大龍鳳｜李曉欣「體驗」印度婚禮3日3夜體力透支 深受文化衝擊讚嘆儀式感

前無綫新聞主播李曉欣（Michelle）主持的ViuTV全新節目《大龍鳳》今晚首播，帶觀眾深入印度體驗3日3夜的奢華婚禮！這場猶如寶萊塢電影般的盛大慶典，不但讓Michelle驚嘆「印度級別」的華麗程度，更揭示了異國婚俗背後的深層文化密碼。從70,000呎超巨型會場到新郎騎馬進場的王者姿態，每個細節都充滿震撼，令這位見慣大場面的前主播都直呼「體力透支」！