嘅仲有周志文，網民更發現周志文與陳瀅嘅即影即有中係身穿被偶遇時嘅同款粉紅色波衫！（圖片來源：ig@missjni）
大馬視后 緋聞男友 同場仲有最近傳好事近嘅陳曉華同朱敏瀚！（圖片來源：ig@missjni）
同場仲有最近傳好事近嘅陳曉華同朱敏瀚！（圖片來源：ig@missjni）

劉佩玥趁520隔空傳情認愛 頭號兵周志文有反應

35歲無綫小花劉佩玥（Moon），被封「無綫娘娘」多年，先後收過7位「兵仔」，包括伍允龍、翟威廉、黃子恆等，不過近年劉佩玥修心養性，與「巨聲幫」大孖周志文玩地下情，更曾被本刊於2022年撞破收工即變裝匆匆駕車去到周志文位於藍田平田邨的公屋寓所，上門與情郎短聚兩小時。劉佩玥仲趁520(發音似普通話我愛你)在社交網公開示愛，頭號兵周志文有反應畀心心，地下情終浮面！

大馬視后 緋聞男友 32歲的劉佩玥入行初因為愛收兵，所以被封「無綫娘娘」。（圖片來源：IG@arryuu）
32歲的劉佩玥入行初因為愛收兵，所以被封「無綫娘娘」。（圖片來源：IG@arryuu）
大馬視后 緋聞男友 劉佩玥趁520在社交網上載了4張笑得好甜的黑白照。（圖片來源：IG@arryuu）
劉佩玥趁520在社交網上載了4張笑得好甜的黑白照。（圖片來源：IG@arryuu）

劉佩玥 周志文緋聞傳足6年

劉佩玥身為無綫發電機之一，出道以來緋聞男友都唔少，不過劉佩玥對於被封「無綫娘娘」這個稱號就甚不認同，她曾回應收兵傳言，公開大呼冤枉。劉佩玥與周志文(大孖)的緋聞傳得最耐，過去6年二人玩地下情，即使被影到過從甚密又融入家中，都係唔認愛。

大馬視后 緋聞男友 劉佩玥的笑容就像懷春少女。（圖片來源：IG@arryuu）
劉佩玥的笑容就像懷春少女。（圖片來源：IG@arryuu）
大馬視后 緋聞男友 劉佩玥公開愛的留言。（圖片來源：IG@arryuu）
劉佩玥公開愛的留言。（圖片來源：IG@arryuu）

劉佩玥趁520認愛

劉佩玥趁520(普通話發音近乎「我愛你」)的日子，突然在社交網上載了4張黑白相，照片中的她笑得甚甜，更留言：「感謝你讓我如此溫柔，卻又如此堅韌。經歷、歲月、悠悠，感恩、甘苦、秒秒。」劉佩玥一出po，緋聞男友周志文極速留下一個愛心的Emoji，擺明對號入座，二人都有心隔空示愛，公開戀情。其實劉佩玥與周志文拍拖在圈中已非秘密，其身邊好友不時為他們掩護，而好友陳瀅和周志文的孖生弟弟周志康竟在周志文的留言下搞搞震畀心助興，似乎為他們今次高調認愛感到興奮。

大馬視后 緋聞男友 周志文有反應畀心心劉佩玥，好友陳瀅同細佬周志康即以為他心心助興。（圖片來源：IG@arryuu）
周志文有反應畀心心劉佩玥，好友陳瀅同細佬周志康即以為他心心助興。（圖片來源：IG@arryuu）
大馬視后 緋聞男友 劉佩玥與周志文的緋聞傳足4年，二人曾孖住出席公開活動，不過胡鴻鈞就做電燈膽。（圖片來源：Facebook@上水廣場）
劉佩玥與周志文的緋聞傳足4年，二人曾孖住出席公開活動，不過胡鴻鈞就做電燈膽。（圖片來源：Facebook@上水廣場）
大馬視后 緋聞男友 劉佩玥與周志文有影皆雙。（圖片來源：IG@arryuu）
劉佩玥與周志文有影皆雙。（圖片來源：IG@arryuu）
大馬視后 緋聞男友 4年前劉佩玥在書展出書，周志文到場支持，二人情到濃時當其他人透明。（圖片來源：IG@arryuu）
4年前劉佩玥在書展出書，周志文到場支持，二人情到濃時當其他人透明。（圖片來源：IG@arryuu）

