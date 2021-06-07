大S單方面宣布離婚 汪小菲連番出招箍煲 汪母張蘭直播爆兒子心情好
文：東方新地｜圖：大S徐熙媛、汪小菲微博圖片
44歲大S（徐熙媛）與39歲汪小菲結婚十年，育有一對子女。過去曾傳出婚姻出現問題，二人都否認。日前大S親向台灣傳媒證實離婚消息，透露正辦理離婚手續，但汪小菲卻表示不知情，離婚另有內幕﹗？
大S取消微博關注汪小菲
有指汪小菲批評台灣防疫的惹火言論，觸怒大S成為離婚導火線，大S單方面認離婚後，汪小菲知衰公開就惹火言論道歉，並指因為「實在擔心家人」才如此衝動﹗不過大S似乎仍不為所動，汪小菲再出招，微博轉載網民以「汪小菲太有趣了」的文章，內容全是揶揄汪小菲，他轉載時留言「愛所有的家人，我老婆是第一」﹗不過卻被發現大S已取消關注汪小菲，而其後汪小菲亦刪走這個post﹗
汪小菲：我老婆是第一
大S奶奶開直播爆汪小菲開P歎紅酒
大S離婚一事成為全城熱話，不過汪小菲母張蘭卻在這個時候開直播，更被網民發現她跑到汪小菲的家做直播，張蘭在直播中賣太陽眼鏡和賣粽等，有不少網民留言追問大S和汪小菲離婚一事﹗張蘭指謠言止於智者，又爆兒子汪小菲約朋友來家火鍋，更預備了70年貴價紅酒招待，表示兒子心情沒有受影響，房外更不時傳來喧鬧聲。有網民追問時指是大S自己公布的訊息，張蘭就大讚汪小菲好優秀「我兒子好著呢，優秀著呢」又指媳婦也好﹗
疑似汪小菲怒吼汪母：別說了，行嗎？
汪小菲母說到興起時，突然聽到有敲門聲，張蘭去開門查看，卻聽到疑似汪小菲的男人聲怒吼：「別說了，行嗎？」張蘭答：「我沒提你。」男子怒氣沖沖：「我都看見了。」之後張蘭返回直播前，便沒有再提大S和汪小菲二人，只繼續賣貨﹗
大S不滿汪小菲狠批台灣防疫措施成離婚導火線
大S與汪小菲結婚十年，近年一家四口長駐台灣，汪小菲更以大S命名在台灣開設S Hotel。去年汪小菲返回內地工作，疫情關係與大S及子女分隔兩地。近日汪小菲在微博斥責台灣確診者飛到廈門是漢奸，其後又批評台灣疫苗短缺，令「家人在台北根本打不到疫苗」，跟中國沒得比直指「這就是差距」，惹火言論遭網民炮轟。
汪小菲其後在微博認錯：「因為實在太擔心家人，昨天說了一些不好的說話，疫情期間確實情緒容易激動，希望家人能健康平安」，但不久便傳出婚姻出現問題的消息。
大S認離婚不願置評汪小菲
台灣傳媒向大S求證婚變時，大S直認正辦理離婚手續，但對汪小菲的的惹火言論不多置評，大家劃清界線。當大S親證離婚消息後，汪小菲被傳媒追問時卻表示不知情﹗
大S母親勸為一對子女凡事要忍
而大S經理人否認離婚消息，表示只是夫妻吵架，一時之氣的說話﹗而大S母親亦向傳媒表示是大S一時火起的晦氣話，她會勸二人凡事忍一忍，並表示大S和汪小菲最錫一對子女，不會輕易放棄婚姻的。
小S汪小菲異地戀閃婚
大S與汪小菲這對異對姊弟戀一直不被看好，相識49天，在11年3月在三亞舉行盛大婚姻。小S和汪小菲結婚十年，育有一對子女，2014年，女兒小玥兒（汪希玥）和16年兒子汪希箖。2018年4月，徐熙媛宣布懷上第三胎；同年5月，對外發布聲明，表示聽從醫生建議終止懷孕。
小S獲老公送巨鑽賀結婚十周年
大S和汪小菲今年結婚十周年，汪小菲在結婚周年貼相，又送上巨鑽送太太，並在鑽石戒指內刻有二人英文簡寫。大S與汪小菲結婚十年，汪小菲仍不時被影店被女圍，曾傳出婚姻亮起紅燈。