大S徐熙媛逝世｜憶香港拍除衫戲被狗仔隊圍影 曾試鏡《色戒》1原因冇份演出
大S徐熙媛 憶香港拍除衫戲經歷
大S曾在2010年接受內地節目《魯豫有約》訪問，當中講到她拍攝《全城熱戀熱辣辣》時，有一場在海灘上的除衫戲，要除剩一件Bra Top落海，露出一大片玉背，她憶述：「我當年在拍《全城熱戀熱辣辣》的時候不知發什麼瘋，我看那個劇本她（角色）在劇中是一個非常豪放、不拘小節的女生，穿的衣服非常清涼，整個戲服算是我這一輩子尺度最大的服裝，尤其我們在大街上拍，有很多狗仔隊包圍，我就覺得非常地不自在。」
被狗仔隊包圍唔敢走出更衣室
大S續說：「有一場戲更慘，我要在眾目睽睽的海灘上把衣服脫了，就穿了一件比內衣還要小的一件小布料下水去游泳，可是那時候周圍已經圍了一大堆攝影機在等，然後又有很多觀光客圍觀，我實在走不出那個更衣室，就打給我妹妹（小S），說我很害怕，實在是不敢走出去，然後我妹妹就說這有甚麼，不就是你自己的選擇嗎？你能怪誰呢？然後我想，說的也是，我當初看劇本的時候，就知道要面對這個挑戰，她一語點醒了我，然後我咬著牙就上了。」
最後大S順利地完成了這場拍攝，她笑指當時所有狗仔隊都有影相，並在翌日就刊登了出來：「所有香港雜誌都登啦，寫大S突破尺度，露出玉背之類，還好我那時候有健身，沒被拍到太肥太醜的照片。」
曾試鏡《色戒》但無法接受大膽演出
除了被狗仔隊偷拍的經過，大S還提及她原來曾試鏡《色戒》，並獲導演李安親自面試，她說：「其實《色戒》我去試過鏡，也跟導演碰過面，導演當時沒有跟我說他拍的尺度會是怎麼樣。但是導演會跟我聊天，問我拍戲是為了甚麼？會拍甚麼類型的片等等。然後我就直接跟導演說，我大概拍戲會怎麼樣，和接受怎麼樣的程度，跟我自己可以做到甚麼程度，導演大概聽完之後就直接把我排除掉了吧！」
大S續指即使有機會拍《色戒》，也不敢作大膽演出：「那種尺度我真的不敢拍，我可能會跟導演說一聲去一下洗手間，之後就跑了，再也不回來！」
《魯豫有約》徐熙媛專訪回顧：
在港拍戲被狗仔隊圍影一事，大S在2010年4月《康熙來了》亦有再提及：