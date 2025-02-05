大S徐熙媛逝世｜憶香港拍除衫戲被狗仔隊圍影 曾試鏡《色戒》1原因冇份演出

台灣女星大S（徐熙媛）近日在日本因流感併發肺炎離世，終年48歲。大S生前拍過不少香港電影，包括與謝霆鋒合作主演的2010年電影《全城熱戀熱辣辣》，當中她更有一場性感露背戲，是她從影多年來最突破性的演出，她在接受訪問時，就講到拍攝期間被狗仔隊圍影的經過，令她非常難忘。

