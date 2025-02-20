大S離世｜樹葬傳被叫停 具俊曄不捨愛妻向S家提1要求
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台灣女星大S（徐熙媛）本月初因流感併發肺炎於日本突然離世，終年48歲，大S生前曾表達希望進行環保樹葬的意願，但最近傳出其樹葬計劃將延期，背後原因原來與大S丈夫具俊曄有關。
大S離世 原訂本周進行樹葬
大S的骨灰目前安置在其生前住處，之前一直有傳將於本周內進行樹葬，但據台灣傳媒報導，這次樹葬將會延期，原因是大S的丈夫具俊曄不捨妻子就這樣化為塵土回歸大自然，希望能為大S尋找一個適合的實體安息地，以供家人和朋友日後祭拜。據悉目前S家正就此事和具俊曄進行商討，希望能尊重大S生前對環保觀念的重視，同時也尊重具俊曄的想法，因此大S的下葬時間將會延後。
好友賈永婕分享大S私房照
此外，大S的好友賈永婕也在社交媒體上發布了兩張私房照，表達對大S的深切思念，照片中的大S與賈永婕的兒子互動自然，母愛溢於言表，賈永婕表示：「兒子很開心的說這是我跟大S阿姨耶！大S阿姨好漂亮喔，比你漂亮多了！ok fine 我認了！只是為甚麼當時還沒生小孩的大S比較像你親媽…我像旁邊幫傭的啦！」並寫道：「這是我眼裡最美的大S。」
撰文：東方新地圖片來源：IG@djkoo、FB@黃春梅、FB@賈永婕的跑跳人生資料或影片來源：原文刊於新假期