大S徐熙媛逝世｜盤點5段轟動情史 IG最後貼文曝光惹人心酸
大S徐熙媛逝世｜見面5次即閃婚汪小菲
大S於2010年9月認識內地餐飲業商人汪小菲，一見鍾情嘅2人見面5次後便火速於同年11月登記結婚，並於翌年舉辦婚禮。大S婚後育有1子1女，雖然生活看似十分美滿，可惜異地婚姻令2人最終於2021年離婚收場。不過2人離婚一事就因9.5億台幣財產分配鬧上法庭，更互相指責對方婚內出軌兼家暴，大S指控前夫汪小菲酒後家暴，而汪小菲則指大S有幻覺，並曾以刀及酒樽打佢。
大S徐熙媛逝世｜與20年前初戀重燃愛火
與前夫汪小菲離婚後，大S於2022年宣布與初戀男友兼韓國藝人具俊曄結婚，震驚兩地演藝圈。雖然2人已經逾20年未有聯絡，但具俊曄在得知大S與汪小菲離婚嘅消息後就重新聯絡對方，2人更係火速重燃愛火，並於同年2月登記結婚。大S婚後亦不時在社交平台放閃，具俊曄更為愛定居台灣，可惜2人僅相守3年便天人永隔，另唔少網民哀悼大S同時，亦對2人波折嘅情路大感同情。而大S在IG上最後的貼文，則停留在12月底，只見大S分享韓籍丈夫具俊曄表演的片段，讚嘆「你超Cool！」
大S徐熙媛逝世｜段段戀情成重磅話題
而大S情史與婚姻，每段都是娛樂圈重磅話題。大S曾與黑人陳建州交往7年，雖然2人最後做唔成戀人，但大S與陳建州太太范瑋琪就成為了好友。大S於2001年出演《流星花園》時，與客串嘅藍正龍一見鍾情，2人其後於台劇《求婚事務所》飾演情侶，更戲假情真交往4年。而大S於《流星花園》時與周渝民（仔仔）結緣，隨後因拍攝《戰神》日久生情，戀情則因2005年因周渝民出車禍，大S火速趕往醫院探望而令「大仔戀」曝光，可惜姐弟戀公開不到3年告終。
大S連環大爆汪小菲曾家暴釀「兩死一重傷」離婚官司驚變台版《婚後事》？
大S徐熙媛與汪小菲在2021年11月離婚後，極速與其韓星前度具俊曄再婚，而兩人的離婚官司亦持續發酵，風波一起再起。近日，大S在社交平台上發文，激動反擊前夫的指控，並自爆在婚姻期間曾遭受家暴，前夫更婚內出軌，隨即惹起網民熱議。
大S汪小菲離婚官司互爆內幕驚變台版《婚後事》
2021年底，大S與汪小菲的婚姻畫上句號，雙方自此陷入一系列法律糾紛。汪小菲在出庭時聲稱，十年婚姻生活中，他的花費高達3億台幣，他更指控大S在離婚前利用他的信用卡購買禮品並寄往韓國。不過，汪小菲本人卻被爆出曾向大S借款1.7億台幣至今未還。
大S激動自爆懷孕期間曾遭家暴
面對前夫的指控，大S不甘示弱，在社交平台上發長文反擊。她透露，在婚姻中曾遭受各種形式的暴力對待。在一次醉酒後，汪小菲將懷孕的她推倒在地，甚至用《哈利波特》精裝版書本砸向她。大S感慨地提到，「十年婚姻二死一重傷」，這段文字充滿了無奈與心酸。
大S完整發文如下：
婚內出軌的是你不是我。離婚後我確實為了洩憤刷了你幾次卡，但這是你自己簽字允許的，重點是我並沒有刷你的卡買任何東西給我先生。
我當時憤怒是因為
1：張蘭造謠黑人因跟你政治理念不同而毆打你，事實是：你喝多動手推倒我妹妹，我大著肚子阻止也被你推倒在地，你抄起哈利波特精裝版砸向我，黑人出手固定你停止傷害我，他並沒有毆打你。
2：我收到大量你婚內跟各個不同的女性不堪入目的照片，深受打擊！才知為何你總急著兩地飛⋯
3：張蘭勸我不要離婚，我把你早已出軌的事實告知她，她向我保證絕無此事，隔天她和張穎穎的合照和對鍊出現在各大媒體，被打臉後她矢口否認早已認識張穎穎並不斷羞辱她，事後你自己公開早已和她交往，她是你的恩人。
十年婚姻二死一重傷，刷卡洩憤這事，現在想來也可笑，因為我借你、付出在你身上的 多更多，刷你的卡，花的卻是我自己辛苦賺來的錢。離婚後你們造謠帶風向讓我被網暴至今，我要感謝你，製造這麼艱難的關卡讓我闖⋯⋯《不抱怨、沒藉口、優雅從容的，上！》
今後，我不再回應關於你們所製造的種種抹黑，全權交給法律和司法。從這一秒起，你是鏡花水月，而我，只走花路。
大S指控張蘭汪小菲造謠
在社交平台的發文中，大S坦言，離婚後她確實曾刷過汪小菲的卡，但這是在對方簽字同意下進行的。她強調，自己並未用這些卡購買任何禮物給現任先生。大S進一步解釋，她當時之所以憤怒，是因為以下幾個原因：
- 張蘭造謠指黑人因政治理念不同而毆打汪小菲，但事實是汪小菲在醉酒後推倒了她的妹妹，而試圖阻止的大S也被推倒。
- 大S收到了大量汪小菲婚內與不同女性的不堪照片，對她造成極大的心理打擊。
- 張蘭勸她不要離婚，但當大S揭露汪小菲出軌的事實後，張蘭卻與另一女性的合照曝光，並在被質疑時否認認識對方。
汪小菲母親張蘭帶貨直播常嘲諷大S
大S提到，汪小菲的母親張蘭在直播賣貨時經常嘲諷她。對此，大S表示，她對汪小菲的借款和付出遠超過刷卡的金額，而且所花費的是她自己辛苦賺來的錢。她諷刺地說，現在回想起來，這些事情也變得可笑。
大S決定不再回應所有抹黑
面對網絡暴力和謠言，大S表示感謝這些艱難的挑戰，讓她變得更加堅強。她宣布，從今以後，將不再回應任何關於汪小菲及其家人所製造的抹黑，一切將交由法律和司法處理。大S堅定地說，「從這一秒起，你是鏡花水月，而我，只走花路。」隨著大S的這番言論，網民們紛紛翻出《哈利波特》精裝版的圖片，討論此事。而大S在2022年3月與韓國男友具俊曄結婚，開啟了新生活的篇章。