天文台7日內第3度黑雨 將軍澳廿多輛車被水淹 網民：我哋都經歷咗1500 年
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受西南季候風及高空擾動共同影響，香港近日天氣持續惡劣。天文台在過去一周內，罕見地連續三次發出黑色暴雨警告信號，破有紀錄以來的新高，市民議論紛紛，紛紛表示今年雨季異常誇張。
將軍澳廿多輛車遭水淹
寶林一處錶位停車場，今日因暴雨出現嚴重水浸，部分低窪位置的積水已高至的士車頭蓋甚至擋風玻璃。場內超過20輛汽車受影響，當中有9輛汽車情況尤為嚴峻，被黃泥水包圍至車身高位。此外，不少汽車亦只見車輪和輪拱陷於積水中。
不少網民在相關貼文下展現極致幽默感，有人形容：「1500年一遇」暗指今年天氣的極端，非常誇張；亦有人笑指：「日日黃紅黑黑紅黃」以顏色形容不斷轉換的暴雨警告信號。還有留言表示：「夜晚出手係爽啲 無壓力」，語帶輕鬆面對極端天氣帶來的生活變化。更有網民笑言「咁又過咗20000年了」，以誇張數字調侃一週內已連續三次遇上破紀錄天氣警告，展示港人以幽默自嘲面對天災的智慧。
市民坐巴士似坐船
有市民乘搭巴士前往香港大學途中遇暴雨洗禮，馬路水浸情況有如置身海中，笑稱分不清是船還是車，「天星小轮开通香港大学航线而已」、「黑雨還要開巴士的司機，危險，但仍然要開巴士的」、「蒲飞路要起飞了」
圖片來源：香港突發事故報料區@Facebook、小紅書圖片資料或影片來源：原文刊於新假期