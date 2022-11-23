大S六點反駁汪小菲！強調三無：無吸毒、無出軌、無收過4千萬

大S徐熙媛與汪小菲去年11月離婚後，極速與其韓星前度具俊曄再婚，近日因大S向汪小菲追討生活費，引發兩人隔空大戰，汪小菲更po埋贍養費清單，仲鬧埋大小S及兩人母親！而大S繼透過律師發聲明後，今日（11月23日）她終於親自落場，在其社交網發文，以六點逐一反駁汪小菲之前的指控！