天文台稱若海嘯持續 今午5時左右到達香港 網民熱議：大家畀返啲危機意識
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俄羅斯堪察加半島於今（7月30日）清晨發生8.8級強烈地震，繼而觸發多方關注的海嘯。根據香港天文台及台灣氣象署資料，這場地震爆發後，太平洋沿線各國紛紛進入警戒，消息一出即成為今日社交平台的熱門焦點。
台灣下午最早受波及
台灣中央氣象署強調，預計今日下午1時18分至1時31分，東南及西南沿海將率先受海嘯波衝擊，波高最高可達1米。官方已呼籲沿岸民眾加強戒備，務必遠離海岸及低窪地區。警訊一出，社交媒體即時湧現大量討論，民眾高度緊張，紛紛分享即場防災資訊。
香港傍晚防海嘯 高潮期影響有限
香港天文台下午1時30分緊急發出海嘯報告，預告海嘯將於下午5時左右抵港，每5至60分鐘或再出現新一波。雖然預計海嘯高度只會比正常潮水高約0.1米，對大部分地區影響較小，但網上討論熱度不減，許多市民關心真實風險與安全。
上海沿海今夜面臨考驗 雙重威脅
中國自然資源部發預警指，今日下午5時至晚上8時期間，海嘯將陸續衝擊上海及浙江沿海，最大波幅達30至40厘米，部分地區同時要面對颱風「竹節草」帶來的風暴潮。雙重災害襲來，令社交平台掀起恐慌及防災貼文熱潮。
實時追蹤防災警示 你要關注什麼？
各地官方實時更新警報，提醒市民勿掉以輕心，切勿在危險時段靠近海濱。社交媒體湧現避難、直擊現場圖片與影片，使災情更牽動人心。究竟今晚情況會否失控？請持續關注最新報道！
網民：大家畀返啲危機意識
不少網友對於香港會否受海嘯波及表示關注，但大多回應坦言認為影響有限，甚至有網民直言：「到香港..由咁係香港邊度受影響？咁影響又有幾大？講啲唔講啲…唔好製造恐慌！」、「又做標題黨？」
也有留言選擇理性分析現況，直接引用天文台及專家說法：「這次地震已產生海嘯。若海嘯持續，將會於今日(2025年7月30日)下午5時左右到達香港，並會每5至60分鐘再次出現，預計只會比正常潮水高度高出約0.1米或以下，對香港的影響很小。」更有網友諗起早前預言之說：「遲來的”我所看見的未來”」、「其實8.8級地震係好撚恐怖 大家畀返啲危機意識」
圖片來源：截圖@無綫新聞資料或影片來源：原文刊於新假期