大龍鳳｜歐洲羅馬尼亞最強女巫家族曝光 世紀訂婚儀式震撼登場

ViuTV資訊節目《大龍鳳》第五集帶觀眾深入羅馬尼亞這個神秘國度，揭開吸血鬼故鄉背後的驚人真相！攝製隊不但探訪傳說中的德古拉城堡，更獨家訪問歐洲法術最高強的女巫家族，見證黑白魔法女巫的世紀訂婚儀式。當主持接受女巫祝福時，竟然被警告「小心厄運降臨」，結果第二天航拍機真的應驗這個預言！這個充滿奇幻色彩的東歐國家，原來隱藏著比電影更震撼的現實故事。