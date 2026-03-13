大龍鳳最終回｜李曉欣爆喊揭提早結婚原因 一句話講出婚禮真正意義

今晚《大龍鳳》播出最終回，主持李曉欣在節目中分享自己早婚的真正原因，更一度情緒激動落淚，令觀眾深受感動。這個由MakerVille製作的婚嫁紀錄片節目，經過兩週的播出後正式落下帷幕，李曉欣在最後一集的真情流露，成為全晚最觸動人心的時刻。