劉佩玥拒認「TVB娘娘」 ：全部都流喎

劉佩玥2013年選港姐後入行。入行多年身邊不乏觀音兵，多年來一直有超多緋聞，為人熟知的緋聞男友最少有7個，包括：黃又南、何猷亨、翟威廉、伍允龍、黃子恆、黃宗澤及周志文。早前劉佩玥受訪回應傳聞，直言自己是男仔頭，對於與男性朋友多交流就變緋聞，大感無奈，更指「全部都流喎」！

大馬視后 緋聞男友 劉佩玥回應收兵傳聞。（圖片來源：劉佩玥IG）
劉佩玥回應收兵傳聞。（圖片來源：劉佩玥IG）
大馬視后 緋聞男友 劉佩玥指黃又南只是同劇演員，連對手戲都無。（圖片來源：IG@黃又南）
劉佩玥指黃又南只是同劇演員，連對手戲都無。（圖片來源：IG@黃又南）
大馬視后 緋聞男友 劉佩玥回應翟威廉的緋聞，竟說「你哋有冇諗過我感受啊？」（圖片來源：IG@翟威廉）
劉佩玥回應翟威廉的緋聞，竟說「你哋有冇諗過我感受啊？」（圖片來源：IG@翟威廉）
大馬視后 緋聞男友 劉佩玥指理解為何伍允龍是緋聞男友，因二人於《城寨英雄》螢幕情侶深入民心。（圖片來源：IG@伍允龍）
劉佩玥指理解為何伍允龍是緋聞男友，因二人於《城寨英雄》螢幕情侶深入民心。（圖片來源：IG@伍允龍）
大馬視后 緋聞男友 劉佩玥指與黃子恆的緋聞「流到爆」。（圖片來源：IG@黃子恆）
劉佩玥指與黃子恆的緋聞「流到爆」。（圖片來源：IG@黃子恆）
大馬視后 緋聞男友 劉佩玥指自己當黃宗澤是哥哥，更曾向對方講：「你估你係唐僧咩」。（圖片來源：IG@黃宗澤）
劉佩玥指自己當黃宗澤是哥哥，更曾向對方講：「你估你係唐僧咩」。（圖片來源：IG@黃宗澤）
大馬視后 緋聞男友 劉佩玥被問到與周志文會否有機會發展，就指「咩事都有機會」，更說他是好男仔。（圖片來源：IG@adrianccm）
劉佩玥被問到與周志文會否有機會發展，就指「咩事都有機會」，更說他是好男仔。（圖片來源：IG@adrianccm）

劉佩玥、周志文船P撻著浮床激咀

劉佩玥與「巨聲幫」大孖周志文戀情便傳得甚囂塵上，更多次拍拖斷正， 18年二人被爆結伴去船P，更被指情不自禁在浮床上激咀，不過，當時劉佩玥受訪就否認熱吻亦拒認愛：「我唔係咁蠢，明知嗰日開Happy Live，又點會做啲咁嘅嘢，如果係拍拖，感情穩定，有感情基礎先會公開！」

大馬視后 緋聞男友 同周志文經常夾band的翟威廉，經常幫阿 Moon、周志文做掩護。（圖片來源：東方新地資料庫）
同周志文經常夾band的翟威廉，經常幫阿 Moon、周志文做掩護。（圖片來源：東方新地資料庫）
大馬視后 緋聞男友 （圖片來源：東方新地資料庫）
（圖片來源：東方新地資料庫）

