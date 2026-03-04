大龍鳳｜李曉欣親身上陣變「殭屍新娘」遠征8,000公里直擊保加利亞神秘婚禮

ViuTV《大龍鳳》最新一集攝製隊遠征8,000多公里，深入保加利亞隱世村落，記錄波馬克人三百年來傳承的神秘婚禮儀式。當地女生夢寐以求成為「殭屍新娘」，背後原來承載著民族身份認同和文化保護的深層意義。這場兩日兩夜的婚禮不只是兩個人的事，而是整個民族的盛事，更吸引全球遊客專程朝聖。