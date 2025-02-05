大S徐熙媛逝世｜最後身影疑曝光惹心痛 閉眼皺眉極不適挨實老公胸膛

48歲台灣知名女星大S（徐熙媛）2月2日傳出因流感併發肺炎猝逝嘅消息，令唔少網民對此大感震驚。繼近日當地導遊爆料大S嘅病逝時間線之外，昨日（5日）網上就流出1張疑似大S於日本嘅最後身影，閉眼皺眉極不適捱實老公胸膛嘅模樣令人大感心痛……