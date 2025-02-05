大s 徐熙媛

大S徐熙媛逝世｜憶香港拍除衫戲被狗仔隊圍影 曾試鏡《色戒》1原因冇份演出

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台灣女星大S（徐熙媛）近日在日本因流感併發肺炎離世，終年48歲。大S生前拍過不少香港電影，包括與謝霆鋒合作主演的2010年電影《全城熱戀熱辣辣》，當中她更有一場性感露背戲，是她從影多年來最突破性的演出，她在接受訪問時，就講到拍攝期間被狗仔隊圍影的經過，令她非常難忘。

大S徐熙媛 憶香港拍除衫戲經歷

大S曾在2010年接受內地節目《魯豫有約》訪問，當中講到她拍攝《全城熱戀熱辣辣》時，有一場在海灘上的除衫戲，要除剩一件Bra Top落海，露出一大片玉背，她憶述：「我當年在拍《全城熱戀熱辣辣》的時候不知發什麼瘋，我看那個劇本她（角色）在劇中是一個非常豪放、不拘小節的女生，穿的衣服非常清涼，整個戲服算是我這一輩子尺度最大的服裝，尤其我們在大街上拍，有很多狗仔隊包圍，我就覺得非常地不自在。」

大s 徐熙媛 大S接受訪問時，講到拍攝期間被狗仔隊圍影的經過。（圖片來源：YouTube@鳳凰衛視PhoenixTV）
大S接受訪問時，講到拍攝期間被狗仔隊圍影的經過。（圖片來源：YouTube@鳳凰衛視PhoenixTV）
大s 徐熙媛 大S曾在《全城熱戀熱辣辣》有突破尺度的大露背演出。（圖片來源：《全城熱戀熱辣辣》）
大S曾在《全城熱戀熱辣辣》有突破尺度的大露背演出。（圖片來源：《全城熱戀熱辣辣》）
大s 徐熙媛 戲中大S和謝霆鋒做一對。（圖片來源：YouTube@鳳凰衛視PhoenixTV）
戲中大S和謝霆鋒做一對。（圖片來源：YouTube@鳳凰衛視PhoenixTV）

被狗仔隊包圍唔敢走出更衣室

大S續說：「有一場戲更慘，我要在眾目睽睽的海灘上把衣服脫了，就穿了一件比內衣還要小的一件小布料下水去游泳，可是那時候周圍已經圍了一大堆攝影機在等，然後又有很多觀光客圍觀，我實在走不出那個更衣室，就打給我妹妹（小S），說我很害怕，實在是不敢走出去，然後我妹妹就說這有甚麼，不就是你自己的選擇嗎？你能怪誰呢？然後我想，說的也是，我當初看劇本的時候，就知道要面對這個挑戰，她一語點醒了我，然後我咬著牙就上了。」

最後大S順利地完成了這場拍攝，她笑指當時所有狗仔隊都有影相，並在翌日就刊登了出來：「所有香港雜誌都登啦，寫大S突破尺度，露出玉背之類，還好我那時候有健身，沒被拍到太肥太醜的照片。」

大s 徐熙媛 有一場戲大S要當眾剥剩Bra Top。（圖片來源：YouTube@鳳凰衛視PhoenixTV）
有一場戲大S要當眾剥剩Bra Top。（圖片來源：YouTube@鳳凰衛視PhoenixTV）
大s 徐熙媛 大S指當時有很多狗仔隊包圍著她。（圖片來源：YouTube@鳳凰衛視PhoenixTV）
大S指當時有很多狗仔隊包圍著她。（圖片來源：YouTube@鳳凰衛視PhoenixTV）
大s 徐熙媛 令她一度不敢走出更衣室。（圖片來源：YouTube@鳳凰衛視PhoenixTV）
令她一度不敢走出更衣室。（圖片來源：YouTube@鳳凰衛視PhoenixTV）
大s 徐熙媛 第二日就有大批報道出街。（圖片來源：YouTube@鳳凰衛視PhoenixTV）
第二日就有大批報道出街。（圖片來源：YouTube@鳳凰衛視PhoenixTV）
大s 徐熙媛 其實除海灘剝衫戲外，其他戲份大S亦有露出玉背。（圖片來源：新傳媒照片庫）
其實除海灘剝衫戲外，其他戲份大S亦有露出玉背。（圖片來源：新傳媒照片庫）

曾試鏡《色戒》但無法接受大膽演出

除了被狗仔隊偷拍的經過，大S還提及她原來曾試鏡《色戒》，並獲導演李安親自面試，她說：「其實《色戒》我去試過鏡，也跟導演碰過面，導演當時沒有跟我說他拍的尺度會是怎麼樣。但是導演會跟我聊天，問我拍戲是為了甚麼？會拍甚麼類型的片等等。然後我就直接跟導演說，我大概拍戲會怎麼樣，和接受怎麼樣的程度，跟我自己可以做到甚麼程度，導演大概聽完之後就直接把我排除掉了吧！」

大S續指即使有機會拍《色戒》，也不敢作大膽演出：「那種尺度我真的不敢拍，我可能會跟導演說一聲去一下洗手間，之後就跑了，再也不回來！」

大s 徐熙媛 大S原來曾試鏡《色戒》。（圖片來源：YouTube@鳳凰衛視PhoenixTV）
大S原來曾試鏡《色戒》。（圖片來源：YouTube@鳳凰衛視PhoenixTV）
大s 徐熙媛 大S透露同導演李安在試鏡時的互動。（圖片來源：FB@金馬影展 TGHFF）
大S透露同導演李安在試鏡時的互動。（圖片來源：FB@金馬影展 TGHFF）
大s 徐熙媛 因為不敢拍大尺度戲份，令李安未有選擇她擔當《色戒》女主角。（圖片來源：YouTube@鳳凰衛視PhoenixTV）
因為不敢拍大尺度戲份，令李安未有選擇她擔當《色戒》女主角。（圖片來源：YouTube@鳳凰衛視PhoenixTV）
大s 徐熙媛 《色戒》中湯唯有大膽演出。（圖片來源：《色戒》）
《色戒》中湯唯有大膽演出。（圖片來源：《色戒》）

《魯豫有約》徐熙媛專訪回顧：

在港拍戲被狗仔隊圍影一事，大S在2010年4月《康熙來了》亦有再提及：

大s 徐熙媛 大S憶述當日拍攝《全城熱戀熱辣辣》時，很擔心會被狗仔隊影到春光乍洩一刻。（圖片來源：《康熙來了》）
大S憶述當日拍攝《全城熱戀熱辣辣》時，很擔心會被狗仔隊影到春光乍洩一刻。（圖片來源：《康熙來了》）
大s 徐熙媛 她躲在更衣室打給妹妹小S，得到「露個點又算什麼」的回覆。（圖片來源：《康熙來了》）
她躲在更衣室打給妹妹小S，得到「露個點又算什麼」的回覆。（圖片來源：《康熙來了》）
大s 徐熙媛 說是「人之常情」，終令大S釋懷，繼續拍攝。（圖片來源：《康熙來了》）
說是「人之常情」，終令大S釋懷，繼續拍攝。（圖片來源：《康熙來了》）

撰文：東方新地圖片來源：YouTube@鳳凰衛視PhoenixTV、《全城熱戀熱辣辣》、《色戒》、FB@金馬影展 TGHFF、新傳媒照片庫資料或影片來源：原文刊於新假期

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