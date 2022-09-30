天堂鳥Tyrese歐喬鋒疑軟飯夢碎 與富貴網紅PUMPKIN JENN低調分手
IG已無同框相 求婚成功相全部被刪
過往Tyrese經常在社交網站上高調認愛，但最近已再沒有兩人同框照，近來有傳媒發現雙方已互相unfollow。而Tyrese今年7月生日，Jenn也沒有為他慶祝，他的自家園藝擺市集，女友也無身影。有傳媒就他分手一事進行訪問，Tyrese回應指自己無事，並感恩擁有的一切，不回應其他提問。回望他的IG，就發現他的貼文均暗示自己恢復單身，例如：「原來近這年幾乎都沒有自己的單獨照，漸漸發覺自己忽略了自己」，而過去他與女友高調放閃的照片已全數刪除，只留下個人照。
年初大談「食軟飯」疑雲 自爆戶口無錢
組合天堂鳥（BOP）去年宣布解散，當中Tyrese（歐喬鋒）就暫別娛圈，專注發展園藝生意，他的在未婚妻網紅Pumpkin Jenn 則拍攝一段情侶Q&A片段，Tyrese就大方回應二人收入差距的問題。Tyrese在當時講到：「呢樣嘢都係我努力嘅位，咁你（未婚妻）事實上喺事業成就同搵錢能力都比我高，所以我都好希望我哋可以一齊有更好嘅生活，所以我就要努力啲去做嘢，去建立我自己嘅事業。」兩人後來回答結婚問題，Pumpkin Jenn就稱要等Tyrese儲老婆本，她更大爆：「佢真係而家戶口都冇咩錢，唔好講結婚。（做咩爆我啲秘密？）佢而家好手緊。」Tyrese就解釋是因為公司剛剛經營的原因，但不想婚禮的費用由女方出。但不料好夢成空。
2020年曾經求婚成功
男子組合天堂鳥（BOP）成員Tyrese（歐喬鋒）兩年前被傳媒發現與網紅Pumpkin Jenn拍拖，事後他亦大方承認已拍拖一年並半同居，戀情曝光後二人即高調在社交平台曬愛，2020年10月4日，Tyrese在IG宣布求婚成功，並寫下長文閃盲網友，01年曾經談及籌備婚禮情況，Jenn表示想疫情完結才舉行。她當年說：「我想搞一個好大的派對，請來親朋戚友2、30人嚟飲酒、跳舞！但依家做唔到。」更表示：「將來想生一子一女。」
雖然求婚成功但一直無婚禮下文。
天堂鳥其餘前成員近況
被稱為MK POP大師兄，出道以來備受討論的男子組合天堂鳥去年解散，另外兩名成員許俊豪Lincoln葉灝基Gordon就在TVB的男子組合Super Tiger中「復活」，不過該組合出道代表作都未有就宣布重組，一直令網民十分唔睇好。
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