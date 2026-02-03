大S徐熙媛雕像揭幕 具俊曄親自設計藏「深情密碼」 公開手寫信催淚告白

大S徐熙媛離世滿一週年，丈夫具俊曄親自設計嘅紀念雕像昨日正式揭幕，現場親友齊聚金寶山墓園見證呢個感人時刻。具俊曄穿著27年前大S送佢嘅大衣出席，更在IG發出手寫信哽咽表白「我真的好想妳」，字字催淚令人動容。小S感性致謝姊夫為大S設計咁美嘅雕像，而S媽見到雕像一刻更激動喊出「寶貝你重生了」，現場氣氛感人至深。