大S頭七親友豪宅開香檳送別捱批 S媽17字宣戰獲網民力撐

台灣女星大S（徐熙媛）早前因流感併發肺炎於日本病逝，終年48歲，消息震驚娛樂圈。2月8日既是大S頭七，也是她和具俊曄結婚3周年的紀念日，S家一眾親友為此聚在大S位於信義區的豪宅，一齊食蛋糕、飲香檳送別大S，卻被一位內地作家狠批不夠「體面」。