天氣停課更新｜教育局緊急宣布停課安排 上班族不滿天文台1件事

教育局 停課｜香港今早（10日）多區突然下起滂沱大雨，天文台於早上8時35分發出黃色暴雨警告信號，其後更迅速升級至紅色暴雨警告。直到上午10時40分，天文台再度改發黃色暴雨警告信號。在極端天氣之下，全港多區街道水浸，市民出行大受影響，氣氛緊張。家長們必須留意教育局最新學生上課及停課安排，特別是參加了各種補習班、興趣班的學生。