大S徐熙媛逝世｜汪小菲包機接大S骨灰返台？小S六字怒斥講大話 原來爆料者同張蘭有呢層關係

台灣女星大S徐熙媛近日因流感併發肺炎在日本逝世，終年48歲，骨灰已由家人護送，乘坐私人包機返回台北，並暫存於家中。不過有內地網紅卻爆料指今次包機是汪小菲出錢，汪小菲的母親張蘭更點讚了相關影片，令不少網民信以為真！