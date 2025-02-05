汪小菲矯情留言憶前妻 前小三發千字文譴責：所有苦難都是他帶來

大S徐熙媛日前突然傳出死訊，終年48歲，不少網民都為大S離世感到非常不捨。而大S的前夫汪小菲亦同樣對前妻的離世表現非常悲痛，不但淋雨回家，又留言追憶前妻，引起唔少網民熱議。不過汪小菲嘅前小三張穎穎就睇唔過眼，發千字文譴責對方……