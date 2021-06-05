大S徐熙媛親口證離婚 汪小菲表示不知情

44歲大S（徐熙媛）與39歲汪小菲結婚十年，育有一對子女，過去曾傳出婚姻出現問題，二人都否認。今日大S親向台灣傳媒證實離婚消息，透露正辦理離婚手續，但汪小菲卻表示不知情，離婚另有內幕﹗？

文：東方新地｜圖：大S徐熙媛、汪小菲微博圖片