大S徐熙媛被黃子佼爆曾吸毒 前夫汪小菲急飛台灣「迎救」仔女露勝利笑容

台灣藝人黃子佼昨日（19日）被爆出性騷擾17歲網紅而公開道歉，隨後再「攬炒式」點名大爆十多位藝人的醜聞，當中包括徐熙媛（大S）及丈夫具俊曄，直指他們曾經吸毒。大S的工作室隨即發聲明否認吸毒，亦叫黃子佼要保重身體。另一邊廂，大S前夫汪小菲已急由內地飛去台灣「迎救」一對仔女，並抱住仔仔與媽媽張蘭開Live傾偈，二人仲笑得非常開心！