34歲方媛小背心被揭係淘寶貨 內地網民暗諷郭富城：年年千萬買跑車

現年34歲的方媛（Moka）先後為56歲的郭富城生了大女Chantelle與細女Charlotte，雖然Moka全力相夫教女，但沒有把自己變成師奶，更keep住扮靚保持最佳狀態。Moka經常在社交網分享扮靚和穿搭心得，近日卻有網民發現她所穿的靚衫，原來淘寶也有得賣，價錢仲相當廉宜呢，如果Moka真係咁慳家就抵讚囉！