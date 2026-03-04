大龍鳳｜李曉欣親身上陣變「殭屍新娘」遠征8,000公里直擊保加利亞神秘婚禮
李曉欣8,000公里長征直擊神秘婚禮
保加利亞位於巴爾幹半島東部，總面積約11萬平方公里，相等於100個香港那麼大，人口超過640萬。由於香港沒有直航機飛往保加利亞，攝製隊需要在荷蘭轉機，全程19小時才能抵達。保加利亞平均月入約10,000港幣，在歐盟國家中最低要見證波馬克人婚禮，先要駕車三小時到達尼布林郁村，沿路九曲十三彎。波馬克人是保加利亞裔穆斯林，以農業、養牛、種植煙草和畜牧維生，人口約24萬。大部分年輕人都會出城讀書工作，但這對22歲新郎和21歲新娘卻專程從首都索菲亞返鄉舉辦傳統婚禮。新郎表示：「當我還是小朋友，大約七八歲時，在書中見到好多傳統婚禮，從那時開始我就夢想有一日搞一場傳統婚禮。」
1,600人參與兩日婚禮盛事 即場掛人情超特別
波馬克人婚禮慶祝兩至三日，第一日屬於女家，第二日屬於男家。這條村不派喜帖，主人家和樂隊會邊行邊演奏，用音樂宣佈喜事邀請鄉親父老出席。移居到德國、西班牙、法國、土耳其等地的前村民都會返來飲喜酒，兩日婚禮邀請了超過1,600人。在香港出席婚禮會將人情放入紅色利是封，但這裡給得好透明，即場掛人情，有多少人情一眼看盡，目測公價是220到440港幣。
「殭屍新娘」Galina妝容承載三百年民族記憶
最神秘的環節是為新娘化「Galina」妝，這個形式已傳承好幾個世紀，現在只有這條村還保留著。Galina是指化在新娘臉上的獨有彩繪，其中一個特點是塗白面，塗上白色面霜象徵女孩子過渡成女人的新開始。以前沒有白色面霜，他們就用石灰或蛋白塗在臉上。當地傳統認為女孩子出嫁當天特別脆弱，Galina的妝容就像面具，保護新娘免受傷害。化這個妝需要約兩小時，整個過程不可以張開眼。
黑色禮服象徵已婚女人身份
全人手製作的傳統禮服同樣不是小兒科，黑色禮服叫Varied，穿了它意味她是結婚的女人。紅色頭紗代表新娘的純真，亦象徵她快要失去童貞。最後一個步驟是用布遮住新娘的臉，因為她的美貌只可以被老公看。外人不能理解這個妝容，可能因為Galina的美遠遠超過肉眼所見。當地人認為：「Galina是一個美麗的象徵，代表傳統知識和教育，這對波馬克人來說很重要，因為這是他們表達身份認同的方式。」
共產時期差點失傳的文化瑰寶
這個妝容承載著波馬克人三百年來的民族記憶，特別是1944年至1989年保加利亞經歷共產時期，所有宗教儀式一律被禁止，波馬克人受到嚴重打壓，他們的傳統習俗差點消失。可能因為曾經失去，現在的波馬克人特別珍惜。保留傳統文化的另一個方法就是讓全世界看到，當地人表示：「我們想保存它，並且向全世界展示這一切對我們的意義，我為我們的文化引以為傲。」加入聯合國教科文組織可以成為傳統延續下去的保證。
豐厚嫁妝體現家族重視 風雪中的浪漫接親儀式
波馬克人很重視嫁娶，女兒一出生家人就會為她準備一切。男家會為新人建一間新屋，女家就負責屋內所有電器家具。客廳梳化、雪櫃、餐桌、睡床、梳妝桌等全部都是嫁妝，這些不是家具店展示，而是實實在在的嫁妝。這個傳統讓新人看到女兒的嫁妝，體現家族對婚姻的重視程度。
送完嫁妝，新郎帶著親友團浩浩蕩蕩巡遊到女家，準備表演納親環節。這是波馬克版「接新娘」，當武力不足以解決問題，唯有用財力。禮物送到手軟，轉眼又被人「偷走」，正當大家在屋外玩得盡興，新娘已經準備好等待。「前世情人」爸爸將女兒交給「今世情人」，風雪下的婚禮更加動人，這場跨越三百年的文化傳承在現代依然充滿魅力。