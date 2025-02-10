大S頭七同是結婚紀念日 老公具俊曄4字終極回應一字一淚
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大S頭七︱2025年2月9日，台灣藝人大S（徐熙媛）在日本因流感併發肺炎不幸去世，終年48歲。在大S的頭七日子，剛巧就是與丈夫具俊曄的結婚三週年紀念日，具俊曄在IG留下4字一字一淚。
大S頭七 胞妹小S深夜首發文惹關注
在大S的頭七當天，家人和親友齊聚一堂，共同悼念大S。胞妹小S在處理姐姐後事期間，罕有在Instagram上發佈了一張相片， 引起外界關注。
小S在限時動態中上載了一張蝴蝶結珍珠髮夾的照片，不過並未有附上任何文字說明。這張照片引起了廣泛的關注和討論，許多粉絲在照片下留言表達了對小S的支持和對大S的哀悼。
根據報導，大S嫁給韓國人具俊曄後，按照韓國的喪禮文化，喪家的女性需配戴蝴蝶珍珠結髮夾。小S的二女兒Lily被拍攝到特地到東區商店街買襪子、蝴蝶髮夾等物品，似乎徐家上下紛紛忙於籌備大S的都是為了大S頭七儀式做好準備。
因此，外界紛紛猜測小S以蝴蝶珍珠結髮夾作為悼念的方式，不僅是對姐姐的個人悼念，也是對兩種文化之間差異的一種尊重和融合。這件小小的髮夾，背後承載了深厚的情感和文化意義，成為了一個悼念和紀念的象徵。
大S頭七儀式有大姐大到場
大S的突然去世不僅讓家人悲痛，也讓整個演藝圈和廣大粉絲群體感到震驚和不捨。演藝圈中許多同行和朋友紛紛表達了對大S的哀悼和對家屬的慰問。在大S的頭七儀式上，演藝圈的大姐大邱瓈寬（寬姐）也特地到場，顯示了大S在演藝圈中的地位和影響力。
公眾與演藝圈反應
粉絲們的反應同樣熱烈，他們通過社交媒體和其他平台表達了對大S的愛戴和哀悼。大S的逝世成為了社交媒體上的熱門話題，許多人分享了她的影片和照片，回憶她的才華和美好時光。這些共享的記憶不僅是對一位藝人的悼念，也是對她生命中光輝時刻的慶祝。
丈夫具俊曄三週年結婚紀念發黑底白字
本月8日是大S頭七，同時也是她跟老公具俊曄結婚三周年紀念日。具俊曄在IG上發出黑底白字的韓文，喊話：「永遠愛你」。
圖片來源：微博@大S、Instagram@elephantdee、Facebook@小S 徐熙娣、Facebook@邱瓈寬臉書、Instagram@djkoo、IG@hsushiyuan資料或影片來源：原文刊於新假期