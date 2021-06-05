大S徐熙媛親口證離婚 汪小菲表示不知情
文：東方新地｜圖：大S徐熙媛、汪小菲微博圖片
大S與汪小菲結婚十年
大S與汪小菲結婚十年，近年一家四口長駐台灣，汪小菲更以大S命名在台灣開設S Hotel。去年汪小菲返回內地工作，疫情關係與大S及子女分隔兩地。近日汪小菲在微博斥責台灣確診者飛到廈門是漢奸，其後又批評台灣疫苗短缺，令「家人在台北根本打不到疫苗」，跟中國沒得比直指「這就是差距」，惹火言論遭網民炮轟。
汪小菲其後在微博認錯：「因為實在太擔心家人，昨天說了一些不好的說話，疫情期間確實情緒容易激動，希望家人能健康平安」，但不久便傳出婚姻出現問題的消息。
大S認離婚不願置評汪小菲
台灣傳媒向大S求證婚變時，大S直認正辦理離婚手續，但對汪小菲的的惹火言論不多置評，大家劃清界線。當大S親證離婚消息後，汪小菲被傳媒追問時卻表示不知情﹗
大S母親勸為一對子女凡事要忍
而大S經理人否認離婚消息，表示只是夫妻吵架，一時之氣的說話﹗而大S母親亦向傳媒表示是大S一時火起的晦氣話，她會勸二人凡事忍一忍，並表示大S和汪小菲最錫一對子女，不會輕易放棄婚姻的。
小S汪小菲異地戀閃婚
大S與汪小菲這對異對姊弟戀一直不被看好，相識49天，在11年3月在三亞舉行盛大婚姻。小S和汪小菲結婚十年，育有一對子女，2014年，女兒小玥兒（汪希玥）和16年兒子汪希箖。2018年4月，徐熙媛宣布懷上第三胎；同年5月，對外發布聲明，表示聽從醫生建議終止懷孕。
小S獲老公送巨鑽賀結婚十周年
大S和汪小菲今年結婚十周年，汪小菲在結婚周年貼相，又送上巨鑽送太太，並在鑽石戒指內刻有二人英文簡寫。大S與汪小菲結婚十年，汪小菲仍不時被影店被女圍，曾傳出婚姻亮起紅燈。
大S和丈夫汪小菲經常在微博晒恩愛，兩人結婚10年，從一開始見面只有5次拍拖了49天就閃婚，外界都傳大S是懷孕了，但是汪小菲一句「我一刻也不能等」破滅了所有流言蜚語，而且結婚後簡直是把大S捧在手掌心般疼愛，汪小菲也在自傳中公開了當初和大S閃婚的原因十年婚姻。
大S爆閃婚原因
過去被稱為「京城四少」的汪小菲從小就可以說是含著「金鑰匙」出身，母親是國際飲食集團「俏江南」的始創人，但是身處富貴家庭的汪小菲表示童年並不快樂，因為父母經常不在身邊陪伴，是他的童年遺憾。
在汪小菲的自傳《生於1981》中他表示第一次見到大S的時候就被她深深吸引了，書裡說：「孤獨的童年生活讓我的內心極為敏感，而成長於一個熱鬧大家庭的大S則有著一種溫柔坦蕩的氣質，初次見面時就深深吸引了我，和她在一起我總覺得踏實、溫馨。」