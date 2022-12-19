天師執位｜翁美玲事業巔峰作收視逾60點 網民激讚神劇
《天師執位》獲網民公投為最難忘劇集No.1
TVB為慶祝55周年台慶，早前推出《我揀我想睇》投票活動，並分為「我們的…」和「難忘記…」兩個系列，讓網民各選出一套最想重溫的經典劇。「我們的…」系列由《男親女愛》以23.3%總票數奪得冠軍，因此早前這部劇集已率先在TVB深宵時段重播。而「難忘記…」系列No.1，就是由苗僑偉、翁美玲及劉丹主演的《天師執位》，以29.8%總票數佔據第1位，因此這部劇集便緊接著《男親女愛》，由12月19日開始重播。
翁美玲、苗僑偉被譽「金童玉女」
《天師執位》於1984年首播時，平均收視曾高達61點，成為該年度劇集收視之冠。已故女星翁美玲在1983年已因為在《射鵰英雄傳》系列中飾演黃蓉而爆紅，同劇中苗僑偉就因為演繹楊康而上位，之後無綫趁勢將兩人打造成「金童玉女」，並合作了《決戰玄武門》、《天師執位》、《生鏽橋王》、《楚留香之蝙蝠傳奇》共四部劇集。
翁美玲選港姐入行 終年26歲
提起翁美玲，大家一定記得她飾演的黃蓉，當年她和飾演郭靖的黃日華可算是經典中的經典，網民都大讚她將黃蓉調皮可愛的一面拿捏得好好！翁美玲自1982年選港姐入行，可惜在1985年被發現自殺，終年只有26歲。
網民最難忘撲蝶一幕
《天師執位》中林楚燕（翁美玲飾）對司徒文武（苗僑偉飾）一往情深，可惜文武因為嫌棄其刁蠻，於大婚當日憤然休妻，其間文武迷戀花凝鳳（蔣麗萍飾）並慘遭利用，因此浪子回頭欲與楚燕重修舊好，可惜此時楚燕元神遭魔頭所奪，救妻心切的文武冒險修練心魔大法，卻惹來無窮後患。
網民都指劇中翁美玲扮成紙紮公仔，用大網捕捉附身在蝴蝶上的文武元神一幕最為經典，更有網民大讚：「天師執位雖然已經翻睇過好幾次，但依然好想睇，絕對係神劇中嘅神劇！」
《天師執位》劇情
張天師（劉丹）法力無邊，惹來魔頭宣慈（石堅）妒忌，慈遂攻打天師府，張負傷乘亂逃去。其後遇上司徒文武（苗僑偉），張得悉武腳踏七星，卻收他為徒，在張多番邀請後，終獲武拜其為師修練法術。
林楚燕（翁美玲）與武被迫成親，燕對武一往情深，惜武不滿燕刁蠻任性，終鬧至休妻。武此時邂逅班花旦花凝鳳（蔣麗萍），大力追求。怎料，武發現鳳惡鬥，鳳不敵，錯亂間墮崖身亡。
張知燕欲與復合，決定撮合二人，燕與武冰釋前嫌，再度成婚。唯好景不常，成婚之夜，燕之元神為慈所奪，武救妻心切，冒著走火入魔的危險，習練心魔大法，卻惹來無窮後患。
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