大S徐熙媛雕像揭幕 具俊曄親自設計藏「深情密碼」 公開手寫信催淚告白
具俊曄親設計雕像藏深情密碼
由具俊曄親自擔任製作人嘅大S紀念雕像，命名為「熙媛的永恆軌道」，以不鏽鋼與黃銅鑄造而成，整體裝置呈現範圍約為72平方米，雕塑主體高度約3.3米。具俊曄在製作紀錄片中透露，「熙媛常跟我說，她是從外星來的外星人，所以我想要在這裏，幫熙媛打造一個專屬於她的銀河系」。雕像旁邊嘅九個方塊代表銀河系嘅九大行星，而「九」正是大S以往最鍾意嘅幸運數字，同時在韓語中與「Koo」同音，係兩人之間無可取代嘅密語。
雕像凝望方向暗藏愛情密碼
更令人感動嘅係，雕像所凝望嘅方向係南方208度，正好係台北所在，讓大S可以望著身處台北嘅家人們。而「208」即2月8日，正代表了具俊曄同大S嘅結婚紀念日，呢個細心安排充分展現出具俊曄對亡妻嘅深情。製作紀錄片中見到具俊曄冒雨到亡妻墓地，輕刷墓碑然後深深一吻，顯出對亡妻嘅無盡憐愛，令人睇到都忍不住落淚。
小S哽咽感謝姊夫真心守護
在雕像揭幕禮上，小S徐熙娣向親友致辞時忍不住哽咽，「謝謝我姊夫具俊曄，為我姊設計了一個這麼美的雕像。希望所有愛著大S的人，當你很想念她的時候，歡迎來這邊，看看她，跟她說話」。小S更深情表白，當自己陷入悲傷嘅深淵時，只要想到大S離世前嘅三年有具俊曄陪伴，就能讓她嘅心慢慢平靜下來，形容姊夫係「一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外任何東西的人，用一顆乾淨、單純、沒有心機、沒有雜質的心守護著我姐」。
S媽激動喊寶貝你重生了
當大S媽媽看到雕像現身一刻，激動得輕聲對大S說：「寶貝，妳重生了。我愛你，我永遠在後面支持你，你也支持我，謝謝你。」呢句話令小S與許多親友聽到都不禁落淚，而戴著太陽眼鏡嘅具俊曄望著雕像深情地說：「熙媛呀，我真的很想你。」然後眾人逐一向雕像獻花，場面溫馨感人。圈內好友包括黑人、范瑋琪、蔡康永，還有合作過嘅羅志祥、楊丞琳，以及F4成員言承旭、仔仔都齊聚現場致意。
具俊曄手寫信催淚告白永恆愛情
具俊曄在同日較早前於IG上載手寫信，訴說對亡妻嘅思念，內容極度催淚。佢在信中寫道：「熙媛啊，那邊怎麼樣？會不會冷？會不會很熱？哥哥總是在擔心」，又提到「早上在空蕩蕩的房間裡、坐在床角發著呆的時候，直到現在都還分不清這是現實還是夢」。最催淚嘅係佢在信末寫道：「等我們下次再見的時候，就永遠、永遠在一起吧。好想妳，真的好想妳，想妳想到快要死了」，並署名「妳永遠的光頭歐巴 俊俊」，字字真情令人動容。
蔡康永感嘆大S太過堅強應被疼愛
摯友蔡康永也在社群平台發出雕像近照，以溫柔卻充滿力量嘅文字悼念好友。佢感嘆大S呢一生為了守護身邊嘅人太過堅強，直言：「妳應該被好好疼愛的，但命運終究安排妳要一直堅強。那就堅強吧，吾友。」蔡康永強調大S留下嘅美麗痕跡，即便死亡也無法抹去，更盛讚呢份生命韌性係「最美的堅強」，令人深深感動。
網民留言表達無盡思念
網民們在各大社交平台留言表達對大S嘅思念，「看到雕像就好像見到大S本人一樣，具俊曄真係好用心」、「呢個雕像設計得好有意思，每個細節都充滿愛意」、「小S講嘅話好感人，姊妹情深令人動容」。亦有網民讚賞具俊曄嘅深情，「真正嘅愛情就係咁，生死都不離不棄」、「具俊曄對大S嘅愛真係好純粹好感人」，大家都被呢份跨越生死嘅愛情深深打動。