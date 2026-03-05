大龍鳳｜李曉欣苦尋3個月揭新娘市場真相 撕破買賣女性標籤

ViuTV全新節目《大龍鳳》竟然意外成為香港首個媒體深入保加利亞拍攝「殭屍新娘」婚禮的電視台！主持李曉欣（Michelle）帶領攝製隊遠征8,000多公里，不但親身體驗了傳承近300年的神秘臉部彩繪儀式，更在拍攝過程中遭遇十年一遇的暴風雪，險些凍死荒山，幸得陌生人伸出援手才獲救。而最令人震驚的是，節目組苦尋3個月終於揭開網上盛傳的「新娘市場」真相，原來外界對買賣女性的指控竟然是天大誤會！