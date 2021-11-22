大S汪小菲發聲明認已委託律師辦離婚　勢掀9億財產爭奪戰

大S（徐熙媛）今年6月單方面宣布離婚，而「被離婚」的汪小菲回應傳媒時卻表示不知情，其後更飛去台灣表示「我們很好」力證箍煲成功。不過今日（22號）台媒爆出雙方已委託律師辦離婚手續，隨後大S及汪小菲透過律師發聲明認搞離婚，有指二人將針對名下9.5億台幣（2億7千萬港元）財產進行調解。

文：東方新地 ｜圖：[email protected]大S、[email protected]小S、[email protected]汪小菲