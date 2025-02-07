大S徐熙媛逝世｜汪小菲不滿具俊曄「惡人」指控準備開戰 大S經理人怒揭5謠言

徐熙媛（大S）本月2日於日本因感染流感併發肺炎病逝，享年僅48歲。大S逝世嘅消息一出，令唔少網民表示大感震驚，同時亦對大S嘅後事安排十分關心。不過大S嘅前夫汪小菲得知前妻逝世後就火速飛往台灣，又在雨中獨自步行回家，以及在社交平台留下「老婆我好想你」等字句，迅速引起熱議。而大S嘅現任丈夫具俊曄日前（6日）就發聲明回應，並在文中暗指汪小菲係「惡人」，不過就引來對方嘅不滿……