合唱情歌深情對望

「劉文戀」拖足4年亦愈來愈浮面，早前劉佩玥和周志文不避嫌合唱經典動畫情歌〈 A Whole New World 〉，還將短片上載至社交網，二人在片中不時深情對望，畫面極之甜蜜有愛。有傳當年劉佩玥的好姊妹包括陳瀅及何雁詩都反對她與周志文走在一起，不過劉佩玥寧願放棄姊妹情誼都要繼續與周志文發展地下情。

大馬視后 緋聞男友 劉佩玥與周志文曾一起在YouTube拍片，女方仲含情脈脈。（圖片來源：YouTube@劉佩玥）
劉佩玥與周志文曾一起在YouTube拍片，女方仲含情脈脈。（圖片來源：YouTube@劉佩玥）

曾被斷正公屋短聚

原來兩人「好朋友」關係亦一早昇華至「同居蜜友」，劉佩玥曾於將軍澳電視城出席完宣傳活動，即匆匆駕車離開，前往藍田的平田邨。先將座駕泊在屋邨的停車場，然後非常熟路地行去周志文所住的公屋大廈。戴上口罩的她，沿途更經常頭耷耷撳手機，披散頭髮遮住大半塊面，似乎深怕被屋邨街坊認到，咁為愛郎送上門屈就狹窄公屋，親密關係不言而喻。當日短聚兩小時後，兩人各有下場，劉佩玥又係一個人落樓，自己行去停車場取回座駕離開，而劉佩玥前腳一走，周志文亦施施然下樓，一身運動裝束的他，由友人駕車載到觀塘工廈的Gym房做運動。

大馬視后 緋聞男友 有傳劉佩玥為戀周志文，曾與一班圈中好姊妹反面。（圖片來源：東方新地資料庫）
有傳劉佩玥為戀周志文，曾與一班圈中好姊妹反面。（圖片來源：東方新地資料庫）
大馬視后 緋聞男友 劉佩玥將車泊到平田邨屋邨停車場，然後穿過公園行去周志文所住公屋大廈，對環境相當熟絡，步伐還相當急！（圖片來源：東方新地資料庫）
劉佩玥將車泊到平田邨屋邨停車場，然後穿過公園行去周志文所住公屋大廈，對環境相當熟絡，步伐還相當急！（圖片來源：東方新地資料庫）
大馬視后 緋聞男友 戴上口罩的劉佩玥，還刻意將頭髮披散遮住大半塊面，似乎深怕被街坊認到，更一直低頭撳電話，似在通知男方自己快將到達。（圖片來源：東方新地資料庫）
戴上口罩的劉佩玥，還刻意將頭髮披散遮住大半塊面，似乎深怕被街坊認到，更一直低頭撳電話，似在通知男方自己快將到達。（圖片來源：東方新地資料庫）
大馬視后 緋聞男友 在周志文公屋寓所短聚兩小時後，劉佩玥一個人落樓，再行去屋邨停車場攞回座駕離開。（圖片來源：東方新地資料庫）
在周志文公屋寓所短聚兩小時後，劉佩玥一個人落樓，再行去屋邨停車場攞回座駕離開。（圖片來源：東方新地資料庫）
大馬視后 緋聞男友 當劉佩玥前腳走了幾分鐘，突然見周志文下樓，擺明刻意同女友玩前後腳走，之後他在路邊上了一架七人車。（圖片來源：東方新地資料庫）
當劉佩玥前腳走了幾分鐘，突然見周志文下樓，擺明刻意同女友玩前後腳走，之後他在路邊上了一架七人車。（圖片來源：東方新地資料庫）
大馬視后 緋聞男友 周志文坐友人車去到觀塘工廈，原來是去做Gym，媾慣女的他精力也真夠充沛！（圖片來源：東方新地資料庫）
周志文坐友人車去到觀塘工廈，原來是去做Gym，媾慣女的他精力也真夠充沛！（圖片來源：東方新地資料庫）

撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片、ig@missjni、ig@adrianccm、ig@arryuu

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