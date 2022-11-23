大S六點反駁汪小菲！強調三無：無吸毒、無出軌、無收過4千萬
大S強調：我和我妹不能吸毒
早前汪小菲微博發文鬧其妹小S後，又爆「大S長期以他人處方服用違禁藥物」，汪小菲母親張蘭更直斥大小S吸毒，汪小菲更又po出高達4千萬的贍養費清單，指自己要幫大S再嫁後的新家交埋電費！大S今次在社交網發文就以列點方式，逐點反駁汪小菲的指控：
1. 我和我妹不能吸毒；因為我兩心臟都不好，我妹一週平均工作四天不等，又跟公婆和小孩住一起，根本沒吸毒的條件。我本人對吸毒沒興趣，台灣不開放任何毒品，我們很守法。
每月收百萬身心受創補償
2. 小菲提出的明細表不是我寫的，我也沒拿到4千多萬；但每個月會收到一百萬元台幣，是做為身心受創的補償，最近小菲和我達成二十萬的家裡開銷，他都有積極支付。至於這次的欠款五百萬元是他要給孩子的存款，但他拉黑我，以致我無法第一時間提醒他，這才導致他違約、誤觸了法。
指汪小菲拒絕親自撫養孩子
3. 在討論協議書時，小菲相當重視孩子的撫養權，我知道他愛孩子，所以提出讓他擁有撫養權，我有探視權，但他當場拒絕，說他需要三年時間……於是達成協議孩子先讓我照顧。我非常希望小菲和其母多來看孩子，儘量讓寶貝們健康成長，越多人愛他們越好。不可能阻止爸爸爺爺奶奶來陪伴孩子。但受疫情之顧來回皆需隔離，我知道小菲有幽閉恐懼症，因此難見孩子，其心急焦慮脾氣暴躁我能理解。
強調無出軌、一人做事一人當
4. 小菲和我的婚姻沒經營好，因此我主動退出，毫無怨念。我還是希望他好！
5. 維持或斬斷十年婚姻很難，本人沒力氣也懶得出軌。
6. 一人做事一人當，啥事衝我來，勿殃及無辜。
汪小菲忽然嗌休戰：什麼都不說了
11月23日汪小菲亦有再發微博說：「咱們夫妻一場，昨天我急了，是你發起的戰爭，說我不給家用逼的我上熱搜。我什麼都不想說了，床墊給丫燒了，都過去了，咱們不再互相傷害了，你是我孩子媽媽，我感謝你。我什麼都不說了，把孩子照顧好」但之後汪小菲又將這段發文刪除。此外，之前汪小菲曾暗寸具俊曄係窩囊廢「別人住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？」原來係指汪小菲曾買畀大S價值200萬台幣的頂級瑞典品牌的床墊。據台媒報導，大S已即刻將床墊送返去汪小菲現時台北住的酒店門外。
大S徐熙媛爆與汪小菲離婚原因
大S前日（11月21日）也曾透過律師發聲明，強調從沒傷害過汪小菲的身心，對汪爸爸和張蘭女士也發自內心地尊敬，至於離婚理由是為了汪小菲及其父母著想，而主動提出兩方緣分已盡，應該好聚好散，並保證此生不出惡言。孩子是由雙方共同監護，有法院調解書為證，而且孩子都很期待見到爸爸，因此她希望汪小菲不要封鎖她，以免她聯絡不到對方，不能第一時間提醒他勿情緒性發言而觸法。
汪小菲指責大S拒回北京過節
汪小菲在大S發聲明後，也極速在微博發文回應，指責她不讓孩子回北京探親，表示：「别來這套了，你要真體面，讓孩子回北京看爺爺啊？天天就當老好人？需要我替你和你媽說嗎？」又駁斥她文中「對汪爸爸和張蘭女士也發自內心尊敬」這一點，說：「好嘞，你要是真愛我爸媽你回北京啊？逢年過節你回來啊？也犯不上我爸媽没人管！在北京待待都能死是嗎？」
網民意見兩極：小家vs唔可以貼大床
雖然汪小菲連贍養費清單都出埋，但仍有大量網民反指佢小家而且明明係佢婚內出軌在先，離婚後又咬住大S唔放：「你是在蔑視法律嗎」、「是前妻」、「你出軌了，才變前妻」、「又喝了多少？這篇又準備什麼時候刪？」、「你家這破事可以拍一個大型狗血連續劇了」！不過也有網民支持汪小菲，認為唔可以幫人貼大床：「這個事我支持汪小菲，憑什麼為前妻的老公花錢？」、「光頭真的是佔了好大的便宜呢，有房住，有妻睡，還不用交電費」等等，亦有網民錯重點指：「我滴天吶，我一輩子都用不了你百分之一的錢，你們也太太太奢侈了」！
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