大龍鳳｜李曉欣苦尋3個月揭新娘市場真相 撕破買賣女性標籤
網上一直盛傳保加利亞有城鎮每年舉辦集會販賣女性，13至20歲少女淪為商品，男士會根據童貞和美貌競投年輕處女回家當妻子。Michelle和攝製隊為了發掘真相，苦尋3個月都無法找到願意受訪的人，因為題材過於敏感。經過一波三折，他們終於在當地找到願意受訪的少數族裔羅姆人家庭。受訪者澄清所謂的「新娘市場」本質上只是大型聯誼派對，絕非外界流傳般邪惡的交易市場，大部分出席的年輕人甚至不是來相親，只是想聊天交友。
羅姆人父親澄清6800元禮金真正用途
羅姆人家庭解釋，女兒出嫁時男方會支付約6,800港元，但這筆錢是用來買金器和珠寶給女兒，更重要是代表一份尊重，意義與華人傳統中的禮金相近。被問到選擇女婿的條件，父親回答：「最緊要係佢無酗酒、無吸毒又唔賭錢。」保加利亞翻譯認為外界未深入了解背後的文化意涵，便將「新娘市場」簡化為人口販賣。她指出羅姆人不善辭令包裝，表達方式直白，甚至直接談論價錢，但回觀華人社會同樣根深蒂固的禮金文化，卻從不會被理解成販賣女性。
拍攝隊十年一遇暴雪困荒山陌生人救命
拍攝婚禮後返程途中，攝製隊遭遇當地十年一遇的大雪，道路積雪嚴重受阻，眾人被困荒山野嶺，險些要在車內凍僵過夜。就在團隊焦急萬分之際，突然有一輛迎頭車駛過，翻譯見狀立即上前求助。對方了解情況後毫不猶豫邀請整個團隊到自己家中借宿一宵，這個暖心舉動令眾人感動萬分。屋主淡然表示這只是「人的本性」，這段意外經歷更被當地媒體報道，成為節目最動人的一幕。翌日醒來，積雪已達小腿高度，眾人要等鏟雪車開路才能繼續行程。
Michelle親身變殭屍新娘體驗300年傳統
攝製隊成功進入保加利亞里布諾沃村，完整記錄波馬克人（Pomaks）的傳統婚禮儀式。最引人注目的是當地獨有的「Gelina」儀式，新娘會將整張臉化成全白色，外界形容為「殭屍新娘」妝容。Michelle親身上陣體驗這個神秘儀式，笑言跟隨習俗要閉眼2小時化妝非常不習慣。與香港人習慣將人情放入利是封不同，波馬克人喜歡即場將金錢掛在新人身上，金額一覽無遺，場面相當壯觀。整個婚宴在社區會堂舉行，雖然場地樸素、食物簡單，但賓客從白天跳舞到晚上，氣氛熱鬧非凡。
網民熱議文化差異不應被誤解
節目播出後引起網民熱烈討論，不少人對「新娘市場」的真相感到震驚。有網民留言：「原來係咁，成日以為佢哋真係賣女仔，原來同我哋嘅聘金差唔多意思。」也有人感嘆：「好多時候我哋只係睇表面，唔了解人哋嘅文化背景就亂下判斷。」更多網民被陌生人雪夜救援的故事感動，紛紛讚揚保加利亞人的善良和熱情。有人表示：「呢種人與人之間嘅真誠好難得，真係好感動。」節目成功展現了不同文化背景下的人性光輝，讓觀眾重新思考對異國文化的刻板印象。