大S徐熙媛逝世｜曾稱會與神禱告交換 為求妹妹順利誕下健康小孩不惜做1事
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48歲台灣知名女藝人大S徐熙媛昨日（3日）傳來因病逝嘅消息，震驚中港台網民，令唔少人都直言十分可惜。隨着大S逝世一事，唔少佢生前嘅節目亦再度被網民翻出，而佢曾在節目上被妹妹小S爆出與神禱告兼交換條件就再次成為熱話……
大S徐熙媛逝世｜為求妹妹胎兒健康犧牲自己
大S曾孖住妹妹小S徐熙娣齊齊現身節目《康熙來了》，小S在節目上重提懷第一胎時被告知胎兒可能會不健康一事，並透露大S「後來我才知道，我跟她講完這件事之後，她就做了一件很欠揍的事」。
小S續指大S不惜犧牲自己，與神禱告及交換：「她禱告非常的靈驗，她就跟她的神說，拜託一定要給我妹妹生出一個健康的孩子，她說如果徐家一定要有一個不健康孩子的話，她願意生這個小孩。」
大S徐熙媛逝世｜犧牲自己禱告超靈驗
大S向神禱告後，妹妹小S的確順利誕下健康嘅小孩，因此大S懷孕時就十分擔心腹中胎兒嘅健康，小S更提及大S經常和自己說孩子可能不健康：「她懷孕的時候一直自己嚇自己，說小孩可能不健康。我還說她幹嘛⼀直自己嚇自己，你小孩就很健康，她才跟我說她許了這個願。」
雖然大S第一及第二胎都十分健康，但她遊2018年懷第三胎時就被醫生建議終止妊娠，令唔少人都直言大S嘅禱告十分靈驗。
大S徐熙媛逝世｜為家中寵物與神交換1條件
大S除咗向神禱告祈求妹妹可以誕下健康嘅孩子之外，其實亦曾為家中嘅愛寵許過願：「我都是用交換的，就像我當時用吃素交換五妹娘的生命就成功了。」因為大S在得知妹妹腹中胎兒未必健康時，就再次向神禱告：「我不想要我妹妹那麼悲慘，所以我就跟神交換這個條件。」
撰文：東方新地圖片來源：《康熙來了》截圖、微博圖片資料或影片來源：原文刊於新假期