天氣停課更新｜教育局緊急宣布停課安排 上班族不滿天文台1件事
上班族不滿天文台1件事 新界居民：出村口20分鐘全身濕透
改了學生受影響，唔少上班一族在香港天文台Facebook專頁留言，炮轟當局在暴雨高峰時未有提升警告信號，卻在雨勢減弱時才掛紅色暴雨警告，批評其決定失當。不少新界居民留言抱怨：「強烈要求增設綠色『#新界區暴雨警告』」、「天文台只為港島居民服務」、「粉嶺行出村口20分鐘全身濕透，連前面路都看不清」、「剛才新界大雨才黃雨，港島一雨就紅」、「今早黃雨時雨勢極大，轉紅雨時無雨，現在又轉黃雨又下大雨。」
其他市民同樣不滿：「這天氣完全不像紅雨或黃雨，雨勢根本跟黑雨無異」、「剛才雨大到像黑雨，你不掛紅雨，是有時差嗎？」「現在雨停了，剛才黃雨時像黑雨一樣。」亦有市民指出，天文台的暴雨警告應具預警作用：「看雷達圖明明知道雨勢會很大，提前一小時掛警告不是更有意義嗎？」
網民心水清：紅雨都係要返工
不過亦有網民心水清：「紅雨都係要返工的」、「紅同黃對打工仔應該無乜分別」、「一般公司紅雨都要返啦，況且一早都講左依兩日會大雨。」、「明知天氣差，自己吾準備講咩」
民政總署緊急應對 庇護中心即時開放
民政事務總署緊急事故協調中心已啟動，並宣布為有需要臨時住宿的市民開放臨時庇護中心。無論是因天雨無法回家，還是住處受影響的市民，都可前往庇護中心暫避，保障安全。
教育局宣布下午校、明天星期五全面停課
教育局發出指示，所有下午校今日（10日）下午停課，上午校及全日制學校則繼續上課至放學時間，並強調必須在安全情況下才可讓學生離校返家。至於正在上課的上午校及全日制學校學生則繼續上課，直到放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。
政府的應對極端天氣督導委員會宣布，由於熱帶氣旋丹娜絲的殘餘帶來暴雨和狂風雷暴，預計明天（11日）天氣仍將惡劣。為了確保學生的安全，並考慮到全港學校已陸續放暑假，停課對學生的學習影響較小，教育局宣布所有日校（包括中學、小學、特殊學校、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心）明天將停課。
學校方面，需即時啟動應變措施，確保學生安全，家長亦需留意學校通告。
有需要家長可聯絡中心
社會福利署表示，所有幼兒中心、鄰裡支援幼兒照顧計劃、課餘託管服務、長者服務中心及日間康復服務單位等，會在正常辦公時間內繼續開放。
家長如有需要，可聯絡相關中心，協助安排子女或家人安全回家，減輕惡劣天氣帶來的不便。
市民注意安全 密切留意最新消息
面對突如其來的紅雨警告，市民應盡量避免外出，密切留意天文台及政府部門最新消息。如遇緊急情況，應及時求助相關部門，確保自身及家人安全。
紅色暴雨警告信號｜學校停課安排
當紅色或黑色暴雨警告信號在上午5時30分至6時前發出時，所有上午校及全日制學校應全日停課。學生如果還未離家上學，應留在家中。學校需實施應急措施，並安排人手照顧可能返抵學校的學生。學生的安全是首要考慮，因此學校會在確保安全的情況下才讓學生回家。
如果警告信號在上午6時至8時前發出，上午校及全日制學校的學生同樣無需上課。學校必須保持校舍開放，並安排應急措施照顧已返抵學校的學生。家長被勸告無需急於到校接子女回家，學生應留在校內直至情況安全。
當紅色或黑色警告信號在上午8時至10時30分前發出時，上午校及全日制學校應繼續上課，直至正常放學時間。
而如果警告信號在上午10時30分至11時前發出，則下午校停課，未離家上學的下午校學生應留在家中，上午校及全日制學校則繼續上課至正常放學時間。
若警告信號在上午11時至下午1時前發出，下午校學生無需上課，學校需確保校舍開放直至正常放學時間，並安排人手照顧學生。最後，如果警告信號在下午1時或以後發出，所有學校應繼續上課，直至正常放學時間為止。
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紅色暴雨警告信號｜家長和學生行動指南
在暴雨警告信號生效期間，家長和學生應密切留意天文台的最新天氣預報和教育局的通告。家長應避免在惡劣天氣中外出，除非絕對必要。學生如果在上學途中獲悉停課，應立即尋找安全的地方避雨，並根據雨勢、道路、斜坡或交通情況決定是否繼續前往學校。學校方面，應確保學生的安全，並在有需要時提供適當的支援。