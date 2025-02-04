大S徐熙媛逝世｜曾稱會與神禱告交換 為求妹妹順利誕下健康小孩不惜做1事

48歲台灣知名女藝人大S徐熙媛昨日（3日）傳來因病逝嘅消息，震驚中港台網民，令唔少人都直言十分可惜。隨着大S逝世一事，唔少佢生前嘅節目亦再度被網民翻出，而佢曾在節目上被妹妹小S爆出與神禱告兼交換條件就再次成為熱話……