大S雕像揭幕子女缺席竟在異地遊玩 汪小菲現任妻直播解釋引爭議
汪小菲現任妻子直播解釋子女缺席原因
面對外界質疑，汪小菲現任妻子馬筱梅日前在直播中回應子女缺席的原因。她表示孩子們目前正在北京放寒假，因此未能返台出席紀念儀式。馬筱梅強調，兩個孩子現階段主要由汪小菲親自陪伴，同時也有她的母親及保母分工協助照料日常生活，生活與照顧安排均有妥善規劃，並非外界所臆測的無人照看狀況。然而，這個解釋似乎無法平息外界對於親情冷漠的質疑聲音。
大S子女同日現身廣州街頭被拍
諷刺的是，就在大S紀念雕像揭幕的同一天，有網民在廣州餐廳目擊汪小菲帶著女兒玥兒及現任妻子馬筱梅巡店，其他人更晒出汪家一行人包括兒子箖箖現身廣州街頭的照片。這個時間點的巧合令人深思，為何在母親忌日當天，孩子們卻在異地遊玩？馬筱梅早前更透露，張蘭打算帶玥兒去珠海遊玩，並且已經帶玥兒去看北京的國際學校，玥兒參觀了足足兩個小時都不願離開，顯示她對北京生活的嚮往。
張蘭計劃讓孫女長期住北京
馬筱梅日前直播時更爆出驚人內幕，指張蘭帶玥兒去看的是離家近的國際學校，玥兒都很喜歡。張蘭更表示玥兒又乖又懂事，希望她長期住北京陪自己。至於馬筱梅會返台灣生BB同坐月，之後就會返北京，她更透露BB將來都會去北京成長及返學。她解釋：「大陸的教育比較嚴格一點，也比較『卷』一些，如果從小在那裏受教育的話，他到其他地方會適應得很快。」這番話似乎暗示大S的子女將與台灣漸行漸遠。
小S女兒反而最掛念大S
形成強烈對比的是，小S的20歲長女Elly（許曦文）、18歲次女Lily（許韶恩）多次表達對大S的掛念之情。近日合體受訪時，談起最愛的媽媽、姨媽大S，直言她們兩個是自己一輩子的榜樣。對姊妹倆而言，姨媽大S是「家族凝聚力」導師。Elly表示姨媽從小就教導：「只有姊妹和家人會永遠支持你，不管你做甚麼事情。」這份教誨體現於姊妹相處中，Lily坦言自己非常依賴家姐，甚至曾因搵不到廁所都要打電話向Elly求救。
具俊曄穿27年前大衣追思亡妻
在昨日的紀念雕像揭幕儀式上，大S現任丈夫具俊曄的舉動令人動容。陶晶瑩透露，具俊曄特地穿上「27年前熙媛送的大衣」現身金寶山，而S媽則穿上大S送贈的鞋，家屬們各自用最貼身的方式，感受大S留下的餘溫。這個細節與汪小菲一家在廣州遊玩的畫面形成鮮明對比，令人不禁思考什麼才是真正的懷念和愛。
網民熱議親情冷暖對比
網民對於這種強烈對比紛紛發表意見。有人表示：「親生仔女都唔返嚟，反而係小S嘅女最掛住姨媽，真係好諷刺。」也有人質疑：「喺媽媽忌日去玩，呢個安排真係好奇怪。」更有網民直言：「小S兩個女先係真正嘅家人，佢哋對大S嘅愛係發自內心。」這種親情冷暖的對比，再次引發外界對於家庭關係和教育方式的深度思考。