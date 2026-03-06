大龍鳳｜歐洲羅馬尼亞最強女巫家族曝光 世紀訂婚儀式震撼登場

最新娛聞
東方新地

廣告

ViuTV資訊節目《大龍鳳》第五集帶觀眾深入羅馬尼亞這個神秘國度，揭開吸血鬼故鄉背後的驚人真相！攝製隊不但探訪傳說中的德古拉城堡，更獨家訪問歐洲法術最高強的女巫家族，見證黑白魔法女巫的世紀訂婚儀式。當主持接受女巫祝福時，竟然被警告「小心厄運降臨」，結果第二天航拍機真的應驗這個預言！這個充滿奇幻色彩的東歐國家，原來隱藏著比電影更震撼的現實故事。

德古拉城堡變身打卡聖地 吸血鬼經濟年賺千萬

位於羅馬尼亞的布朗城堡，又稱為吸血鬼城堡或德古拉城堡，是電影和原著小說《德古拉》中吸血鬼伯爵居住的地方。導遊Mate透露，這座世界最有名的吸血鬼故鄉去年接待大約100萬遊客，每天平均有3,000人到訪。吸血鬼經濟除了吸引遊人，還吸引情侶特地來這裡舉辦婚禮。城堡提供多種婚禮主題，包括黑色婚禮、白色婚禮、紅色婚禮或古典婚禮。如果想在這裡舉辦大約10人的小型婚禮，最低消費約15,000港元。羅馬尼亞全國有超過300座城堡，為新人提供豐富選擇。

坎塔庫齊諾城堡奢華婚禮 包場一天27萬港幣

建於1901年的坎塔庫齊諾城堡，因不少熱門電視劇和電影在此取景而聲名大噪。城堡內設有夢幻的玻璃房間，讓新娘感覺像穿著紅色婚紗的公主。城堡大總管表示，她希望新人在婚禮當天只需享受整個城堡，無需操心其他事務。如果包場租整座城堡，一天的場地費折合約27萬港幣，半天約13萬港幣。來賓的餐飲費要另計，每位約1,800港元，最多可容納50人。當地人認為，如果經濟條件允許，城堡婚禮是他們夢寐以求的選擇，因為這代表一種生活風格和品味。

羅馬尼亞婚禮文化震撼 平均預算40萬港幣

羅馬尼亞人對婚禮的重視程度令人驚嘆，他們喜歡舉辦大型派對，邀請數百人參加。婚禮策劃師Alina從2008年開始從事婚禮髮型師工作，她透露大部分新人願意為每位婚客花費200歐元左右，還未包括花藝、物流以及攝影師費用。當地人舉辦婚禮的平均預算約40萬港幣，但羅馬尼亞人均月入只有約10,000多港元。這個巨大的經濟落差背後，原來隱藏著一個「發達大計」。在羅馬尼亞舉辦婚禮的好處是新人會收到豐厚人情，朋友通常給500歐元，親人會給更多。人情不僅足夠支付場地和餐飲費用，餘下的還可以幫新人買車和房子。

「綁架新娘」遊戲越玩越大 首都海船門成熱門地點

羅馬尼亞婚禮有一個獨特傳統，綁架新娘遊戲。伴娘們會把新娘子帶走，載到其他地方，新郎要付贖金才可以贖回新娘。這個遊戲類似考驗新郎環節，寓意新郎願意為新娘做任何事。近年這個傳統越玩越大，流行將新娘綁架到首都布加勒斯特的海船門等地標，增加遊戲的刺激性和話題性。整個婚禮過程充滿歡樂氣氛，新人和賓客都盡情享受這個人生重要時刻。當地人相信，豪華的婚禮不僅是慶祝愛情，更是展示家族實力和社會地位的重要場合。

歐洲最強女巫家族曝光 黃金豪宅震撼登場

攝製隊深入羅馬尼亞尋找傳說中的女巫，意外發現她們與想像中截然不同。全歐洲最強的女巫Mirhella Minka住在一座複式豪宅連花園，甚至擁有自己的魔法學校。屋內裝潢極盡奢華，到處都是黃金裝飾。她解釋黃金在羅馬尼亞文化很常見，代表財富，而且她們相信黃金會帶來正能量，黃金的靈性會守護她們。這位女巫透露自己年輕時曾夢想成為髮型師，但為了傳承女巫血脈而放棄追夢。羅馬尼亞大約有4,000個女巫，她們的魔力是一代傳一代，每個女生出生時都會承繼媽媽和靈體抗衡的力量。

