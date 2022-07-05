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34歲方媛小背心被揭係淘寶貨 內地網民暗諷郭富城：年年千萬買跑車

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Elaine

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現年34歲的方媛（Moka）先後為56歲的郭富城生了大女Chantelle與細女Charlotte，雖然Moka全力相夫教女，但沒有把自己變成師奶，更keep住扮靚保持最佳狀態。Moka經常在社交網分享扮靚和穿搭心得，近日卻有網民發現她所穿的靚衫，原來淘寶也有得賣，價錢仲相當廉宜呢，如果Moka真係咁慳家就抵讚囉！

方媛 日前Moka於社交網上載了身穿小背心，在遊艇大晒弗爆身形的靚相。
日前Moka於社交網上載了身穿小背心，在遊艇大晒弗爆身形的靚相。（圖片來源： [email protected]
34歲的方媛先後為56歲的郭富城生了兩個寶貝女，全力相夫教女。
34歲的方媛先後為56歲的郭富城生了兩個寶貝女，全力相夫教女。（圖片來源：[email protected]

小背心公主裙都有售

日前Moka於社交網上載了一輯身穿小背心，在遊艇大晒弗爆身形的靚相，而她身穿的車厘子圖案小背心，在內地網店標價189元人民幣，約222港元。而她上月8日上載身穿的黑色公主袖連身裙，在內地網店也只售95元人民幣，約111港元。有網民大讚Moka買平衫夠慳家，但有網民戥她不值：「郭天王年年過千萬買豪華跑車面不改容，買衣服鞋履應該唔過萬都過千，買衫畀老婆竟然…..」亦有網民指她買的可能是正貨，網店可能是高仿廉價版。

方媛 方嫂身穿的車厘子圖案小背心，在內地網店有售，網民力撐天王嫂穿的或是正貨。
方嫂身穿的車厘子圖案小背心，在內地網店有售，網民力撐天王嫂穿的或是正貨。（圖片來源：[email protected]
方媛 天王嫂同款的小背心，在內地網店標價189元人民幣，約222港元。
天王嫂同款的小背心，在內地網店標價189元人民幣，約222港元。（圖片來源：網上截圖）
方媛上月8日上載身穿的黑色公主袖連身裙的自拍照，網民發現內地網店只售約百多元。
方媛上月8日上載身穿的黑色公主袖連身裙的自拍照，網民發現內地網店只售約百多元。（圖片來源： [email protected]
方媛同款公主裙，內地網店只售約111港元。
方媛同款公主裙，內地網店只售約111港元。（圖片來源：網上截圖）

嘆茶記坐經濟艙夠慳

其實Moka不止一次被發現慳家，去年她首次帶囡囡搭飛機探郭富城，網民留意到她三母女坐的是經濟艙，稱讚天王嫂知慳識儉：「太低調了！居然是經濟艙」、「闊太們出門都有司機，但經常拍到她出門坐的士」、「經濟艙更讓人感覺接地氣，沒有架子，很喜歡這樣平淡的你！」早前Moka在微博分享湊女日誌及相片，寫着「Plog日常帶娃（女兒），一個愛美的超人媽媽」，以為母女幫襯高級食府或者酒店「醫肚」，原來她們去了茶餐廳食平民餐，更點一個65蚊常餐，與大女Chantelle兩分食。

方媛 Moka去年帶囡囡搭飛機探郭富城，網民留意到她三母女坐的是經濟艙。
Moka去年帶囡囡搭飛機探郭富城，網民留意到她三母女坐的是經濟艙。（圖片來源：方媛微博）
方媛 早前Moka在微博分享湊女日誌，原來她們去了茶餐廳食常餐。
早前Moka在微博分享湊女日誌，原來她們去了茶餐廳食常餐。（圖片來源：方媛微博）
方媛湊女事事親力親為，深得郭富城寵愛。
方媛湊女事事親力親為，深得郭富城寵愛。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、方媛微博

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