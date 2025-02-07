小S精神狀態令人痛心 大S骨灰放家中2大原因 身後事安排曝光
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女星徐熙媛（大S）因流感併發症肺炎於日本去世，有關其身後事嘅安排，丈夫具俊曄會將大S骨灰於2月5日從日本護送回台灣，然後把之「永遠放在家中」，原來背後原因令人超痛心。
妹妹小S精神狀態令人擔憂 講不出話
徐熙媛（大S）的突然離世震驚了許多粉絲和中港台的娛樂圈。她的骨灰從日本運回後，家屬做出了一個重要決定，就是將她的骨灰永遠安放在家中。這一決定背後的原因，不僅是出於家人的深情厚意，更與胞妹小S有密切關係。
小S對姐姐的猝逝感到極度悲痛，曾在醫院崩潰痛哭，「哭軟在地」的畫面讓所有人都大感心疼。她至今情緒仍未能平復，「幾乎完全沒有辦法接受與放下」，「連日來只要一講到大S就是以淚洗面，甚麼話都講不出來」，精神狀況令人擔心。
大S骨灰「永遠放在家中」2大原因
熟識徐家的友人表示，原本一家人快樂齊齊整整去旅行，卻樂極生悲至天人永隔，令小S情緒崩潰，「在日本每天坐在那邊以淚洗面，幾乎完全沒有辦法做任何決定」， 故家屬希望透過將大S的骨灰安放在家中，讓小S能夠每天與姐姐「對話」，以此方式撫慰她的心靈。此外，家屬不想讓大S孤單一人身在靈骨塔中，故決定把大S的骨灰永久安放在家中。
圖片來源：微博@大S、Instagram@hsushiyuan、網上圖片、Instagram@asosbarbiedee資料或影片來源：原文刊於新假期