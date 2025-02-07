大S離世︱具俊曄喪妻後發表聲明 砲轟汪小菲 財產繼承及子女撫養權去向曝光
具俊曄喪妻後開腔吐心聲
在大S驟然離世後，具俊曄面對的不僅是巨大的悲痛，還有來自外界的各種聲音。在他的聲明中，具俊曄提到了這段時間內他所感受到的痛苦和壓力，又砲轟愛妻的前夫汪小菲：
「有些人有像惡魔般批評我們一家人，也損害我的愛。有位裝很淒涼的淋雨亂跑，有些人故意損害我們家族的形象，亂發關於保險和金錢的假新聞，這導致我們的傷口。」
具俊曄的這番話表達了他對於那些不實指控和負面新聞的無奈和憤怒。
大S遺產及子女撫養權去向曝光
面對這些外界的壓力，具俊曄做出了一個重要的決定，那就是將大S的所有遺產留給徐媽媽，他表示「所有的遺產，熙媛在生前為了保護她最愛的家族，用心血換來的，所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽」
關於大S的兩名年幼孩子，他揚言「我不要讓任何惡人接觸孩子們，透過律師用法律措施讓他們安全的成長到成人」。其後，他於限時動態中再以中文發文，表示：「之前的中文帖子可能引起誤會，所以重新上載。」，他更正為「關於孩子們應得的財產，希望能在律師的監督下，都能妥善把孩子的權利維護好。」
最後，他再度向猝逝妻子大S示愛：
「我跟熙媛在一起的時間，沒辦法以世界上任何東西來代替，珍貴又價值的禮物，我要保護熙媛最愛的那全部，這就是我最後該做的事情。」
這段話不僅顯示了具俊曄對家庭的深厚情感，也反映了他對未來的堅定決心，即使在這樣艱難的時刻，他依然選擇以最大的愛和責任來回應生活的挑戰。
具俊曄的這次聲明，不僅是對妻子大S的深情告白，也是對所有關心他們家庭的人的一次坦誠交流。在這段艱難的復原路上，具俊曄顯然已經做好了面對一切的準備，他的堅強和決心也將會是他和他的家人未來重建生活的基石。
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汪小菲矯情留言憶前妻大S
汪小菲在得悉大S病逝後，立即從泰國趕回台灣，並被傳媒拍到邊淋雨邊回家。除此之外，汪小菲亦在社交平台上大S的相關影片下留言道：「老婆，我好想妳」，在遭到網民怒斥唔尊重現任妻子後，又刪除重發為「我好想你」。