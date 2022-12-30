天龍八部之喬峰傳｜農曆新年前搶先上映！甄子丹獲金像獎班底不計酬勞力撐

由甄子丹監製、導演及主演的《天龍八部之喬峰傳》將於明年1月19日農曆新年前上映。金庸的《天龍八部》是家傳戶曉的作品，過去多次被改編成電視劇及電影作品，人物故事已為人所熟知。 據知，「宇宙最強」甄子丹收2億片酬接拍由王晶監製，鄭偉文執導的電影《天龍八部之喬峰傳》，由於不太滿意王晶的拍攝，所以丹爺今次會做埋監製同製片人，務求保持水準。