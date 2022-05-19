天地男兒｜李子雄娶細廿年索嫩妻老來得子 63歲「髮再生」成網民焦點

1996年經典劇集《天地男兒 》近日無綫深宵時段重播，飾演古天樂父親的李子雄，在劇中奸到出汁﹗在電影、劇集演盡反派的李子雄，現實中是一位慈父，李子雄與年輕23年、有「回族第一美女」之稱的內地藝人王雅琦結婚，2018年59歲的李子雄被老友曾志偉踢爆老來得子，太太為他誕下兒子，有心有力做高齡爸爸﹗