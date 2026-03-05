大龍鳳｜李曉欣苦尋3個月揭新娘市場真相 撕破買賣女性標籤

ViuTV全新節目《大龍鳳》竟然意外成為香港首個媒體深入保加利亞拍攝「殭屍新娘」婚禮的電視台！主持李曉欣（Michelle）帶領攝製隊遠征8,000多公里，不但親身體驗了傳承近300年的神秘臉部彩繪儀式，更在拍攝過程中遭遇十年一遇的暴風雪，險些凍死荒山，幸得陌生人伸出援手才獲救。而最令人震驚的是，節目組苦尋3個月終於揭開網上盛傳的「新娘市場」真相，原來外界對買賣女性的指控竟然是天大誤會！

李曉欣苦尋3個月揭新娘市場驚人真相

網上一直盛傳保加利亞有城鎮每年舉辦集會販賣女性，13至20歲少女淪為商品，男士會根據童貞和美貌競投年輕處女回家當妻子。Michelle和攝製隊為了發掘真相，苦尋3個月都無法找到願意受訪的人，因為題材過於敏感。經過一波三折，他們終於在當地找到願意受訪的少數族裔羅姆人家庭。受訪者澄清所謂的「新娘市場」本質上只是大型聯誼派對，絕非外界流傳般邪惡的交易市場，大部分出席的年輕人甚至不是來相親，只是想聊天交友。

羅姆人父親澄清6800元禮金真正用途

羅姆人家庭解釋，女兒出嫁時男方會支付約6,800港元，但這筆錢是用來買金器和珠寶給女兒，更重要是代表一份尊重，意義與華人傳統中的禮金相近。被問到選擇女婿的條件，父親回答：「最緊要係佢無酗酒、無吸毒又唔賭錢。」保加利亞翻譯認為外界未深入了解背後的文化意涵，便將「新娘市場」簡化為人口販賣。她指出羅姆人不善辭令包裝，表達方式直白，甚至直接談論價錢，但回觀華人社會同樣根深蒂固的禮金文化，卻從不會被理解成販賣女性。

拍攝隊十年一遇暴雪困荒山陌生人救命

拍攝婚禮後返程途中，攝製隊遭遇當地十年一遇的大雪，道路積雪嚴重受阻，眾人被困荒山野嶺，險些要在車內凍僵過夜。就在團隊焦急萬分之際，突然有一輛迎頭車駛過，翻譯見狀立即上前求助。對方了解情況後毫不猶豫邀請整個團隊到自己家中借宿一宵，這個暖心舉動令眾人感動萬分。屋主淡然表示這只是「人的本性」，這段意外經歷更被當地媒體報道，成為節目最動人的一幕。翌日醒來，積雪已達小腿高度，眾人要等鏟雪車開路才能繼續行程。

Michelle親身變殭屍新娘體驗300年傳統

攝製隊成功進入保加利亞里布諾沃村，完整記錄波馬克人（Pomaks）的傳統婚禮儀式。最引人注目的是當地獨有的「Gelina」儀式，新娘會將整張臉化成全白色，外界形容為「殭屍新娘」妝容。Michelle親身上陣體驗這個神秘儀式，笑言跟隨習俗要閉眼2小時化妝非常不習慣。與香港人習慣將人情放入利是封不同，波馬克人喜歡即場將金錢掛在新人身上，金額一覽無遺，場面相當壯觀。整個婚宴在社區會堂舉行，雖然場地樸素、食物簡單，但賓客從白天跳舞到晚上，氣氛熱鬧非凡。

網民熱議文化差異不應被誤解

節目播出後引起網民熱烈討論，不少人對「新娘市場」的真相感到震驚。有網民留言：「原來係咁，成日以為佢哋真係賣女仔，原來同我哋嘅聘金差唔多意思。」也有人感嘆：「好多時候我哋只係睇表面，唔了解人哋嘅文化背景就亂下判斷。」更多網民被陌生人雪夜救援的故事感動，紛紛讚揚保加利亞人的善良和熱情。有人表示：「呢種人與人之間嘅真誠好難得，真係好感動。」節目成功展現了不同文化背景下的人性光輝，讓觀眾重新思考對異國文化的刻板印象。

大龍鳳 李曉欣 返程途中遭遇當地十年一遇的大雪（圖片來源：ViuTV）
大龍鳳 李曉欣 好彩遇到救星！（圖片來源：ViuTV）
大龍鳳 李曉欣 網民錯重點大讚救星靚仔（圖片來源：ViuTV）
大龍鳳 李曉欣 邀請團隊到自己家中借宿一宵（圖片來源：ViuTV）
大龍鳳 李曉欣 回憶當時情形依然好激動（圖片來源：ViuTV）
大龍鳳 李曉欣 找到願意受訪的少數族裔羅姆人家庭（圖片來源：ViuTV）
大龍鳳 李曉欣 （圖片來源：ViuTV）
大龍鳳 李曉欣 （圖片來源：ViuTV）
大龍鳳 李曉欣 （圖片來源：ViuTV）
大龍鳳 李曉欣 （圖片來源：ViuTV）
大龍鳳 李曉欣 Michelle親身上陣變「殭屍」（圖片來源：ViuTV）
大龍鳳 李曉欣 波馬克人即場將人情掛在新人身上（圖片來源：ViuTV）
大龍鳳 李曉欣 波馬克人即場將人情掛在新人身上（圖片來源：ViuTV）
