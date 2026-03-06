大龍鳳｜歐洲羅馬尼亞最強女巫家族曝光 世紀訂婚儀式震撼登場
德古拉城堡變身打卡聖地 吸血鬼經濟年賺千萬
位於羅馬尼亞的布朗城堡，又稱為吸血鬼城堡或德古拉城堡，是電影和原著小說《德古拉》中吸血鬼伯爵居住的地方。導遊Mate透露，這座世界最有名的吸血鬼故鄉去年接待大約100萬遊客，每天平均有3,000人到訪。吸血鬼經濟除了吸引遊人，還吸引情侶特地來這裡舉辦婚禮。城堡提供多種婚禮主題，包括黑色婚禮、白色婚禮、紅色婚禮或古典婚禮。如果想在這裡舉辦大約10人的小型婚禮，最低消費約15,000港元。羅馬尼亞全國有超過300座城堡，為新人提供豐富選擇。
坎塔庫齊諾城堡奢華婚禮 包場一天27萬港幣
建於1901年的坎塔庫齊諾城堡，因不少熱門電視劇和電影在此取景而聲名大噪。城堡內設有夢幻的玻璃房間，讓新娘感覺像穿著紅色婚紗的公主。城堡大總管表示，她希望新人在婚禮當天只需享受整個城堡，無需操心其他事務。如果包場租整座城堡，一天的場地費折合約27萬港幣，半天約13萬港幣。來賓的餐飲費要另計，每位約1,800港元，最多可容納50人。當地人認為，如果經濟條件允許，城堡婚禮是他們夢寐以求的選擇，因為這代表一種生活風格和品味。
羅馬尼亞婚禮文化震撼 平均預算40萬港幣
羅馬尼亞人對婚禮的重視程度令人驚嘆，他們喜歡舉辦大型派對，邀請數百人參加。婚禮策劃師Alina從2008年開始從事婚禮髮型師工作，她透露大部分新人願意為每位婚客花費200歐元左右，還未包括花藝、物流以及攝影師費用。當地人舉辦婚禮的平均預算約40萬港幣，但羅馬尼亞人均月入只有約10,000多港元。這個巨大的經濟落差背後，原來隱藏著一個「發達大計」。在羅馬尼亞舉辦婚禮的好處是新人會收到豐厚人情，朋友通常給500歐元，親人會給更多。人情不僅足夠支付場地和餐飲費用，餘下的還可以幫新人買車和房子。
「綁架新娘」遊戲越玩越大 首都海船門成熱門地點
羅馬尼亞婚禮有一個獨特傳統，綁架新娘遊戲。伴娘們會把新娘子帶走，載到其他地方，新郎要付贖金才可以贖回新娘。這個遊戲類似考驗新郎環節，寓意新郎願意為新娘做任何事。近年這個傳統越玩越大，流行將新娘綁架到首都布加勒斯特的海船門等地標，增加遊戲的刺激性和話題性。整個婚禮過程充滿歡樂氣氛，新人和賓客都盡情享受這個人生重要時刻。當地人相信，豪華的婚禮不僅是慶祝愛情，更是展示家族實力和社會地位的重要場合。
歐洲最強女巫家族曝光 黃金豪宅震撼登場
攝製隊深入羅馬尼亞尋找傳說中的女巫，意外發現她們與想像中截然不同。全歐洲最強的女巫Mirhella Minka住在一座複式豪宅連花園，甚至擁有自己的魔法學校。屋內裝潢極盡奢華，到處都是黃金裝飾。她解釋黃金在羅馬尼亞文化很常見，代表財富，而且她們相信黃金會帶來正能量，黃金的靈性會守護她們。這位女巫透露自己年輕時曾夢想成為髮型師，但為了傳承女巫血脈而放棄追夢。羅馬尼亞大約有4,000個女巫，她們的魔力是一代傳一代，每個女生出生時都會承繼媽媽和靈體抗衡的力量。
女巫家族聯姻傳統 15歲少女面對未知婚姻
女巫家族有嚴格的聯姻傳統，她們只能嫁給同樣是女巫家族的男人，深信結婚可以令兩家人的魔力更加強大。何時結婚、嫁給誰，全部由家裡長輩決定。Mirhella Minka在13歲時被父母許配給布拉撒拉女巫的兒子，到夫家後法力變得更強。現在輪到下一代，15歲的Ayana明年將迎來人生大轉變，但她不知道未來丈夫是誰。另一邊廂，14歲的魔法公主Ayana也即將與15歲的Lukas訂婚，但雙方在訂婚儀式前都不可以知道結婚對象。如果違背這些傳統，代價是失去女巫文化中的名字、傳統和家庭地位。
黑白魔法女巫聯姻 世紀訂婚儀式震撼登場
Lukas的未來岳母Maria Campina是羅馬尼亞白魔法女王的女兒，屬於女巫界的白魔法王族。她挑選女婿的條件包括必須是好人、懂得尊重羅姆人傳統，而且家族必須是有地位的女巫家族。14歲的魔法公主Ayana夢想中的婚禮是奢華、盛大的傳統式婚禮，有很多家人朋友參加，在漂亮場地舉行，還要請有名的吉卜賽歌手。白魔法多用於正面地方，例如為人祈福、醫病、增強正能量，而黑魔法則可以傷害或控制人，透過咒語施加攻擊，包括死亡咒、癱瘓咒、分離咒等危險咒語。
女巫施法收費驚人 政府也要讓步三分
Mirhella Minka做了女巫接近40年，超過100萬人找她施法，收費由數十至數百歐元不等。她的客人遍佈全世界，包括美國、加拿大、澳洲、中國、俄羅斯等國家，他們透過網絡尋求幫助。2011年，當地政府要求女巫交稅，Helena和其他女巫到街上抗議，詛咒和威脅政客，議案最終未能通過。可以說連政府也害怕了她們的力量。黑魔法更可以應用在愛情上，她們有特別的飲品可以放進目標的食物或飲品中，而對方不會察覺。女巫還展示了「家傳之寶」祖母的牙齒，相信祖母的能力可以繼續傳給後代。
主持接受女巫祝福 航拍機應驗厄運預言
女巫為剛新婚的主持進行祝福儀式，希望她的婚姻生活更加美滿。儀式中點燃紅燈代表愛情和婚姻，灑聖水並念咒語祈福。但女巫在儀式後警告，因為看到兩盞紅燈，主持要小心可能會遇到阻礙。結果第二天航拍機真的出現意外，令人不禁懷疑女巫預言的準確性。這個神秘的經歷為整個羅馬尼亞之旅增添了更多奇幻色彩，也讓觀眾對女巫的法力產生更大好奇心。
