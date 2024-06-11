大J為環遊世界竟想R粉絲屋住 列2大要求 被狠批小氣兼利用粉絲
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香港YouTuber兼KOL「大J Jason」與老婆Mai移居日本後，不時拍片分享其日本生活，甚至試過開箱其過億獨立屋，看似生活富裕，但近日大J宣布想環遊世界，竟為慳錢要借宿粉絲屋企？
大J想環遊世界 宣布慳錢大法R粉絲屋住
YouTuber 大J近日社交平台出post，表示自己正考慮用3個月的時間去環遊世界，不過為了想節省旅費，所以提出了全程借宿觀眾屋企的想法，更表示自己瞓地板都可以，只要「有瓦遮頭」以及有得充電便可。大J在留言裡詳細解釋雖說環遊世界，但只是去10多個國家，亞洲、東南亞、南北極是不會去，只是歐洲、非洲、北美以及南美，所以有機會連3個月也沒有，最快可能秋天出發。而且他更指出原來坐經濟艙，2萬5千港元以下已經可以夠去十幾個國家了。
網民狠批小氣：小小錢都慳學咩人去旅行呀
不少網民留言表示為了節省旅費實在無所不用其極，而且狠批大J利用粉絲及小氣：「為左節省遊費 可以去到幾盡？」、「最少幾百萬係手，仲係到慳?」、「要帶夠紙皮」、「住各地青旅好平」、「小小錢都慳學咩人去旅行呀」、「呢條小氣鬼個老婆肯跟佢周圍訓街？」、「仲衰過小紅書啲人」、「真係識玩，北歐R住」、「為左節省旅費 可以睇電視當去左」亦有網民認為大J想學人拍旅居片：「無野好拍學人地孝仔拍旅居，但人地孝仔自己俾錢租房」不過都有人留言表示有多間房歡迎大J：「來。。。溫哥華，我有多間房，不過屋就細啲，怕你唔慣」、「馬來西亞歡迎你的大駕光臨」、「英國有位」等。
重溫大J開箱過億日本獨立屋 超靚裝修網民勁羨慕！
大J去年拍片開箱了自己與Mai位於日本的首間獨立屋，他指其住宅由2022年11月開始動工，而基本上整間房子的裝修都已經完成，除了花園及外圍位置尚有少部分仍在建立中。一走進玄關，就可以見到獨立屋內部相當之大，而設計亦偏向日系以及簡約風格，相當開明以及乾淨俐落。
圖片來源：YT@JASON, ig＠hunggy9527, fb＠Jason - 大J資料或影片來源：原文刊於NewMonday