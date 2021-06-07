大S單方面宣布離婚 汪小菲連番出招箍煲 汪母張蘭直播爆兒子心情好

大S（徐熙媛）日前單方面宣布離婚，汪小菲回應傳媒時卻表示不知情。為箍煲汪小菲連番出招，身邊人包括大S媽和經理人都幫拖挽救二人婚姻，不過大S奶奶張蘭卻風頭火勢開直播，更不慎爆料，有疑似汪小菲的聲音更入埋咪，真係啱啱遇著剛剛﹗

文：東方新地｜圖：大S徐熙媛、汪小菲微博圖片