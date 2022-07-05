34歲方媛小背心被揭係淘寶貨 內地網民暗諷郭富城：年年千萬買跑車
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現年34歲的方媛（Moka）先後為56歲的郭富城生了大女Chantelle與細女Charlotte，雖然Moka全力相夫教女，但沒有把自己變成師奶，更keep住扮靚保持最佳狀態。Moka經常在社交網分享扮靚和穿搭心得，近日卻有網民發現她所穿的靚衫，原來淘寶也有得賣，價錢仲相當廉宜呢，如果Moka真係咁慳家就抵讚囉！
小背心公主裙都有售
日前Moka於社交網上載了一輯身穿小背心，在遊艇大晒弗爆身形的靚相，而她身穿的車厘子圖案小背心，在內地網店標價189元人民幣，約222港元。而她上月8日上載身穿的黑色公主袖連身裙，在內地網店也只售95元人民幣，約111港元。有網民大讚Moka買平衫夠慳家，但有網民戥她不值：「郭天王年年過千萬買豪華跑車面不改容，買衣服鞋履應該唔過萬都過千，買衫畀老婆竟然…..」亦有網民指她買的可能是正貨，網店可能是高仿廉價版。
嘆茶記坐經濟艙夠慳
其實Moka不止一次被發現慳家，去年她首次帶囡囡搭飛機探郭富城，網民留意到她三母女坐的是經濟艙，稱讚天王嫂知慳識儉：「太低調了！居然是經濟艙」、「闊太們出門都有司機，但經常拍到她出門坐的士」、「經濟艙更讓人感覺接地氣，沒有架子，很喜歡這樣平淡的你！」早前Moka在微博分享湊女日誌及相片，寫着「Plog日常帶娃（女兒），一個愛美的超人媽媽」，以為母女幫襯高級食府或者酒店「醫肚」，原來她們去了茶餐廳食平民餐，更點一個65蚊常餐，與大女Chantelle兩分食。