TVB天氣先生32年後大革新｜突宣布加入兩位新成員 網民：回憶返哂嚟！
TVB節目巡禮震撼宣布 天氣先生不再孤單
在昨晚播出的《TVB 同行新世代節目巡禮 2026》中，無綫新聞公布了重點優化項目，其中最矚目的莫過於「天氣家族」的誕生。自1993年面世的「天氣先生」，其招牌對白「呀～～～！」及「噢～～～」已成為幾代香港人的經典集體回憶。官方宣布，來年天氣先生將會加入「天氣囝囝」及「天氣狗狗」兩位全新成員，一家三口齊齊報天氣。除了保留經典對白，更會加入大量全新設計的天氣預報場景，預告「天氣家族」將有「破格」演出，務求在增加趣味性的同時，亦能更貼近生活，令觀眾耳目一新。
無綫新聞App同步大升級 AI幫你睇重點
除了天氣先生有新動向，無綫新聞流動應用程式亦宣布即將推出全面升級版，帶來四大重點優化項目，誓要改善用戶體驗。新版App將採用全新介面，並引入AI分析功能，可以一鍵羅列重大新聞的內容重點，讓忙碌的都市人能快速掌握新聞脈搏。此外，程式亦會強化直播功能，增設更多直播頻道，讓用戶緊貼第一手消息。同時，為了加強與觀眾的互動，新版App將加入投票功能，觀眾收看新聞期間，更可透過掃描節目中的QR Code，即時瀏覽相關的延伸資訊，互動性大大提高。
天氣先生32年進化史回帶 經典對白深入民心
「天氣先生」絕對是香港電視史上的經典標誌之一，其進化史亦見證著時代變遷。1993年，「天氣先生」首度登場，以簡單可愛的動畫人物形象，每日為觀眾預告天氣情況，迅速深入民心。多年來，他最為人津津樂道的，必定是其報導惡劣天氣時發出的招牌感嘆詞「呀～～～！」及「噢～～～」，這兩句對白早已成為香港人的共同語言和集體回憶。來到2026年，天氣先生迎來面世32年來最大變革，由一人擔綱變成「天氣家族」，這個昔日的動畫人物也終於有了家庭，象徵著一個時代的傳承與創新。
網民洗版期待新組合 「回憶返哂嚟！」
「天氣家族」即將誕生的消息公布後，隨即在網上引發熱烈討論，網民反應極之正面，紛紛表示期待。不少看著天氣先生長大的網民洗版留言，大讚是童年回憶：「一聽到『呀』同『噢』就諗起細個等睇天氣報告嘅日子，回憶返哂嚟！」、「天氣先生終於有屋企人！好期待天氣囝囝同狗狗嘅出現！」、「一定要保留經典對白，呢個係精髓！」亦有網民認為新嘗試非常可愛：「加埋狗狗嘅諗法好得意，小朋友一定會好鍾意睇天氣報告！」看來這次革新成功勾起大眾的集體回憶，並對新組合充滿期待。