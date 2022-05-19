天地男兒｜李子雄娶細廿年索嫩妻老來得子 63歲「髮再生」成網民焦點
天地男兒 ｜李子雄利用羅嘉良做壞事
李子雄在《天地男兒 》中飾演葉永昌，利用羅嘉良做盡壞事，早前一集講到李子雄為心急賺錢，做了不當的事惹了麻煩，更被人要脅，後來演其同父異母的兄長葉永基（潘志文飾演）知道後便出錢出力幫他處理事件。不過，當反派的李子雄後來便利用羅嘉良做壞事，不但沒合謀要他綁架自己來騙取葉家的贖金，更令潘志文被殺害，絕對是壞事做盡。
李子雄處男電影《英雄本色》演奸角即爆紅 提名最佳男配
今年63歲的李子雄1982年入讀TVB第11期藝員訓練班而入行，同屆同學有梁朝偉、吳鎮宇及張兆輝等。李子雄畢業後曾轉行，但後來被導演徐克發掘而轉為發展電影事業，首部電影《英雄本色》飾演「大哥成」令他一夜爆紅，因而獲得1987年香港電影金像獎「最佳新人獎」、「最佳男配角獎」提名，以及獲提名金馬獎「最佳男配角」，他演反派角色形象深入民心，所以在後來的演藝路上都大多飾演反派。李子雄其後數年參演不同電影，包括《倩女幽魂II人間道》、《跛豪》等，更曾演三級片《性奴》。
李子雄撈埋電視劇
1989年，李子雄獲無綫邀請拍攝劇集，包括1993年《開心華之里》演女婿角色、《天地男兒 》演葉永昌、《烈火雄心》演消防隊長駱曉峰等，他於2001年開始淡出香港市場，偶爾拍香港電影，以接拍內地劇為主，2013年才返TVB拍《忠奸人》演富商杜以鏗。
李子雄兩段婚姻大仔28歲 娶細廿年嫩妻老來得子育有4歲仔
李子雄歷過兩段婚姻，1993年與同為演員的方曉虹結婚，育有一子現年28歲，惟最終離婚收場。直至2010年，李子雄迎娶比佢細佢23歲、有「回族第一美女」之稱的內地藝人王雅琦（原名法提麥·雅琦），對方激似JJ賈曉晨。雖二人一直被外間稱為「父女戀」，但他們依然恩愛十足，不時分享恩愛合照。
曾志偉爆響口李子雄再做老竇
2018年世界盃決賽直播錄影期間，曾志偉突然拉好友李子雄到鏡頭前「爆響口」：「恭喜子雄啱啱生咗個BB，個幾月大。」李子雄雖然有點愕然，但聽到其他人起哄恭賀，他也連聲多謝，默認做老竇。外界才知王雅琦2018年為李子雄誕下兒子「糖豆」（Kyle）。
李子雄做運動強身健體
李子雄以59歲之齡再當爸爸，到底如何做到有心又有力？原來他經常做健身，而且每日游足1000米水，有減去腰間贅肉的效果，難怪身材弗過後生仔。他不時都會在微博分享生活點滴，貼上自己的「爆肌相」！
不過網民對於他高齡生仔竟彈多過讚：「個仔童年就會好自卑，點解個自己老豆係個老坑？」、「個仔大啲要落街踢波，佢就要跟住跑，就知佢係咪仲有心有力啦」、「啲細路真係會好慘！ 都唔知叫你阿公阿爺好」、「成六十歲人，個仔大，有命都成快八十啦﹐都唔知為乜！還有幾多時間」、「阿仔真慘慘慘，這真是代溝」但都有人支持他：「劉德華都係咁」、「60歲果然係中年，生果金真係100歲先好拎喇」。
除了練肌肉，李子雄強身健體其中一個方法係游水，李子雄曾經留言分享當中的好處：「游泳的好處：全身的運動，增強身體的免疫力，不容易感冒，還可以減肥！只要每天游上1000米，就可達到減去腰間贅肉的效果，騙你是小狗」，私人醒貼士畀大家﹗
李子雄「髮再生」成焦點
老來得子的李子雄不時在社交平台上分享家庭樂，更會分享與細仔糖豆的片段。從片中所見，今年4歲的糖豆似混血兒，眼睛深邃又鼻高，十分可愛，更會交足戲給李子雄，對答和演技都很自然，深得父母遺傳。而李子雄陪仔又跑又跳又打籃球，有心有力﹗不過不少網友就將焦點放在李子雄頭髮上，指他在《英雄本色》時演「大哥成」都已髮線向上移，大讚他現在一頭濃密頭髮如逆生長，大讚好神奇。
常見問題
李子雄憑那套電影獲金像獎提名？
李子雄藝訓班入行，後來被發掘發展電影事業，憑首部電影飾演大奸角一炮而紅⋯⋯詳情請看
李子雄妻子是何人？
李子雄經歷過兩段婚姻，第二任太太有「回族第一美女」之稱⋯⋯詳情請看
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