大龍鳳最終回｜李曉欣爆喊揭提早結婚原因 一句話講出婚禮真正意義
兩種準新娘截然不同婚禮態度
今晚最終回，主持李曉欣透過兩位性格迥異的準新娘Erica和Wendy，展現出截然不同的婚禮態度。一位隨性自在只求簡單，另一位事事親力親為務求完美！節目中的Erica展現出極度隨性的一面，結婚當日竟然還未弄好指甲，現場才匆忙貼上假甲片。她選擇不擇吉日吉時，沒有玩新郎環節，也不收開門利是，整個婚禮流程簡化到只剩敬茶和簽紙註冊。化妝師形容這位新娘「很隨性，而且很自由，不需要跟著傳統」，連姐妹團也認為她開心就行，因為她本來就是比較低調的人。
Wendy一手包辦婚禮成總司令
相比之下，另一位準新娘Wendy則是完全相反的極端。她在婚禮前一晚只睡了三小時，到半夜還在更新行程表，甚至在化妝期間還要幫攝製隊訂早餐。化妝師驚嘆地說「有聽過新娘幫我們訂早餐嗎？」，形容Wendy這位新娘萬中無一。她準備了詳細的PDF行程表，安排得極其仔細，連兄弟姐妹的配飾都要親自確認，完全是一位婚禮總司令的角色。
長者首次體驗婚紗攝影圓夢
節目特別安排一群長者到影樓體驗人生第一次婚紗攝影，當中最年長的一對夫婦已經95歲。這些長者大多表示「第一次被人化妝」，因為年輕時環境不好，拍照是奢侈品，根本沒機會拍婚紗照。一位76歲的婆婆激動地說「很開心，已經76歲了」，另一位則感慨「沒有穿過那麼好的衣服，真的很難得」。最令人動容的是一位黃婆婆，她的丈夫去年去世，但她仍然積極推廣這個活動，認為「肯定不是兩個人一起走，肯定有一個留下來，有一個留下來就有紀念」。
李曉欣爆喊分享提早結婚原因
在節目中，李曉欣坦承自己原本沒有打算這麼早結婚，但因為外婆當時身體狀況不佳，患上末期癌症，她決定提前舉行婚禮。「當時因為外婆患有末期癌症，所以我知道她的心願，就是看著我穿裙褂。如果這是外婆的心願，我也很想在她有生之年做這件事。」李曉欣在鏡頭前眼泛淚光地說道，聲音更一度哽咽。她回憶起結婚當天的情景，「我結婚的那天，我穿著裙褂跪下，然後敬茶給外公外婆，我覺得很幸運，幸好我做到這件事。」李曉欣透露，外婆在她結婚後不久便離世，這個決定讓她至今仍感到慶幸。「外婆在我結婚後已經離開了，其實你永遠不知道，你重視的家人會否突然有一天不再在你身邊。」
李曉欣總結婚禮真正意義
經過長時間拍攝和接觸不同新人的故事，李曉欣逐漸體會到婚禮真正的意義，其實並不在於排場或形式，而是將生命中最重要的人聚在一起。她坦言，香港人平日往往較為含蓄，不習慣把愛與感謝說出口，但婚禮卻像有一種特別的力量，讓人願意放下矜持，向家人和朋友坦誠表達心中的感激與愛意。對她而言，婚禮最珍貴的從來不是儀式本身，而是那一刻所有重要的人都在身邊，共同見證彼此人生的重要時刻。