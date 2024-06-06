鄭俊弘透露2歲兒子已出現病徵 2大狀況令人關注
鄭俊弘透露2歲兒子已出現病徵 會「斷電」暈厥
Fred在最近的一次媒體訪問中提到，自從他們的情況被報導後，許多親友都來訊息表示支持，並幫助他們聯繫到專門研究天使綜合症的外國醫生和藥物。「醫生之前畀咗心理準備我哋，話2歲開始會多啲見佢暈或者抽筋，佢呢輪真係暈多咗。」Fred表示，雖然兒子偶爾會出現突然「斷電」的情況，但他和妻子已有所準備，並將與醫生討論是否需要開始用藥物控制癥狀，期望能早日找到治療這種病症的方法。
天使綜合症的病童常見的癥狀包括發育遲緩、語言障礙、嚴重功能障礙、智力障礙、癲癇、斜視和吞嚥困難等。這些癥狀會對孩子的學習、語言和自主活動能力造成極大的影響，有時甚至會出現手腳痙攣的狀況。
何雁詩公布舉辦《天使綜合症慈善演唱會》
歌手何雁詩和鄭俊弘在囝囝兩歲生日時首度公開了囝囝患上了罕見的遺傳病「天使綜合症」，這導致了嚴重的學習、語言和自主活動能力受損，甚至出現手腳痙攣的情況。
不過，何雁詩和鄭俊弘並未因此而氣餒，相反，他們召集了一群歌手，計劃在下個月的7日，在西九文化區戲曲中心大劇院舉辦《天使綜合症慈善演唱會》。參與演唱會的歌手包括蘇永康、方力申、JW、RegenC.、Johnny Yim等。
網民意見兩極：觀感唔好vs 支持好有心！
早前於鄭丹瑞的網上節目《健康．旦》中，鄭俊弘和何雁詩已經誘露將計劃與香港天使綜合症基金會一起籌備一場慈善演唱會，希望通過這種方式喚起公眾對天使綜合症的關注和支持。不過網民對於何雁詩的舉動似乎意見兩極，竟認為何雁詩在消費兒子「乘機cap 水」「最大限度利用，呢兩公婆都係極品」「消費個仔？」「觀感有啲唔好，咁快就搞宣傳，雖然話主要為慈善，好似拎個仔做show咁」「係唔係100%捐款架？」不過都有好多網民支持，認為何雁詩非常有心！
重溫懷孕時未發現有問題 一歲半確診為天使綜合症
鄭丹瑞的網上節目《健康．旦》中，何雁詩表示懷孕期間他們定期進行產前檢查，但未發現任何問題。隨著Asher的成長，他們注意到他的發展速度與同齡孩子有顯著差異。鄭俊弘表示，最初他們認為只是需要更多時間和耐心，但當兒子一歲半時，經專家評估後確診為天使綜合症。「確診時一時間難以接受，抱著兒子時，甚至質疑自己，認為是自己的責任，需時一個多月才逐步平復心情。」何雁詩則表示，她曾期待與兒子進行各種親子活動，但現在必須接受現實與期望之間的差距。