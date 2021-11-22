大S汪小菲發聲明認已委託律師辦離婚 勢掀9億財產爭奪戰
文：東方新地 ｜圖：[email protected]大S、[email protected]小S、[email protected]汪小菲
大S汪小菲離婚已達成共識
大S（徐熙媛）今年6月單方面宣布離婚消息，其後「被離婚」的汪小菲曾飛到台灣箍煲，直認二人關係仍然「很好」。不過今日（22號）有台灣傳媒爆出，大S與汪小菲的10年婚姻即將玩完。有指大S在11月初已正式委託律師，向台北地方法院家事庭申請與汪小菲離婚﹗正當離婚消息傳遍中港台時，大S及汪小菲透過律師發表聲明認搞離婚。
聲明如下：
致各位關心汪小菲先生和徐熙媛女士的朋友們：
感謝各位朋友一直以來對汪小菲先生和徐熙媛女士的喜愛和支持。經過汪小菲先生和徐熙媛女士認真、慎重地考慮，兩人已決定和平解除婚姻關係，並已於近日辦理了相關手續。
汪小菲先生與徐熙媛女士有緣能夠相識相知，共同度過了一段幸福美好的時光。即使現在選擇分開，也非常感恩對方的付出。曾經，作為夫妻攜手前行，未來，兩人將以父母、朋友的身分愉快相處，也將繼續共同扶養孩子並給予孩子全部的愛與陪伴。
希望媒體和大眾能夠尊重雙方的選擇，同時為避免對雙方及其家人產生不必要的傷害，懇請各位能夠給予雙方更多的私人空間。
有報道指 大S和汪小菲將針對名下9.5億台幣（2億7千萬港元）家產，以及和一對子女日後相處模式進行調解，而雙方目前已達成共識，將會在日內對外宣布離婚調解結果。而汪小菲及大S聲明中指「未來，兩人將以父母、朋友的身分愉快相處，也將繼續共同扶養孩子並給予孩子全部的愛與陪伴」，卻未有詳細透露子女日後生活安排及財務上的分配﹗
大S為復出埋下伏線
大S委託知名婦權律師賴芳玉辦離婚，台灣媒體指將針對大S名下6億台幣（1億7千萬港元）豪宅及汪小菲「S hotel」3.5億台幣（9,800萬港元）資產分配，合共9.5億台幣（約2.7億港元）。其實本月初胞妹徐熙娣（小S）曾透露大S近況，指「大S正在追求幸福的道路上」，暗指與汪小菲已辦離婚，而且大S為胞妹的網絡外景節目《熙娣想聊》擔任製作人，節目將於日內推出，意味婚後淡出演藝圈的大S為復出埋下伏線。
大S取消微博關注汪小菲
有指汪小菲批評台灣防疫的惹火言論，觸怒大S成為離婚導火線，大S單方面認離婚後，汪小菲知衰公開就惹火言論道歉，並指因為「實在擔心家人」才如此衝動﹗不過大S似乎仍不為所動，汪小菲再出招，微博轉載網民以「汪小菲太有趣了」的文章，內容全是揶揄汪小菲，他轉載時留言「愛所有的家人，我老婆是第一」﹗不過卻被發現大S已取消關注汪小菲，而其後汪小菲亦刪走這個post﹗
汪小菲：我老婆是第一
大S奶奶開直播爆汪小菲開P歎紅酒
大S傳離婚一事成為全城熱話，不過汪小菲母張蘭卻在這個時候開直播，更被網民發現她跑到汪小菲的家做直播，張蘭在直播中賣太陽眼鏡和賣粽等，有不少網民留言追問大S和汪小菲離婚一事﹗張蘭指謠言止於智者，又爆兒子汪小菲約朋友來家火鍋，更預備了70年貴價紅酒招待，表示兒子心情沒有受影響，房外更不時傳來喧鬧聲。有網民追問時指是大S自己公布的訊息，張蘭就大讚汪小菲好優秀「我兒子好著呢，優秀著呢」又指媳婦也好﹗
疑似汪小菲怒吼汪母：別說了，行嗎？
汪小菲母說到興起時，突然聽到有敲門聲，張蘭去開門查看，卻聽到疑似汪小菲的男人聲怒吼：「別說了，行嗎？」張蘭答：「我沒提你。」男子怒氣沖沖：「我都看見了。」之後張蘭返回直播前，便沒有再提大S和汪小菲二人，只繼續賣貨﹗
大S不滿汪小菲狠批台灣防疫措施成離婚導火線
大S與汪小菲結婚十年，近年一家四口長駐台灣，汪小菲更以大S命名在台灣開設S Hotel。去年汪小菲返回內地工作，疫情關係與大S及子女分隔兩地。早前汪小菲在微博斥責台灣確診者飛到廈門是漢奸，其後又批評台灣疫苗短缺，令「家人在台北根本打不到疫苗」，跟中國沒得比直指「這就是差距」，惹火言論遭網民炮轟。
汪小菲其後在微博認錯：「因為實在太擔心家人，昨天說了一些不好的說話，疫情期間確實情緒容易激動，希望家人能健康平安」，但不久便傳出婚姻出現問題的消息。
大S認離婚不願置評汪小菲
台灣傳媒向大S求證婚變時，大S直認正辦理離婚手續，但對汪小菲的的惹火言論不多置評，大家劃清界線。當大S親證離婚消息後，汪小菲被傳媒追問時卻表示不知情﹗
大S母親勸為一對子女凡事要忍
而大S經理人否認離婚消息，表示只是夫妻吵架，一時之氣的說話﹗而大S母親亦向傳媒表示是大S一時火起的晦氣話，她會勸二人凡事忍一忍，並表示大S和汪小菲最錫一對子女，不會輕易放棄婚姻的。
小S汪小菲異地戀閃婚
大S與汪小菲這對異對姊弟戀一直不被看好，相識49天，在11年3月在三亞舉行盛大婚姻。小S和汪小菲結婚十年，育有一對子女，2014年，女兒小玥兒（汪希玥）和16年兒子汪希箖。2018年4月，徐熙媛宣布懷上第三胎；同年5月，對外發布聲明，表示聽從醫生建議終止懷孕。
小S獲老公送巨鑽賀結婚十周年
大S和汪小菲今年結婚十周年，汪小菲在結婚周年貼相，又送上巨鑽送太太，並在鑽石戒指內刻有二人英文簡寫。大S與汪小菲結婚十年，汪小菲仍不時被影到夜店被女圍，曾傳出婚姻亮起紅燈。
大S和丈夫汪小菲經常在微博晒恩愛，兩人結婚10年，從一開始見面只有5次拍拖了49天就閃婚，外界都傳大S是懷孕了，但是汪小菲一句「我一刻也不能等」破滅了所有流言蜚語，而且結婚後簡直是把大S捧在手掌心般疼愛，汪小菲也在自傳中公開了當初和大S閃婚的原因十年婚姻。
大S和汪小菲相當愛錫一對子女，7歲大女玥兒（汪希玥）之前幼稚園畢業，兩公婆一起出席畢業禮。（圖片來源：汪小菲微博）