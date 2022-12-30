天龍八部之喬峰傳｜農曆新年前搶先上映！甄子丹獲金像獎班底不計酬勞力撐
《天龍八部之喬峰傳》將喬峰重新改編甄子丹精心製作
新作是根據金庸《天龍八部》入面喬峰原型而改編的故事，甄子丹表示從影多年已演過不同角色，亦正好想拍一部江湖俠義的武俠片：「我覺得喬峰這個角色很有魅力，他除了一身好武功，更有著一身傲氣，亦同時有著大丈夫光明磊落的性格。無論他如何被人冤枉、侮辱，都一一承擔，有著一個無窮強大的內心和忍耐力。」甄子丹覺得喬峰這個人物和故事對現代人也有一種啟示和鼓勵：「無論他身受多少指責，但只要無愧於心，喬峰仍是會光明地去面對。」
《天龍八部之喬峰傳》中將喬峰重新改編，武俠片交到甄子丹手上，又怎會簡單！這次喬峰在角色的轉變，最顯而易見的是兵器，甄子丹說：「喬峰所用的主要係打狗棒，不過既然改編就不一定跟足原著故事，何況一個武功蓋世的大俠應該十八般兵器都精通，所以戲中喬峰離開了丐幫後，都會用其他武器，其中更用上阿紫偷來段正淳 (她爸爸) 的寶劍。」
甄子丹對選角非常深思熟慮去研究
武俠片除了兵器，更重要的當然是動作場面，今次便邀來徐小明飾演鳩摩智一角，與甄子丹飾演的喬峰有一場焦點對打場面，精彩萬分！甄子丹覺得對於每一個角色，他都會深思熟慮去研究，如何可以找到一個演員本身的氣質去配合，又能夠將角色演得最好：「我心目中鳩摩智是要本身是德高望重，又要有多年動作武打電影經驗的演員去做，這讓我第一時間就想起了小明哥！雖然小明哥已沒有演戲一段時間，但這樣反而會為觀眾帶來新鮮感。」鳩摩智一角除了在揀選演員花上心機外，這個角色所用的武器概念也讓甄子丹花了不少心思：「我們特意花時間去研究了鳩摩智的兵器，根據當時吐蕃歷史的形狀設計，保留其月牙鏟造型，更特意去伸長了整件武器！」
《天龍八部之喬峰傳》故事大綱
《天龍八部之喬峰傳》講述北宋年間，丐幫幫主喬峰(甄子丹飾)英雄俠義，受武林擁戴，卻突遭指認爲契丹人而衆叛親離。追尋身世，尋找仇人途中，喬峰與慕容家婢女阿朱(陳鈺琪飾)相識相知，情愫互生。二人歷經聚賢莊、雁門關、鏡湖風波，直至阿朱因馬夫人(王君馨飾)設計被喬峰錯殺，喬峰終查出一切皆是慕容復(吳樾飾)爲復辟燕國的陰謀，喬峰憤而找上慕容復，誓要為阿朱報仇….
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