大龍鳳｜李曉欣「體驗」印度婚禮3日3夜體力透支 深受文化衝擊讚嘆儀式感
Michelle親身體驗印度婚禮馬拉松式慶典
作為每年舉辦近1,000萬場婚禮的國度，印度婚禮的規模絕對是「世界級」！Michelle形容這次拍攝經歷：「如果婚禮要分等級，印度絕對是世界級！」她親身參與了為期3日3夜的盛大婚禮，從薑黃儀式到歌舞之夜，每個環節都讓她深深震撼。新郎家人奉行「客人如神明」的傳統，為遠道而來的香港攝製隊戴上鮮艷花環，更邀請Michelle參與各項祝福儀式，為新郎祈求庇佑。這種跨越國度的真誠熱情，令Michelle深受感動，直言「佢哋都當我哋係自己人咁樣看待」。
華麗禮服重如啞鈴Michelle試穿尷尬爆燈
印度婚禮的第一波文化衝擊來自傳統服飾！主人家邀請Michelle租借多套華麗禮服出席各項儀式，面對鑲滿閃石、手工極其繁複的傳統服飾，Michelle手持禮服時不禁直呼：「每件禮服都猶如啞鈴般沉重！」更令她驚訝的是，印象中保守的印度文化，禮服設計卻高調大膽，令試穿時的Michelle一度以手遮蓋胸口，流露出既疑惑又尷尬的表情。
烈日下載歌載舞3小時 Michelle體力透支
印度婚禮的儀式感絕對令人咋舌！翌日的頌經儀式長達3小時，Michelle在烈日下與新郎家人載歌載舞，事後她坦言體力透支：「整個早上已經全身濕透，拍手也拍得發痛。」晚上的「Jaago」傳統儀式更是通宵達旦，女長輩們頂著陶罐，帶領隊伍逐家逐戶敲門邀請鄰里參與婚禮，沿途勁歌熱舞。Michelle換上亮麗的銀色禮服參與其中，親身感受印度人對跳舞的熱誠和對賓客的熱情，連新郎爸爸都「支持唔住」，可見這場歌舞馬拉松的激烈程度！
薑黃儀式象徵淨化Michelle獲邀參與最親密儀式
最令Michelle感動的是被邀請參與薑黃儀式，這個只有最親近親友才能出席的儀式。新人的家人會將薑黃膏搽在臉部及鬍鬚上，象徵吉祥和淨化肌膚。Michelle親手為新郎送上祝福，開心到「唔知講咩好」。主人家將攝製隊當作一家人看待，讓他們參與這種最親密的儀式，Michelle坦言有「受寵若驚嘅感覺」，因為「正常我哋無諗住佢哋會叫我哋上去」。
指甲花藝術精緻如畫新娘遲到引全場期待
印度婚禮的細節處處充滿文化內涵！Michelle體驗了指甲花（Henna）藝術，師傅用25分鐘畫好一對手，收費約港幣30元。師傅透露婚禮旺季一日要畫90個人，而指甲花的深淺程度更有特別意思：「如果你越留得太耐，同埋越深色呢，咁就代表你老公戀愛你囉。」最特別的是，來到婚禮第三日的夜晚11點幾，新娘才終於出現，全場賓客都在問「幾時先見到女主角呢」，這種神秘感為整場婚禮增添更多期待。
新郎掛滿現金騎馬進場會場佔地70000呎
婚禮當晚的進場儀式絕對是「印度級別」的華麗！新郎掛滿現金，在煙花映照下騎馬以「王者姿態」進場，Michelle則與親屬乘坐巨型古董車，抵達佔地超過70,000呎的婚宴會場。這個進場儀式的華麗程度讓Michelle笑言：「實在是『印度級別』。」現場雲集約700位賓客，晚宴以自助餐形式進行，除了傳統印度小食咖喱烤餅，還有各國選擇。食飽就去隔離傾計跳舞，跳完又返嚟繼續食，整個慶典的豐富程度令人嘆為觀止。
交換花環取代戒指人情公開透明無公價
印度婚禮的傳統與香港截然不同！新人不是交換戒指，而是交換花環，象徵新人彼此接納、互定終身。Michelle代表攝製隊送上曼陀羅黃金項鍊作為結婚禮物，曼陀羅象徵圓滿和和諧，祝福新人「婚姻生活真心安泰」。更有趣的是印度的人情文化，當地人覺得婚客出席婚宴是對新人最大的祝福，人情沒有公價，也不是人人都會給，長輩會給人情再送禮物，特別的是人情要公開透明，放入特製利是封內。
Michelle深受文化衝擊讚嘆印度人儀式感
經歷3日3夜的馬拉松式慶祝，Michelle指印度婚禮帶來極大的文化衝擊：「印度人真係好有儀式感，即係有好多婚禮繁文縟節嘅嘢，可能我哋都已經摒棄咗，但係佢哋都繼續堅守住每一個儀式，願意花時間去keep每一個細節，亦都反映你對婚禮有幾咁重視。」她更感言受訪家庭將團隊視如家人般招待，讓他們深度參與各項傳統儀式，「你係會不停受到佢哋熱情嘅邀請，係出嚟跳舞，我哋已經打成一片」，這份跨越國度的真誠與熱情令她深受感動。