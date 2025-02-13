大S頭七親友豪宅開香檳送別捱批 S媽17字宣戰獲網民力撐
大S頭七 小S及具俊曄開派對送別捱批
內地作家陳嵐日前在微博發文，狠批小S和具俊曄在大S的豪宅中開送別派對，她說：「我這次反感小S還有一個細節。所謂頭七暨大S.具俊曄三週年紀念蛋糕香檳派對，是在大S的豪宅裡舉辦的。大S去世，豪宅所有權，2/3屬於兩個小孩。至少是跟小S以及具俊曄沒有一毛錢關係吧？兩人堂皇地在別人家的豪宅裡搞派對。」
內地作家陳嵐質問：S家沒一個體面人？
陳嵐又斥責兩人不顧大S孩子們的感受：「有這麼辦事的嗎？有在意過兩個剛失去母親的孩子的感受嗎？孩子們在場嗎？據說不在，在汪小菲的住處和爸爸呆著呢。」
陳嵐最後強調：「一隻手錶幾萬幾十萬，珠寶零零碎碎一件可能就是百萬，家裡成員也複雜，喪事辦起時又很亂，瓜田李下，不怕說不清楚嗎？真的是大S一走，這家就沒有一個能立得住的體面人了？」
網民狠批陳嵐：佢字裡行間全部錢錢錢
網民都紛力撐S家只是遵從大S遺願，並指責內地作家陳嵐眼中只有錢：「人哋尊重家人意願，懷緬死者，佢字裡行間全部錢錢錢」、「大S講咗，死後希望大家飲佢最鍾意嘅香檳來懷念佢」、「喺到對人哋家人指指點點，佢又有幾『體面』？」、「抹黑任務來，個前夫落咗好重本買水軍」、「要全家跪地淋雨七七四十九日」、「而家S媽講到明要上戰場，睇嚟好快就會有爭撫養權大戰」等。
S媽疑隔空宣戰：不信正義換不回！
原來這篇帖文在昨日（12日）引起台灣媒體報道，S媽就在今日（13日）凌晨第三度發聲，繼早前兩次「把悲傷留給自己」、「心破了一個洞要如何補上？？？」的悲痛發言後，S媽今次態度變得強硬，她說：「不信正義換不回！我要上戰場、給我加油吧！」並呼籲來自山東、南京、北京、四川、廣東的支持者集結，一起為大S討回正義，疑似隔空向大S前夫汪小菲宣戰。
汪小菲據報已留下仔女攜妻返回北京
而大S前夫汪小菲早前得知大S死訊後，與現任妻子馬篠梅（Mandy）從泰國趕回台灣，於雨中跪地痛哭，表達對前妻的哀悼之情。而根據台灣法例，大S去世後，兩名子女的監護權將會交到汪小菲手上。有傳S家族已經將孩子的護照和台胞證交給汪小菲，並做好心理準備讓孩子隨父親回北京生活。但據報導，汪小菲在大S舉行樹葬之前，便匆匆帶著Mandy返回北京，留下兩名年幼的子女在台北，令網民都好擔心大S兩名小孩今後的去向。