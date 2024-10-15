大J疑抽水森美大阪「7街瞓」事件 留言串爆回覆兼指對方唔肯「紆尊降貴」

森美早前（12日）在孖妻子陳雅嫻（Veronica）遊日，不過就在大阪嘅行程中突然被取消酒店booking，搞到夜晚10點都未搵到地方落腳，引起唔少網民討論！而日本達人大J就疑似抽水森美嘅經歷，仲連環串爆回覆網民兼指森美唔肯紆尊降貴……

