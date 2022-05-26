新聞主播麥詩敏自爆曾有「天線得得B」遭遇 父女倆永世難忘 揭有個猛料父親

「天線得得B」事件引起全城熱話，旺角朗豪坊玩具店「KKplus」內1.8米高的價值5萬多元的「天線得得B」被男童挨跌，父母賠償後引起網上熱討，這樁事件連無綫新聞都有報道，無綫新聞主播麥詩敏更發文指曾有大類似遭遇，發生地點在泰國，令她和父親都心有餘悸﹗有長腿新聞主播之稱的麥詩敏原來有個猛料父親﹗