大S徐熙媛逝世｜盤點5段轟動情史 IG最後貼文曝光惹人心酸

48歲台灣女藝人徐熙媛（大S）2001年憑《流行花園》董杉菜一角爆紅，並一直活躍於演藝圈，是不少觀眾耳熟能詳嘅藝人之一。不過今日（3日），網上就突然傳出大S逝世嘅消息，而噩耗隨後亦以被其家人證實，超震驚消息令網民直言接受唔到。回顧大S嘅一生，除咗有唔少經典作品備受關注之外，其實大S嘅情路同樣十分波折……