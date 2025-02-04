大S徐熙媛逝世｜《流星花園》已有5演員離世 最年輕只得28歲
《流星花園》播出至今24年 大S等5演員先後離世
大S近日因流感併發肺炎逝世，終年48歲，原來除了大S，《流星花園》中還有4位演員先後離世，包括飾演「道明寺」姐姐「道明莊」的徐華鳳，她在2008年確診胃癌三期，立刻暫停演藝工作做切除全胃手術，但在2011年12月1日發現癌細胞擴散轉移，12月6日因器官衰竭病逝，終年42歲。
在《流星花園》中飾演飾演「阿松」女友「阿香」的許瑋倫，自2001年憑著《流星花園》出道，之後極速走紅，演出過多部偶象劇，但到2007年卻因為車禍重傷而離世，當時她年僅28歲，曾和周渝民（仔仔）拍過拖，她的突然離世，一度令仔仔陷入抑鬱。
前「可米小子」成員安鈞璨也曾客串演出過《流星花園》系列，2015年他因肝癌病逝，終年31歲。他與大S傳過緋聞，在他離世後，大S曾發文悼念：「吾愛鈞璨：你怕我們擔心，隱瞞病情自己承受，我心痛至極！一直到最後你還是那麽貼心。在我心中，你是我的影帝。感謝你的陪伴，我永遠愛你、思念你、感謝你。別了。心痛！」
還有「大炳」余炳賢也曾演出《流星花園》系列，2012年他因急性肺炎引發多重器官衰竭，而於北京病逝，終年37歲。他和大S是摯友，其胞弟「小炳」余俊賢也有發文悼念大S，感激她生前曾給予大量金錢幫助哥哥大炳治病，最後還派了很多人護送大炳的骨灰回台灣安葬。
大S徐熙媛逝世 《流星花園》拍檔發文悼念
改編自日本漫畫的《流星花園》在2001年首播，主角大S和F4（言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪）都因此劇成功爆紅，近日大S突然離世，令不少粉絲心痛，在《流星花園》飾演「道明寺」的言承旭，就透過經紀人表示：「謝謝遇見妳，在你無憂無慮的孩子般的年月，你常說，把每一天當成最後一天，要過得盡興，願這一次，你慢慢地走，從此在另一個世界，沒有煩擾，歲月靜好。」
大S於《流星花園》時與比她年輕5歲的周渝民（仔仔）結緣，隨後因拍攝《戰神》日久生情，2005年因周渝民出車禍，大S火速趕往醫院探望而令「大仔戀」曝光，可惜這段姊弟戀公開不到3年便告終。仔仔在大S離世後，亦有發文悼念：「我們會永遠把你放在心裏，謝謝你讓我們的少年時期如此難忘。」
楊丞琳跟大S因《流星花園》結為好友，她也透過經紀人表示：「熙媛是我的貴人，是非常善良又仗義的前輩，於公於私都給予我許多支持。感謝緣份讓我們認識，我會一直記得妳的好、妳的美，永遠愛妳。」