大S自爆曾遭前夫汪小菲家暴 離婚官司互爆內幕驚變台版《婚後事》？

大S徐熙媛與汪小菲在2021年11月離婚後，極速與其韓星前度具俊曄再婚，而兩人的離婚官司亦持續發酵，風波一起再起。近日，大S在社交平台上發文，激動反擊前夫的指控，並自爆在婚姻期間遭受家暴的痛苦經歷，隨即惹起網民熱議。