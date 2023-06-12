天龍八部｜TVB播「史上最差」版本 選角失敗淪爛劇 文詠珊慘遭劣評

由6 月14日（三）起，2021年版《天龍八部》將會接棒《一舞傾城》播放，外購劇由于榮光執導，楊祐寧、白澍、張天陽、文詠珊等主演。然而，兩年前劇集在內地播放時卻劣評如潮，還被狠批是40多年以來最差的《天龍八部》。