TVB天氣先生32年後大革新｜突宣布加入兩位新成員 網民：回憶返哂嚟！

陪伴港人成長的「天氣先生」迎來世紀大革新！昨晚（8日）TVB在《同行新世代節目巡禮 2026》中震撼宣布，服務市民長達32年的天氣先生將不再孤單，正式升格組成「天氣家族」，消息一出即引爆網民集體回憶。畫面所見，除了天氣先生本人，更加入了天氣囝囝及天氣狗狗兩位新成員，究竟這個新組合會帶來甚麼破格演出？經典對白又會否保留？