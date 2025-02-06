大S徐熙媛逝世｜汪小菲包機接大S骨灰返台？小S六字怒斥講大話 原來爆料者同張蘭有呢層關係
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台灣女星大S徐熙媛近日因流感併發肺炎在日本逝世，終年48歲，骨灰已由家人護送，乘坐私人包機返回台北，並暫存於家中。不過有內地網紅卻爆料指今次包機是汪小菲出錢，汪小菲的母親張蘭更點讚了相關影片，令不少網民信以為真！
汪小菲被指主動聯繫包機接大S骨灰回台
有一位名為「我是夏小健」的內地網紅拍片聲稱：「汪小菲包機接大S骨灰回台灣了，那此次包機呢，是汪小菲主動聯繫解決的，以汪小菲的性格，他是不允許大S像行李一樣被拉回來，他一定讓大S體體面面的歸來。」而汪小菲的母親張蘭也點讚了該段影片，似乎默認了這一說法。這一消息迅速在網上引起熱議，不少網民紛紛讚揚汪小菲的行為。不過，「我是夏小健」其後被揭是張蘭的契仔。
小S澄清：姊姊後事都是由徐家人負責
對於這個微博上瘋傳的說法，小S透過經紀人堅決否認，並怒斥「人在做天在看」，她表示：「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的。一切事情都是徐家人和我老公Mike在處理。現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」
網民鬧爆張蘭汪小菲不停消費死者
小S這番話引起了公眾的廣泛關注，許多人對於張蘭和汪小菲的行為表示失望，狠批兩人不停消費死者：「張蘭這個無底線蹭流量的老巫婆能不能封鎖了」、「這對兒母子的所作所為，真是把自己一直炫耀自己是北京人的臉都丟盡了」、「這男的演夠了沒」、「能不能封她號啊沒底線」、「放過S和她的家人吧……真的不怕報應嗎？」等。
撰文：東方新地圖片來源：微博@我是夏小健、微博@大S、IG@elephantdee、微博@汪小菲資料或影片來源：原文刊於新假期