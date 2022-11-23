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大S六點反駁汪小菲！強調三無：無吸毒、無出軌、無收過4千萬

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大S徐熙媛與汪小菲去年11月離婚後，極速與其韓星前度具俊曄再婚，近日因大S向汪小菲追討生活費，引發兩人隔空大戰，汪小菲更po埋贍養費清單，仲鬧埋大小S及兩人母親！而大S繼透過律師發聲明後，今日（11月23日）她終於親自落場，在其社交網發文，以六點逐一反駁汪小菲之前的指控！

大S的發文配並非她的近照，而是一張廣告圖片。
大S的發文配並非她的近照，而是一張廣告圖片。（圖片來源：[email protected]大S 徐熙媛）

大S強調：我和我妹不能吸毒

早前汪小菲微博發文鬧其妹小S後，又爆「大S長期以他人處方服用違禁藥物」，汪小菲母親張蘭更直斥大小S吸毒，汪小菲更又po出高達4千萬的贍養費清單，指自己要幫大S再嫁後的新家交埋電費！大S今次在社交網發文就以列點方式，逐點反駁汪小菲的指控：

1. 我和我妹不能吸毒；因為我兩心臟都不好，我妹一週平均工作四天不等，又跟公婆和小孩住一起，根本沒吸毒的條件。我本人對吸毒沒興趣，台灣不開放任何毒品，我們很守法。

大S徐熙媛 汪小菲 大S汪小菲傳已協商離婚　掀9億財產爭奪戰
大S與胞妹小S。（圖片來源：微博@小S）

每月收百萬身心受創補償

2. 小菲提出的明細表不是我寫的，我也沒拿到4千多萬；但每個月會收到一百萬元台幣，是做為身心受創的補償，最近小菲和我達成二十萬的家裡開銷，他都有積極支付。至於這次的欠款五百萬元是他要給孩子的存款，但他拉黑我，以致我無法第一時間提醒他，這才導致他違約、誤觸了法。

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汪小菲近日公開贍養費清單，指自己過去一年，為孩子付出咗好多，無論係孩子的學費、生活費，一分都無少。（圖片來源：微博＠汪小菲）
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清單中，紀錄逾4千萬台幣款項支出內容，小則司機加班費，大則十多萬台幣家用也詳細列明。（圖片來源：微博＠汪小菲）

指汪小菲拒絕親自撫養孩子

3. 在討論協議書時，小菲相當重視孩子的撫養權，我知道他愛孩子，所以提出讓他擁有撫養權，我有探視權，但他當場拒絕，說他需要三年時間……於是達成協議孩子先讓我照顧。我非常希望小菲和其母多來看孩子，儘量讓寶貝們健康成長，越多人愛他們越好。不可能阻止爸爸爺爺奶奶來陪伴孩子。但受疫情之顧來回皆需隔離，我知道小菲有幽閉恐懼症，因此難見孩子，其心急焦慮脾氣暴躁我能理解。

大S徐熙媛 汪小菲 大S和汪小菲相當保護一對子女的容貌免曝光，最近一張全家福已是數年前。
大S和汪小菲育有一對子女，之前汪小菲曾指控大S阻止他去看孩子。（圖片來源：微博@汪小菲）

強調無出軌、一人做事一人當

4. 小菲和我的婚姻沒經營好，因此我主動退出，毫無怨念。我還是希望他好！

5. 維持或斬斷十年婚姻很難，本人沒力氣也懶得出軌。

6. 一人做事一人當，啥事衝我來，勿殃及無辜。

大S徐熙媛 汪小菲 大S與汪小菲於2010年結婚，在2021年離婚。
大S與汪小菲於2010年結婚，在2021年離婚，她強調自己並無婚內出軌。（圖片來源：微博@大S）

汪小菲忽然嗌休戰：什麼都不說了

11月23日汪小菲亦有再發微博說：「咱們夫妻一場，昨天我急了，是你發起的戰爭，說我不給家用逼的我上熱搜。我什麼都不想說了，床墊給丫燒了，都過去了，咱們不再互相傷害了，你是我孩子媽媽，我感謝你。我什麼都不說了，把孩子照顧好」但之後汪小菲又將這段發文刪除。此外，之前汪小菲曾暗寸具俊曄係窩囊廢「別人住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？」原來係指汪小菲曾買畀大S價值200萬台幣的頂級瑞典品牌的床墊。據台媒報導，大S已即刻將床墊送返去汪小菲現時台北住的酒店門外。

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汪小菲疑主動要求休戰。（圖片來源：微博＠汪小菲）

大S徐熙媛爆與汪小菲離婚原因

大S前日（11月21日）也曾透過律師發聲明，強調從沒傷害過汪小菲的身心，對汪爸爸和張蘭女士也發自內心地尊敬，至於離婚理由是為了汪小菲及其父母著想，而主動提出兩方緣分已盡，應該好聚好散，並保證此生不出惡言。孩子是由雙方共同監護，有法院調解書為證，而且孩子都很期待見到爸爸，因此她希望汪小菲不要封鎖她，以免她聯絡不到對方，不能第一時間提醒他勿情緒性發言而觸法。

大S徐熙媛 汪小菲 汪小菲 大S 網友都紛紛讚賞大S的聲明好大方得體。
網友都紛紛讚大S的聲明好大方得體。（圖片來源：微博@大S工作室）

汪小菲指責大S拒回北京過節

汪小菲在大S發聲明後，也極速在微博發文回應，指責她不讓孩子回北京探親，表示：「别來這套了，你要真體面，讓孩子回北京看爺爺啊？天天就當老好人？需要我替你和你媽說嗎？」又駁斥她文中「對汪爸爸和張蘭女士也發自內心尊敬」這一點，說：「好嘞，你要是真愛我爸媽你回北京啊？逢年過節你回來啊？也犯不上我爸媽没人管！在北京待待都能死是嗎？」

大S徐熙媛 汪小菲 大S單方面宣布離婚 汪小菲連番出招箍煲 汪母張蘭開直播爆料
汪小菲與母親張蘭。（圖片來源：微博@汪小菲）

網民意見兩極：小家vs唔可以貼大床

雖然汪小菲連贍養費清單都出埋，但仍有大量網民反指佢小家而且明明係佢婚內出軌在先，離婚後又咬住大S唔放：「你是在蔑視法律嗎」、「是前妻」、「你出軌了，才變前妻」、「又喝了多少？這篇又準備什麼時候刪？」、「你家這破事可以拍一個大型狗血連續劇了」！不過也有網民支持汪小菲，認為唔可以幫人貼大床：「這個事我支持汪小菲，憑什麼為前妻的老公花錢？」、「光頭真的是佔了好大的便宜呢，有房住，有妻睡，還不用交電費」等等，亦有網民錯重點指：「我滴天吶，我一輩子都用不了你百分之一的錢，你們也太太太奢侈了」！

大S徐熙媛 汪小菲 汪小菲 大S 為了在疫情期間能盡快見面，具俊曄主動提出和大S結婚。
具俊曄。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]大S 徐熙媛

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