女巫家族聯姻傳統 15歲少女面對未知婚姻

女巫家族有嚴格的聯姻傳統，她們只能嫁給同樣是女巫家族的男人，深信結婚可以令兩家人的魔力更加強大。何時結婚、嫁給誰，全部由家裡長輩決定。Mirhella Minka在13歲時被父母許配給布拉撒拉女巫的兒子，到夫家後法力變得更強。現在輪到下一代，15歲的Ayana明年將迎來人生大轉變，但她不知道未來丈夫是誰。另一邊廂，14歲的魔法公主Ayana也即將與15歲的Lukas訂婚，但雙方在訂婚儀式前都不可以知道結婚對象。如果違背這些傳統，代價是失去女巫文化中的名字、傳統和家庭地位。

黑白魔法女巫聯姻 世紀訂婚儀式震撼登場

Lukas的未來岳母Maria Campina是羅馬尼亞白魔法女王的女兒，屬於女巫界的白魔法王族。她挑選女婿的條件包括必須是好人、懂得尊重羅姆人傳統，而且家族必須是有地位的女巫家族。14歲的魔法公主Ayana夢想中的婚禮是奢華、盛大的傳統式婚禮，有很多家人朋友參加，在漂亮場地舉行，還要請有名的吉卜賽歌手。白魔法多用於正面地方，例如為人祈福、醫病、增強正能量，而黑魔法則可以傷害或控制人，透過咒語施加攻擊，包括死亡咒、癱瘓咒、分離咒等危險咒語。

女巫施法收費驚人 政府也要讓步三分

Mirhella Minka做了女巫接近40年，超過100萬人找她施法，收費由數十至數百歐元不等。她的客人遍佈全世界，包括美國、加拿大、澳洲、中國、俄羅斯等國家，他們透過網絡尋求幫助。2011年，當地政府要求女巫交稅，Helena和其他女巫到街上抗議，詛咒和威脅政客，議案最終未能通過。可以說連政府也害怕了她們的力量。黑魔法更可以應用在愛情上，她們有特別的飲品可以放進目標的食物或飲品中，而對方不會察覺。女巫還展示了「家傳之寶」祖母的牙齒，相信祖母的能力可以繼續傳給後代。

主持接受女巫祝福 航拍機應驗厄運預言

女巫為剛新婚的主持進行祝福儀式，希望她的婚姻生活更加美滿。儀式中點燃紅燈代表愛情和婚姻，灑聖水並念咒語祈福。但女巫在儀式後警告，因為看到兩盞紅燈，主持要小心可能會遇到阻礙。結果第二天航拍機真的出現意外，令人不禁懷疑女巫預言的準確性。這個神秘的經歷為整個羅馬尼亞之旅增添了更多奇幻色彩，也讓觀眾對女巫的法力產生更大好奇心。

網民熱議羅馬尼亞奇幻文化 讚嘆節目深度探索

《大龍鳳》第五集播出後引起網民熱烈討論，不少觀眾對羅馬尼亞的奇幻文化感到震撼。網民留言表示「估唔到女巫咁有錢」、「城堡婚禮真係好夢幻」、「呢啲傳統好特別」等。有觀眾特別關注女巫預言的準確性，認為「航拍機意外太巧合」、「真係有啲神秘力量」。亦有網民對當地的婚禮文化感興趣，「40萬港幣辦婚禮真係誇張」、「人情可以買車買樓好抵」。整體而言，觀眾讚賞節目深入探索不同文化，讓大家了解世界各地獨特的婚禮傳統和神秘習俗，認為這種文化交流很有意義。

大龍鳳 viutv （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
大龍鳳 viutv （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
大龍鳳 viutv （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
大龍鳳 viutv （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
大龍鳳 viutv （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
大龍鳳 viutv （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
大龍鳳 viutv （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
大龍鳳 viutv （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
大龍鳳 viutv （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
大龍鳳 viutv （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
大龍鳳 viutv （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
大龍鳳 viutv （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
大龍鳳 viutv （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
大龍鳳 viutv （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
大龍鳳 viutv （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 